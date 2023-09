ARGENTINA. Usciti i dati ufficiali delle primarie: si prevede un ballottaggio

La vittoria del candidato libertario Javier Milei alle elezioni politiche primarie, aperte e simultanee, Paso, del 13 agosto in Argentina non è stata così spaventosa come sembrava, dopo la pubblicazione dei dati usciti dal conteggio finale dei voti fatto dalle autorità di Buenos Aires.

I risultati preliminari del giorno delle elezioni mostravano La Libertad Avanza, Lla, nettamente davanti a Juntos por el Cambio, JxC, e Unión por la Patria, Up, ma alla fine è uscito che l’Lla con il 29,86% dei voti per Milei, seguita dal 28% di JxC, con il ticket Patricia Bullrich – vincitrice – e Horacio Roiodríguez Larreta, e Up, con il ticket Sergio Massa – vincitore – e Juan Grabois, al 27,28%.

Il governatore in carica di Cordova Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) ha ottenuto il 3,71% e Myriam Bregman (Frente de Izquierda) il 2,61%. Queste sono state le uniche cinque forze politiche a superare la soglia dell’1,5% e a qualificarsi per il primo turno del 22 ottobre.

Secondo i dati preliminari annullati dai dati di giovedì, Milei aveva preso il 30,04%, JxC il 28,27% e UP il 27,27%.

Oltre a un’affluenza inferiore al 70%, il 13 agosto ci sono state 1.356.480 schede bianche (5,51%) e 309.807 voti non validi (1,24%).

Il nuovo scenario, con tutti e tre gli spazi principali distanti solo 2,58 punti percentuali, apre una nuova dimensione di possibilità in vista delle elezioni presidenziali. Nessun candidato sembrerebbe diretto verso una vittoria schiacciante al primo turno, mentre avanza l’ipotesi di ballottaggio per il 19 novembre che sarà caratterizzata dal conteggio accurato voto per voto.

Tuttavia, Milei ha insistito nelle dichiarazioni alla stampa di essere stato “derubato di 5 punti”.

«I calcoli si aggirano intorno ai quattro o cinque punti. Avremmo cioè ottenuto il 35% dei voti: se migliorassimo il controllo e riuscissimo a convincere più persone a votare, saremmo in grado di vincere al primo turno», sostiene l’economista candidato.

Luigi Medici