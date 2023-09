EGITTO. Il Cairo vuole avere uno sviluppo sostenibile entro il 2040

Il ministro per gli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha riferito che l’Egitto sta lavorando per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e, sin dalla sua presidenza della conferenza sul clima COP27 a Sharm El-Sheikh, dice: «Abbiamo rivisto i nostri contributi determinati a livello nazionale e mostrato flessibilità».

Shoukry ha continuato, durante un’intervista sul canale turco “TRT“, a margine della sua partecipazione ai lavori della 78a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, dicendo che l’Egitto ha mostrato l’ambizione di aumentare i propri obiettivi nella transizione alle energie rinnovabili, rilevando che ha accelerato la transizione verso le energie rinnovabili. Ha sottolineato che «speriamo di raggiungere il 42% del fabbisogno energetico attraverso l’energia solare ed eolica entro il 2040».

Secondo gli analisti in materia di energia sono sette i fattori più importanti che promuovono lo sviluppo di progetti sull’idrogeno in Egitto. Ricordiamo inoltre che il Paese sta costruendo una delle centrali nucleari più grandi del mondo, El Dabaa, e, inoltre, l’Egitto è in prima linea tra i Paesi arabi che stanno seriamente cercando di sviluppare progetti sull’idrogeno.

Dal 2020, l’Egitto ha una strategia chiara per lo sviluppo dell’industria dell’idrogeno e fa molto affidamento sull’idrogeno verde, prodotto utilizzando fonti energetiche rinnovabili come l’energia solare ed eolica. Il primo ministro Mustafa Madbouly ha recentemente tenuto la prima riunione del Consiglio nazionale dell’idrogeno verde per presentare una posizione esecutiva sui progetti.

Il Cairo sta cercando di espandere la cooperazione con altri paesi nel campo dell’idrogeno. Sono stati firmati accordi con paesi europei e aziende internazionali per sviluppare progetti sull’idrogeno e fornire le competenze necessarie. A favorire gli investimenti e quindi attrarre gli investitori la posizione geografica dell’Egitto che è considerata unica per la produzione e l’esportazione di idrogeno verso i mercati internazionali. Esistono grandi opportunità per esportare idrogeno in Europa e nel Medio Oriente. Il governo egiziano e il settore privato stanno lavorando per incanalare gli investimenti in progetti sull’idrogeno e fornire gli incentivi necessari per attirarli.

Per garantire il successo dei progetti sull’idrogeno, l’Egitto sta attualmente sviluppando le infrastrutture necessarie, compresa l’espansione della rete elettrica e il miglioramento del sistema di trasmissione e distribuzione. Infine, l’Egitto si sta inoltre concentrando sulla sensibilizzazione e sull’educazione sulla tecnologia dell’idrogeno in modo che la società e le aziende possano abbracciare questo campo promettente.

Il nuovo appuntamento elettorale del 10-12 dicembre prossimo si rivela ancora più interessante visti gli obiettivi geoeneregetici del Cairo.

Lucia Giannini