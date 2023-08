INDONESIA. Giacarta compra gli F15 per contrastare Pechino sulle Natuna

L’Indonesia è pronta ad acquisire gli ultimi aerei da combattimento F-15 dagli Stati Uniti, per modernizzare la sua forza aerea e potenziare le sue difese, contro la Cina nelle isole Natuna, al confine del Mar Cinese Meridionale.

Funzionari indonesiani e Boeing hanno firmato un memorandum d’intesa per la fornitura di 24 aerei da combattimento F-15EX per Giakarta, riporta AT.

Sebbene l’accordo sia ancora soggetto all’approvazione del Dipartimento di Stato americano, è visto come un passo importante per l’esercito indonesiano e per l’aeronautica americana, che sta anche acquistando l’aereo per modernizzare la sua flotta di caccia, anch’essa ormai obsoleta.

L’F-15EX è un aereo da caccia altamente avanzato sviluppato da Boeing per l’USAF. Rappresenta l’ultima iterazione della serie F-15, caratterizzata da un’avionica migliorata, miglioramenti strutturali e una maggiore capacità di carico utile. L’F-15EX è progettato per svolgere operazioni multiruolo.

L’F-15EX ha una lunghezza di 19,45 metri, una larghezza di 13,05 metri e un’altezza di 5,64 metri, con un peso a vuoto di 14.500 chilogrammi e un peso massimo al decollo di 37.000 chilogrammi. Può lanciare armi ipersoniche lunghe fino a 6,7 metri e può essere manovrato da un singolo pilota.

Esisterebbero però preoccupazioni sul programma F-15EX, per quanto riguarda i costi: il costo unitario potrebbe aumentare fino a 106 milioni di dollari entro l’anno fiscale 2025. Inoltre, il rapporto afferma che il Government Accountability Office degli Stati Uniti ha notato problemi di produzione sulla linea F-15EX, che potrebbero influenzare la data di capacità operativa iniziale (IOC) dell’USAF. Boeing deve consegnare altri sei F-15EX, il Lotto 1B del programma, prima che il programma possa essere dichiarato ufficialmente, cosa che era prevista per giugno 2023.

Nel giugno 2023 che i funzionari dell’aeronautica indonesiana hanno espresso il desiderio di modernizzarsi, in particolare per contrastare l’aviazione cinese, presente vicino alle Isole Natuna. Dall’aprile 2023, l’aeronautica indonesiana ha una forza da combattimento composta da 49 jet fabbricati negli Stati Uniti e in Russia. La forza comprende 33 F-16, 11 Su-30 e cinque Su-27, con il Su-30 di fabbricazione russa che funge da suo caccia principale.

Tuttavia, le sanzioni occidentali contro la Russia hanno impedito all’Indonesia di acquisire il più avanzato Su-35. Allo stesso tempo, i suoi vecchi F-16 sono meno capaci, hanno un potenziale di aggiornamento limitato e sono efficaci solo se integrati in una strategia di difesa aerea più ampia.

Dati i suoi vincoli finanziari e politici, l’Indonesia ha provato diverse strade per modernizzare la sua forza aerea, come la co-progettazione di un aereo da caccia con la Corea del Sud, l’acquisto di caccia usati dal Qatar, considerando il Giappone come fonte di motori di aerei da caccia usati e l’acquisto di nuovi costruire combattenti dalla Francia.

Nel febbraio 2022, l’Indonesia ha firmato un accordo di acquisto per 42 caccia Rafale francesi, rendendolo il primo paese del sud-est asiatico ad acquisire questi jet.

L’ordine iniziale comprende sei jet, altri 36 da consegnare, munizioni e simulatori. Questa mossa potrebbe aver costretto gli Stati Uniti ad addolcire la propria offerta di aerei militari per corteggiare l’Indonesia, un partner cruciale nel sud-est asiatico.

In risposta all’acquisto di Rafale da parte dell’Indonesia, gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di un massimo di 36 caccia F-15EX che, se l’Indonesia alla fine acquisterà, completerebbero la sua flotta F-16 esistente.

Luigi Medici