ARABIA SAUDITA. Cresce il settore bancario

Sotto il silenzio dei media occidentali l’Arabia Saudita sta diventando un player importante nell’area Medio Orientale e Centro Asiatica.

Di recente la normalizzazione con l’Iran, il nemico di un tempo, ha portato alla nomina di Alireza Enayati come nuovo ambasciatore della Repubblica islamica a Riyadh. Il posto di capo del consolato generale iraniano a Jeddah saudita rimane per il momento vacante. Enayati è stato in precedenza rappresentante diplomatico della Repubblica islamica in Kuwait, nonché assistente del ministro degli Esteri e direttore generale per gli affari del Golfo Persico presso il ministero degli Esteri dell’Iran.

Ma, a dimostrare la crescita importante dell’Arabia Saudita nell’area medio orientale, i dati bancari. BCG, Boston Consulting Group, fornisce una prospettiva estremamente positiva per lo sviluppo del settore bancario in Arabia Saudita

L’anno scorso l’utile bancario nel paese è stato di 15,4 miliardi di dollari, in aumento del 14% rispetto al 2021. La crescita dei costi operativi ha un ritmo molto più lento. Gli analisti di BCG considerano il clima degli investimenti nei paesi del Golfo molto più favorevole rispetto al resto del mondo, che attrae investitori stranieri.

Una valutazione positiva è stata data allo stato di avanzamento del piano Vision 2030 che, insieme ai mega-progetti del Paese, è uno dei principali motori del boom economico.

Il periodo 2016-2022 è stato un periodo di crescita costante, anche se la svolta principale è avvenuta proprio lo scorso anno.

L’incremento maggiore dei profitti bancari si è verificato nel settore retail (carte di credito). Anche i prestiti alle imprese e i mutui sono aumentati, spingendo verso l’alto i ricavi delle banche. Il numero di prestiti scaduti, anche se è aumentato nel 2020-2021 a causa della pandemia di COVID-19, è nuovamente diminuito nel 2022.

BCG prevede un’ulteriore crescita nel settore bancario, nel 2022-2027. La crescita media annua è prevista al livello dell’8,5%. I mutui (CAGR – 16,3%) e le carte di credito (CAGR – 10,2%) saranno i principali motori della crescita degli utili. Il settore bancario continuerà a prosperare grazie al costante livello elevato dei prezzi del petrolio, nonché ai progressi del paese nella diversificazione economica.

Maddalena Ingrao