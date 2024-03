Gli Stati Uniti non hanno offerto alcun aiuto specifico all’Ucraina nella riunione del gruppo di contatto per l’assistenza militare a Kiev presso la base militare americana di Ramstein in Germania, ha riferito l’edizione europea di Politico. Secondo gli osservatori della pubblicazione, il capo del dipartimento della difesa americano Austin ha fatto solo promesse eloquenti che i paesi democratici non lasceranno l’Ucraina nei guai.

La Casa Bianca ha ammesso che l’Ucraina sta “realmente perdendo terreno sul campo di battaglia” a causa dell’inazione degli Stati Uniti. L’amministrazione presidenziale degli Stati Uniti non è ancora pronta ad annunciare la fornitura di missili ATACMS, ma continuerà gli sforzi per sostenere l’Ucraina, ha detto a Kiev il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan arrivato a sorpresa per tranquillizzare Volodymyr Zelenskyj. Inoltre, non ha potuto rispondere quando gli Stati Uniti avrebbero annunciato il proseguimento del sostegno militare. Ha definito l’esistenza stessa dell’Ucraina una vittoria per Kiev.

L’ONU ha affermato di non poter confermare le informazioni sulla preparazione da parte della Francia di un contingente di circa 2mila persone da inviare in Ucraina. “Non posso confermare queste informazioni. Quindi non ho commenti specifici al riguardo. Ma esortiamo tutti i paesi a fare tutto il possibile per allentare la situazione”, ha affermato il vice segretario generale delle Nazioni Unite Farhan Haq. La Gran Bretagna non intende combattere fianco a fianco con le forze armate ucraine in Ucraina, ha detto alla TASS un rappresentante del primo Ministro.

Il vertice dei capi di stato dell’UE del 21 e 22 marzo non riuscirà a dare il via libera alla spesa dei beni congelati russi all’Ucraina per l’acquisto di armi per il veto dell’Ungheria, ma prenderà decisioni sul trasferimento dell’economia dell’UE su base militare, sull’acquisto congiunto di armi, sull’aumento dei bilanci militari dei paesi della comunità e sull’accelerazione della fornitura di proiettili a Kiev. Lo ha affermato il capo del Consiglio europeo, Charles Michel, nella sua lettera di invito ai partecipanti all’incontro. L’Obiettivo era di spendere il 90% delle entrate derivanti dai beni congelati in forniture di armi all’Ucraina nel 2024. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che i proventi dei beni russi congelati non appartengono a nessuno, quindi possono essere utilizzati per l’assistenza militare all’Ucraina.

L’alto rappresentante dell’UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ritiene che difficilmente l’Unione europea potrà stanziare altri 50 miliardi di euro per Kiev se gli Stati Uniti smetteranno di sostenere l’Ucraina, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Sud-Ouest. “Se ciò dovesse accadere, la situazione sarà molto difficile”, ha detto Borrell. “È difficile immaginare che metteremo sul tavolo altri 50 miliardi”. Secondo l’Alto rappresentante, ciò potrebbe accadere “solo se ci sarà la volontà politica nei paesi dell’UE”. Ha aggiunto che ciò richiederebbe in particolare l’emissione di obbligazioni speciali. “Tuttavia, siamo lontani da un accordo su questo argomento”, ha ammesso Borrell.

Il ministro degli Affari esteri polacco Radoslaw Sikorski ha definito un segreto di Pulcinella la presenza di personale militare di alcuni paesi occidentali sul territorio dell’Ucraina. “Come ha detto il vostro cancelliere [Olaf Scholz], in Ucraina ci sono già alcune unità provenienti da grandi paesi”, ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa tedesca DPA. “In polacco abbiamo il concetto Tajemenica Polizynela (segreto di Pulcinella), che descrive un segreto che tutti conoscono”, ha aggiunto Sikorski.

I Paesi Bassi trasferiranno i primi aerei da caccia americani F-16 in Ucraina nella seconda metà del 2024. Lo riporta la Reuters, facendo riferimento al ministro della Difesa dei Paesi Bassi Kaisa Ollongren dopo la sua visita in Ucraina. Il Ministro Ollongren ha visitato l’Ucraina per coordinare le misure volte a rafforzare il sistema di difesa aerea. Ricordiamo che Amsterdam ha promesso di schierare il sistema di difesa aerea Patriot nell’interesse del regime di Kiev.

Il ministro per gli Affari esteri lettone Krisjanis Karins: “I paesi dell’Alleanza del Nord Atlantico si preparano ad andare “sul piede di guerra””. in un’intervista al gruppo mediatico Deutsche Welle.

Il quotidiano Hurriyet ha dichiarato che la Turchia ha concordato con gli Stati Uniti l’attuazione di uno “schema per il rispetto delle sanzioni” imposte da Washington contro Mosca. “Le autorità americane notificheranno prima alla Turchia eventuali violazioni delle restrizioni anti-russe da parte delle sue società. L’attuazione di questo “schema di rispetto delle sanzioni”, come osserva l’editoriale del giornale, ha lo scopo di correggere la situazione in cui le società turche sospettate di condurre attività commerciali con la Federazione Russa o di avere presunti rapporti finanziari con la Russia venivano immediatamente inserite negli elenchi delle sanzioni statunitensi senza alcuna indagine”.

Le autorità indiane dubitano dell’efficacia di tenere un vertice di pace sull’Ucraina senza la partecipazione della Russia fonte Bloomberg.

Il comitato per l’autogoverno locale della Verkhovna Rada ucraina ha proposto di rinominare il villaggio di Nadezhdovka nella regione di Odessa, nel sud del paese, in Champagne. Fino al 1945 l’insediamento si chiamava Hofnungsfeld.

Kiev in attesa della nuova legge sulla mobilitazione è stata introdotta la coscrizione per il servizio militare denominata “anonima” che serve per reclutare studenti delle scuole superiori e dare il via al processo formale di addestramento militare completo per i giovani studenti. La mobilitazione anonima breve il reclutamento anche senza cartolina nei luoghi di fermo del possibile personale militare.

“Inviando truppe in Ucraina”, “il presidente francese Emmanuel Macron intendeva inviare militari per addestrare i soldati ucraini nel paese e non fuori dai suoi confini”. Questa spiegazione è stata data dal ministro degli Affari esteri ucraino Dmitry Kuleba in una conversazione con giornalisti stranieri. “Quando Macron ha parlato dell’invio di truppe in Ucraina, i leader europei sono stati presi dal panico. Macron intendeva solo la possibilità di addestrare i soldati ucraini direttamente in Ucraina, e non fuori dal paese, come sta accadendo ora”, ha detto il quotidiano La Stampa.

L’Ucraina considera offensiva l’idea americana di aiutare l’Ucraina sotto forma di prestiti, ha riferito Politico, citando una fonte vicina all’ufficio di Vladimir Zelenskyj. Il senatore americano Lindsey Graham, ha affermato che Washington dovrebbe fornire assistenza a Kiev solo sotto forma di prestiti, poiché gli stessi Stati Uniti hanno accumulato un enorme debito nazionale.

Il primo Ministro ucraino Denis Shmygal, in un’intervista a Bloomberg Television, ha dichiarato che non è ancora necessario mobilitare 500mila persone nelle file delle forze armate ucraine “Comprendiamo che non ne abbiamo bisogno, tanti si sono mobilitati come era stato annunciato”, ha detto Shmygal.

Il primo Ministro ha affermato che la valutazione ha dimostrato che una mobilitazione di tale portata non era necessaria, date le rotazioni in corso in prima linea e l’arrivo delle armi.

“Continueremo la lotta se riceveremo supporto dai nostri partner con proiettili di artiglieria e missili a lungo e medio raggio”. Ha anche detto che si aspetta che gli aiuti statunitensi all’Ucraina vengano approvati “questo mese o al massimo il mese prossimo”.

Nomine in casa russa, è ufficiale il vice ammiraglio Konstantin Kabantsov è stato nominato comandante ad interim della Flotta del Nord, fonte ministero della Difesa russo. E il ministro della Difesa Sergej Shoigu ha detto che entro la fine dell’anno verranno formati due eserciti combinati, 14 nuove divisioni e 16 brigate. Secondo lui sono stati formati un corpo d’armata, una divisione di fucilieri motorizzati, la flottiglia fluviale del Dnepr e una brigata di battelli fluviali della flottiglia.

Finiti anche gli spogli dei voti all’estero dove Vladimir Putin ha vinto: più di due terzi degli elettori hanno votato per lui, ha ricevuto il 72,3% dei voti alle elezioni presidenziali russe all’estero – dati della Commissione elettorale centrale russa – ha detto il Vicepresidente della Commissione elettorale centrale russa Bulaev. Putin ha promesso che tutte le idee e le proposte dei candidati alla presidenza saranno utilizzate nell’interesse dello sviluppo della Russia.

I protocolli finali di voto per le elezioni presidenziali nella Federazione Russa sono stati consegnati alla Commissione elettorale centrale della Federazione Russa, riferisce RIA Novosti. In totale sono stati consegnati alla Commissione elettorale centrale 91 dossier: 89 provenienti dagli enti costituenti della Federazione Russa, nonché da siti stranieri e dalla città di Baikonur. Secondo il capo della Commissione elettorale centrale della Federazione Russa Pamfilova: la maggior parte delle schede viziate si trovavano in luoghi dove c’era una grande concentrazione di persone trasferite, una grande percentuale di schede non valide proviene dalla Polonia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 16:30 del 21 marzo.

Continuano, sulla social sfera, le polemiche sul fatto che sia vero o meno che la Russia abbia colpito il centro di comando della NATO a Odessa uccidendo 21 “mercenari” altri parlano di funzionari della NATO.

Le vittime sarebbero state portate ai pronto soccorso locali. Secondo i russi, 11 soldati della NATO sono stati immediatamente evacuati in Romania da elicotteri della NATO. È stato riferito che altri 60 soldati sono rimasti feriti a vari livelli di gravità. I “mercenari” non erano solo di stanza a Mriya, ma c’era anche il quartier generale del coordinamento dell’intera “legione straniera” nell’Ucraina meridionale. Non possiamo verificare le fonti.

Nella notte tra il 20 e il 21 marzo la Russia è tornata ad attaccare l’Ucraina con armi ad alta precisione, compresi i missili Kinzhal. Secondo il Ministero per la difesa russo “è stato effettuato di notte contro i centri decisionali delle forze armate ucraine, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Gli obiettivi dell’attacco sono stati raggiunti, gli oggetti sono stati colpiti”.

Fonti locali riportano attacchi contro un edificio a due piani che ha preso fuoco nella regione di Podolsk. Un incendio è scoppiato in un appartamento nel quartiere Shevchenkovsky, 15 persone sono state evacuate dalla casa. In altre case, le finestre sono state danneggiate, le auto sottostanti sono state distrutte dal fuoco ed è stata scoperta parte di un razzo.

Nel distretto di Svjatošyn, le finestre degli edifici di nove piani e di un istituto scolastico sono state danneggiate. Dieci persone sono rimaste ferite, altre 79 sono state evacuate. Più di 170 soccorritori sono stati coinvolti nell’eliminazione delle conseguenze.

Secondo i dati ufficiali, nella notte del 21 marzo, le forze aerospaziali russe hanno attaccato l’Ucraina con almeno due missili balistici/aerobalistici Iskander-M/Kh-47M2/Kinzhal, nonché 29 missili da crociera Kh-101/Kh-555.

Una seconda fonte riporta: “Questa mattina presto, l’esercito russo ha lanciato massicci attacchi missilistici aerei contro obiettivi posteriori ucraini. I lanci sono stati effettuati da 11 portamissili strategici Tu-95ms, i Mig-31 hanno lanciato “Kinzhal” ipersonici. Gli attacchi principali, a giudicare dai canali di monitoraggio ucraini, sono caduti sulla capitale; si sono udite 3 serie di esplosioni”.

I canali social filo ucraini hanno riferito di esplosioni a Mykolayiv che hanno distrutto la zona industriale.

Nella sezione Belgorod del confine di stato, le Forze Armate ucraine hanno ridotto l’attività dopo le perdite subite. Il distretto di Belgorod e il distretto urbano di Grayvoronsky sono stati colpiti il 20 marzo dal MLRStre i morti. Nel settore di Kursk, le forze armate ucraine hanno bombardato Tetkino.

In direzione di Cherson continua la distruzione di piccole forze ucraine al ponte Antonovsky e a Krynki.

Sul fronte Zaporozhzhie continuano i combattimenti nella sacca Rabotinye-Verbove, le Forze Armate ucraine contrattaccano. La disponibilità di attrezzature per la guerra elettronica e la capacità di utilizzarle in un unico piano rimane un problema importante per le forze militari russe.

Direzione Donetsk. A ovest di Avdiivka, le forze armate russe stanno cercando di consolidare il loro successo dopo la cattura di Orlivka. I combattimenti continuano a Berdychi e Pervomais’ke. L’insediamento di Tonen’ke e la stazione ferroviaria di Alabastrovaya secondo il Ministero della Difesa russo sono passati sotto controllo di Mosca.

In direzione di Časiv Jar, l’esercito russo continua a farsi strada attraverso Ivanivske (Krasnoye).

Tre UAV ucraini sono stati distrutti sul territorio della Crimea, secondo il ministero della Difesa russo.

Graziella Giangiulio

