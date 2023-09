ARABIA SAUDITA. 59 centri logistici entro il 2030

Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha presentato un piano generale per la costruzione di centri logistici, un piano globale volto a sviluppare 59 attività logistiche e centri con una superficie totale di oltre 100 milioni di mq.

Questi centri copriranno diverse regioni, di cui 12 ciascuno a Riyadh e alla Mecca, 17 nella Provincia Orientale e 18 in altre parti del Regno. Il completamento della costruzione di tutti i centri è previsto entro il 2030.

Il principe bin Salman ha ribadito che l’iniziativa è parte integrante del rafforzamento dei legami commerciali internazionali dell’Arabia Saudita, soprattutto data la sua posizione geografica strategica che collega Asia, Europa e Africa. I centri logistici faciliteranno un’esportazione più rapida dei prodotti sauditi e rafforzeranno l’e-commerce fornendo collegamenti rapidi ed efficienti tra i centri logistici e di distribuzione in tutto il paese.

Si prevede che il piano creerà numerosi posti di lavoro e amplierà il ruolo del settore privato attraverso partenariati, mentre prosegue una serie di iniziative in corso volte ad accelerare la crescita economica del Regno e rafforzare il suo ruolo sulla scena globale. Entro il 2030, il Regno mira a essere tra i primi 10 paesi al mondo nel Logistics Performance Index, che costituirà un’importante pietra miliare nel raggiungimento degli obiettivi Vision 2030 del regno.

Questa serie di investimenti è perfettamente in linea con la politica del principe ereditario di diversificare gli introiti sauditi che per ora dipendono dal petrolio. Il capo del Ministero dell’Energia dell’Arabia Saudita Abdulaziz bin Salman in una intervista ha dichiarato: «Se vogliamo davvero essere fedeli all’idea di transizione energetica, dobbiamo anche fare in modo che avvenga quando ci si prende cura dell’energia sicurezza, garantendo che l’energia sia ancora disponibile e non diventi un ostacolo alla prosperità e alla crescita economica».

L’AD della Saudi Aramco Amin Nasser ha confermato che l’Arabia Saudita è sotto pressione per aumentare la produzione di petrolio. In una nota ha dichiarato: «le discussioni sul picco della domanda di petrolio sono sorte molte volte, ma questa idea sta perdendo rilevanza, entro il 2030 la domanda crescerà fino a circa 110 milioni di barili al giorno». Nel frattempo il regno investe nel turismo e ora nella logistica.

Maddalena Ingrao