UKRAINERUSSIAWAR. Parlano i russi: usare gli F-16 contro di noi potrebbe scatenare la Terza guerra mondiale

Tutti parlano della controffensiva ucraina. Secondo qualcuno è già cominciata in maniera anomala, diversa dalle aspettative; secondo altri arriverà prima o poi. E ci sono anche quelli che sostengono che è una controffensiva a macchia di leopardo.

È interessante analizzare la lettura che danno i vertici militari russi della situazione attuale delle forze in campo, per comprendere cosa vuole Mosca effettivamente e come intende arrivarci.

Recentemente nella sfera social media di lingua russa, è uscita una intervista al generale Yevgeny Buzhinsky, già vice capo della direzione principale della cooperazione militare internazionale del ministero della Difesa russo, che merita di essere approfondita.

«Per me, questa controffensiva delle forze armate ucraine è un grande mistero. All’accademia militare, ci è stato insegnato che per condurre un’operazione offensiva di successo, è necessario creare un significativo raggruppamento a due scaglioni, dove ci sarà uno scaglione dirompente e uno scaglione di sviluppo. Scrivono che le forze armate ucraine non creeranno un grande gruppo, piccoli gruppi mobili passeranno all’offensiva. Sonderanno la difesa, cercheranno di trovare punti deboli. Ma per ottenere un successo notevole con le forze di gruppi fino a un battaglione, con una dozzina di carri armati, questo viene dal regno della fantasia. Catturare Melitopol, tagliando il corridoio terrestre verso la Crimea, come pianificano, tali gruppi mobili non saranno in grado di farlo», afferma Buzhinsky.

Questo grande scetticismo del Generale lo porta ad altre considerazioni: «Inoltre, le forze armate ucraine non hanno un vantaggio aereo – e questo è uno dei fattori decisivi in ​​​​qualsiasi offensiva. Inoltre, non hanno vantaggi nei veicoli corazzati, nell’artiglieria a canna. E per un’offensiva di successo è richiesto un vantaggio di almeno 3 a 1. Lo stesso vale per il personale. Sì, c’erano cifre secondo cui gli ucraini avevano 200 o 400mila o un milione di persone sotto le armi. Ma a giudicare dalle fughe di dati, in realtà le forze armate ucraine hanno addestrato e armato solo 12 brigate. Questo è un massimo di 40-60 mila persone. Il gruppo russo è significativamente più grande. Quindi, anche aritmeticamente, i piani per una controffensiva non combattono la realtà».

Secondo Buzhinsky, con questi numeri: «Penso che un’operazione del genere durerà al massimo tre settimane. Le forze armate ucraine non sfonderanno le nostre difese, soprattutto nel sud, dove l’area è aperta. Non credo che nel loro stato attuale saranno in grado di ottenere un successo significativo».

Il Generale ha risposto anche a una domanda su Bachmut: Perché la Russia ha bisogno di una battaglia per Bachmut?

«La leadership russa si è posta il compito di raggiungere i confini delle regioni di Donetsk e Luhansk. È impossibile completare questo compito senza prendere Bachmut, quindi Kramatorsk e Slavyansk. Dopo aver dominato Bachmut, le truppe russe possono entrare nello spazio operativo e avvicinarsi agli ultimi importanti punti difensivi delle forze armate ucraine nella regione di Donetsk».

«E allora perché gli ucraini sono così testardi?», ha chiesto il giornalista. «Per loro, questa è una sorta di simbolo della loro resistenza».

Secondo Buzhinsky: «l’uso di armi nucleari tattiche in Ucraina non ha alcun senso militare o politico. Perché usare armi nucleari? Per spaventare il nemico, spazzare via con aria di sfida una città ucraina dalla faccia della terra? Non otterremo altro che una condanna generale, anche da parte dei nostri alleati. Inoltre, sono assolutamente certo che alle armi nucleari tattiche seguiranno quelle strategiche. L’escalation sarà incontrollabile, fino alla reciproca distruzione di Russia e Stati Uniti. Considerare l’uso di tali armi ha senso solo se gli Stati Uniti iniziano direttamente a combattere contro di noi. Ma spero che siano abbastanza intelligenti da non farlo».

A chiusura dell’intervista il generale ha detto: «Spero che entro la fine del 2023 la fase calda del le operazioni militari in Ucraina sia finita. Anche se qualcuno crede che il conflitto possa durare due o tre anni, e anche cinque anni. Ma non penso. In primo luogo, l’Ucraina non avrà risorse sufficienti per un tale periodo, anche tenendo conto dell’assistenza occidentale. Molto dipenderà anche dall’esito dell’offensiva ucraina. Se gli ucraini perdono, saranno sicuramente costretti ad accettare un accordo diplomatico. L’Occidente non è pronto a fornire armi all’infinito e sostenere un conflitto acceso, nonostante tutte le dichiarazioni rumorose».

«Come ammettono gli americani, in Ucraina non ci sono aeroporti adatti al decollo e all’atterraggio degli stessi F-16, ed è molto difficile modernizzare quelli esistenti. Non vi è alcuna base per la manutenzione e la riparazione di tali macchine. È inutile creare tutta questa infrastruttura da zero, sotto l’influenza del fuoco. Pertanto, se viene presa la decisione sulla fornitura di F-16, dovranno basarsi sul territorio dei paesi vicini: Polonia, Romania o Slovacchia. Ma se questi aerei decollano da lì e ci colpiscono, saremo semplicemente costretti a colpire le loro basi in risposta. Cioè, colpire il territorio dei paesi della NATO. In effetti, gli americani dovranno ora decidere se sono pronti a iniziare la Terza guerra mondiale. Questo sarà il loro momento della verità».

