Volodymyr Zelenskyj sarà invitato al vertice della NATO previsto per luglio a Washington, dove il tema dell’Ucraina sarà centrale, ha dichiarato la rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l’Alleanza Julianne Smith.

“Ci sarà l’opportunità di dare il benvenuto a Zelenskyj a Washington, di schierarsi con altri trentadue leader, e assicurarsi che Mosca capisca una cosa: gli alleati della NATO continueranno a sostenere Kiev”, ha detto lunedì in un evento all’Atlantic Council. Consiglio a Washington. Smith ha sottolineato che la NATO rimarrà con Kiev “per tutto il tempo necessario” e che la questione dell’Ucraina diventerà un argomento chiave di discussione nel prossimo vertice.

Non solo, l’Ucraina si presenterà all’appuntamento con la NATO con un incremento della produzione di migliaia di droni a lungo raggio nel 2024, fonte Wall Street Journal, citando funzionari ucraini. Secondo il WSJ la produzione dei droni ucraini a lungo raggio consente a Kiev di aggirare le restrizioni politiche sull’uso delle armi fornite dagli alleati occidentali negli attacchi al territorio russo. Allo stesso tempo, Kiev fa ancora affidamento in gran parte su componenti cinesi per il suo assemblaggio.

Mentre resta da sistemare la questione delle risorse umane che proprio mancano nelle schiere dell’esercito ucraino. L’Ucraina non rimpatrierà forzatamente gli ucraini dall’estero, ha detto la vice primo ministro Olga Stefanishina in un’intervista a DW. Anche l’Estonia si è espressa in tal senso: “Tallin non deporterà i cittadini ucraini, compresi quelli soggetti al servizio militare”, ha dichiarato Anneli Viks, consigliere del dipartimento per la cittadinanza e le politiche migratorie del Ministero degli affari interni estone.

Chi invece preme per il rientro degli uomini in età militare sul suolo ucraino il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba: ”Il ritorno in Ucraina dei responsabili del servizio militare è una questione di giustizia. Penso che questo sia giusto [nei confronti] degli uomini ucraini che si trovano in Ucraina. Penso che sarebbe giusto nei loro confronti se uomini provenienti dall’estero tornassero in Ucraina”, ha detto durante una conferenza stampa congiunta a Kiev con il ministro degli Esteri lettone Baiba Brazhe.

A spingere affinché Kiev risolva i problemi con l’adozione della legge sulla mobilitazione gli Stati Uniti, scrive il New York Times. Durante la sua recente visita a Kiev, il vicesegretario di Stato americano James O’Brien ha sottolineato l’importanza non solo dell’artiglieria, ma anche degli sforzi di mobilitazione dello Stato per stabilizzare la situazione al fronte. “L’Ucraina deve assicurarsi di avere le persone di cui ha bisogno per combattere”, ha detto il vicesegretario di Stato in una conferenza stampa.

Il Washington Post ha criticato Volodymyr Zelenskyj, secondo la testata il presidente ucraino ha sottovalutato il bilancio delle vittime tra le fila delle forze armate ucraine quando ha annunciato la cifra di 31mila morti a febbraio. Il WP afferma che lo avrebbe fatto per “non spaventare gli ucraini mobilitati in mezzo ai problemi con il reclutamento nell’esercito”, citando un anonimo Parlamentare ucraino.

“Il numero delle perdite militari, che l’Ucraina si rifiuta da tempo di rivelare, probabilmente avrebbe dovuto essere sottostimato per non interferire con la già problematica mobilitazione”, scrive il giornale. Il giornale sottolinea che, a causa della grave carenza di soldati nelle file delle forze armate ucraine e della superiorità della Federazione Russa nella potenza di fuoco, Kiev, con ogni probabilità, quest’anno non potrà contare sull’offensiva.

La Corte Suprema dell’Ucraina ha avviato un procedimento contro la Rada, in cui il parlamento è accusato di inerzia per la mancata invocazione delle elezioni presidenziali, scrive la pubblicazione Strana.

Da Mosca Dmitrj Peskov ha detto nella consueta conferenza stampa del mattino ha detto che: “Da parte ucraina, al fronte cresce il panico, è importante mantenere questa dinamica, ha detto“.

Inoltre il Cremlino ritiene che la legittimità del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj sarà presto messa in discussione, anche in Ucraina. “Mi sembra che il destino di Zelenskyj sia chiaramente predeterminato, e molto presto arriverà il momento in cui molti, anche in Ucraina, metteranno in dubbio la sua legittimità. In ogni caso, anche da un punto di vista legale, questo dovrà essere fatto. E in qualche modo dovrà trovare delle scuse”, ha chiosato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov in un’intervista al giornalista Pavel Zarubin.

Graziella Giangiulio

