MAR CINESE MERIDIONALE. Aumentano le esercitazioni anti cinesi

Il Super Garuda Shield, le esercitazioni congiunte annuali guidate dalle forze armate indonesiane e statunitensi, ha preso il via il 31 agosto nella provincia indonesiana di Giava Orientale, attirando più paesi partecipanti in mezzo alle crescenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale.

Sei paesi stanno inviando truppe al Super Garuda Shield 2023: Indonesia, Stati Uniti, Giappone, Australia, Singapore e Regno Unito; più un nutrito numero di osservatori: Filippine, Brunei, Timor Est, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Canada, Francia e Germania.

Le cifre rappresentano un aumento rispetto allo scorso anno, quando cinque paesi inviarono truppe e altri otto parteciparono come osservatori. Le forze armate indonesiane hanno affermato che quasi 5.000 soldati parteciperanno alle esercitazioni congiunte di due settimane fino al 13 settembre, principalmente dall’Indonesia e dagli Stati Uniti, riporta Nikkei.

Le esercitazioni congiunte sono ospitate ogni anno dall’Indonesia e sono iniziate nel 2007. In passato coinvolgevano solo gli eserciti indonesiano e statunitense e venivano chiamate Garuda Shield, ma l’anno scorso sono state ampliate per coinvolgere truppe di diversi rami militari e di altri paesi, per lo più alleati degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico – quindi il nome è stato cambiato.

«Super Garuda Shield 2023 si basa sull’enorme successo dello scorso anno», ha dichiarato il generale Charles Flynn, comandante dell’esercito americano del Pacifico. «Questa esercitazione congiunta e multinazionale mostra il nostro impegno collettivo e la nostra unità che la pensa allo stesso modo, consentendo un Indo-Pacifico stabile, sicuro e più pacifico, libero e aperto».

Il Giappone ha inviato la sua Brigata anfibia di schieramento rapido, un’unità fondata nel 2018 che è simile al Corpo dei Marines degli Stati Uniti; Tokyo si è unita alle esercitazioni per la prima volta l’anno scorso, prendendo parte a un’esercitazione in volo.

L’espansione delle esercitazioni riflette l’escalation delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale, dove la Cina sta diventando più assertiva con la sua rivendicazione unilaterale sulle acque rivendicate anche da diverse nazioni del sud-est asiatico. I conflitti che coinvolgono navi indonesiane e cinesi sono in aumento nelle acque al largo delle isole Natuna, in Indonesia, all’estremità meridionale del mare conteso. La Cina ha rivendicato la zona economica esclusiva indonesiana nell’area come parte delle sue tradizionali zone di pesca.

Giakarta, tuttavia, è stata attenta a evitare le ire di Pechino a causa della sua crescente dipendenza dalla Cina come partner commerciale e fonte di investimenti esteri diretti. La scelta di tenere le esercitazioni di quest’anno lontano dalle remote isole Natuna potrebbe essere un riflesso della cautela da parte dell’Indonesia.

Le esercitazioni attuali si stanno svolgendo nelle città di Surabaya e Banyuwangi, nel Giava orientale. L’anno scorso alcune esercitazioni sono state condotte sull’isola di Singkep, che ha accesso diretto a Natuna.

Le esercitazioni di quest’anno includono addestramenti più professionali ed esercitazioni di combattimento. L’ambasciata degli Stati Uniti ha affermato che la formazione comprende scambi accademici di esperti e seminari di sviluppo professionale, una simulazione di comando e controllo, un’esercitazione anfibia, operazioni aviotrasportate, un’esercitazione di sequestro dell’aeroporto e “un addestramento combinato sul campo che culmina con un evento di fuoco vivo”.

L’esercitazione sul posto di comando si concentrerà sulla pianificazione delle missioni in un contesto militare combinato. «Un’esercitazione sul campo coinvolgerà elementi della forza di battaglione di ciascuna nazione che esercitano abilità di combattimento di guerra per migliorare l’interoperabilità e la capacità operativa combinata», ha aggiunto l’ambasciata.

La scorsa settimana è stato firmato un memorandum d’intesa tra il Ministero della Difesa indonesiano e il produttore di aerei statunitense Boeing per l’acquisto di 24 aerei da combattimento F-15EX.

Il ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subianto e il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin hanno dichiarato dopo la firma che i due paesi «hanno riaffermato che la nostra partnership in materia di difesa è più forte che mai».

La dichiarazione evidenzia inoltre che l’Indonesia e gli Stati Uniti «tengono più di 220 impegni di difesa ogni anno, da scambi di esperti in materia ad esercitazioni multilaterali con migliaia di truppe, il tutto dimostrando l’ampiezza della nostra interoperabilità».

