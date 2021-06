BITCOIN. Bloccato il trading nel Regno Unito

La Financial Conduct Authority ha messo fuori legge il 25 giugno Binance Markets Limited dicendo che «non è autorizzata a svolgere alcuna attività regolamentata nel Regno Unito (…) Nessun’altra entità del gruppo Binance detiene alcuna forma di autorizzazione, registrazione o licenza per condurre attività regolamentate nel Regno Unito».

Il trading di criptovalute, riporta Cnn Business, non è direttamente regolamentato nel Regno Unito, ma altre attività correlate, come la vendita di derivati, richiedono un’approvazione. La mossa contro Binance è l’ultima di una serie di misure da parte dei regolatori di tutto il mondo che hanno scosso gli investitori di criptovalute e causato un calo dei prezzi.

La Financial Conduct Authority ha ordinato a Binance Markets Limited di conservare i registri relativi ai clienti del Regno Unito. La società ha tempo fino al 30 giugno per esporre un avviso sul suo sito web che recita: “Binance Markets Limited non è autorizzata a intraprendere alcuna attività regolamentata nel Regno Unito”.

La dichiarazione dell’ente inglese include anche un avvertimento sulla volatilità dei mercati delle criptovalute: «Diffidate delle pubblicità online e sui social media che promettono alti rendimenti sugli investimenti in criptovalute o prodotti correlati alle criptovalute».

Il prezzo del bitcoin è crollato negli ultimi mesi dopo aver toccato un massimo storico vicino ai 65.000 dollari in aprile; la valuta digitale però ha guadagnato più del 5% nelle ultime 24 ore per essere poi scambiata a 34.800 dollari il 28 giugno.

Il divieto del Regno Unito segue la notizia che i regolatori giapponesi hanno inviato avvertimenti a Binance il 24 giugno. Binance non servirà più i clienti in Ontario, Canada, a partire dal 31 dicembre, dopo che le autorità di regolamentazione hanno aumentato la supervisione dei mercati di criptovalute.

La Cina ha anche dato un giro di vite sul settore delle criptovalute negli ultimi mesi. Il paese ha frenato l’attività di mining e ha detto alle principali piattaforme di pagamento e ai prestatori che il trading di criptovalute non sarà tollerato.

Anche il feed di Twitter del fondatore di Binance, Changpeng Zhao, non ha riconosciuto il divieto, con i suoi ultimi tweet che sottolineavano che lo scambio aveva recentemente superato una pietra miliare di 700 milioni di contratti a catena intelligente, e promuovendo il recente calo del prezzo del bitcoin come un’opportunità per comprare.

Maddalena Ingroia