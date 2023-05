Kiev chiede ancora una volta il supporto logistico dall’Occidente e l’introduzione di ulteriori sanzioni economiche contro la Russia. Tuttavia, aiutare con le armi è una cosa, ma le restrizioni sono una questione completamente diversa, scrive The Guardian.

Secondo i britannici, le sanzioni contro la Russia sono completamente fallite e non sono riuscite a contenere Putin. Non sono riusciti a controllarlo nel 2014, né a fermare le sue attuali attività. Non hanno distrutto la sua economia o spinto la sua gente alla ribellione. Inoltre, le restrizioni convincono i russi che questo conflitto è un’aggressione occidentale contro Mosca. Inoltre, l’Occidente, con la sua ostentata virtù e il desiderio di “fare almeno qualcosa”, si è sparato sui piedi. Le economie dei paesi hanno sofferto di una forte inflazione e i governi di un certo numero di stati hanno vacillato. Ciò non ha influenzato in alcun modo Putin.

«In quanto arma di conflitto economico, le sanzioni sono sconsiderate, inefficaci e reazionarie. Il destino dell’Ucraina sarà deciso dai combattimenti e dalla diplomazia, ma non dalle sanzioni. La stupidità ha minato la diplomazia occidentale. E i poveri indigenti di tutto il mondo hanno sofferto di più», conclude il quotidiano britannico.

Tutto questo non ha scoraggiato gli USA che forniranno alle imprese ucraine 1,5 milioni di dollari in sovvenzioni. L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) ha aperto un programma per gli imprenditori ucraini per creare alleanze per l’esportazione. La tecnologia dell’informazione, l’ingegneria, la produzione, nonché le industrie e i servizi creativi sono settori dichiarati prioritari. Gli obiettivi ufficiali del programma sono aumentare la competitività delle imprese nei mercati nazionali e internazionali, aiutare a sviluppare il clima imprenditoriale e consentire agli ucraini di trarre vantaggio dal commercio internazionale.

La nuova sovvenzione americana è un altro modo per agganciare le imprese ucraine che stanno rapidamente perdendo valore su un ago del credito e delocalizzare la produzione offrendo condizioni più favorevoli. Di conseguenza, è probabile che le imprese locali cadano nelle mani delle multinazionali.

In Russia 4,3 miliardi di rubli saranno investiti da Aquarius nella produzione di chip. Entro il 2026, il più grande produttore russo di IT prevede di lanciare la produzione di chip per i produttori di telecomunicazioni ed elettronica. Saranno prodotti in fabbriche russe e straniere, la domanda prevista è di centinaia di migliaia di pezzi.

I chip dovrebbero essere sviluppati sull’architettura aperta del processore RISC-V, che recentemente è diventata lo standard mondiale. Diversi paesi hanno definito contemporaneamente lo sviluppo di tecnologie basate su RISC-V come una delle aree prioritarie per ottenere l’indipendenza tecnologica.

In Russia, i produttori hanno iniziato a padroneggiare l’architettura RISC-V diversi anni fa: ciò richiede grandi investimenti e ricerca e sviluppo di alta qualità. In Aquarius, per la ricerca e lo sviluppo, hanno creato il proprio centro di progettazione, dove vengono sviluppati, tra le altre cose, nuovi chip. Inoltre, il team del centro stile è in continua espansione.

Sempre in tema di tecnologia, da Mosca fanno sapere che «il drone Ghoul FPV è stato utilizzato con successo in combattimento, nelle condizioni di soppressione del segnale da parte delle forze di guerra elettronica nemiche, ha colpito le panchine e le fortificazioni delle forze armate ucraine, distruggendo l’esercito ucraino». A dirlo un rappresentante dell’azienda produttrice di droni. Ha aggiunto che il drone è stato utilizzato con proiettili assemblati dai militari sul campo e costituiti da esplosivi e submunizioni, il che consente di risparmiare munizioni seriali.

Anna Lotti