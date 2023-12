AMBIENTE. OPEC contro COP28

Il segretario generale dell’Opec Haitham Al Ghais ha esortato i membri dell’Opec+ a respingere le proposte per qualsiasi testo in fase di negoziazione al vertice sul clima COP28 che miri ai combustibili fossili piuttosto che alle emissioni.

A dimostrarlo è una lettera datata 6 dicembre e ripresa da Reuters. Il linguaggio utilizzato per descrivere il futuro dei combustibili fossili nell’accordo finale è la questione più controversa al vertice delle Nazioni Unite ospitato quest’anno dagli Emirati Arabi Uniti. L’OPEC ha dichiarato che non ha commentato la comunicazione ufficiale con i paesi membri ma che continua a consigliare loro e i suoi partner.

La lettera fa riferimento a una bozza del testo COP28 pubblicata il 5 dicembre dall’organismo delle Nazioni Unite per il clima; la bozza stata poi modificata la settimana scorsa. La nuova bozza di accordo include una serie di opzioni che vanno dall’accordo su una “eliminazione graduale dei combustibili fossili in linea con la migliore scienza disponibile”, all’eliminazione graduale dei “combustibili fossili senza sosta”, fino all’inclusione di nessuna clausola su di essi.

“Sembra che la pressione indebita e sproporzionata contro i combustibili fossili possa raggiungere un punto critico con conseguenze irreversibili, poiché il progetto di decisione contiene ancora opzioni sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili”, si legge nella lettera.

La lettera esorta le delegazioni della COP28 a “rifiutare in modo attivo qualsiasi testo o formula che miri all’energia, cioè ai combustibili fossili, piuttosto che alle emissioni”. I membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio hanno già posizioni ampiamente contrarie al linguaggio forte sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili.

Gli Emirati Arabi Uniti, il secondo paese arabo a ospitare il vertice sul clima dopo l’Egitto nel 2022 e membro dell’OPEC, insieme ad altri produttori di energia del Golfo hanno chiesto quella che considerano una transizione energetica più realistica in cui i combustibili fossili manterrebbero un ruolo nel garantire le forniture energetiche mentre le industrie si decarbonizzano.

“Mentre i paesi membri dell’OPEC e i paesi non-OPEC che partecipano alla Carta di Cooperazione (CoC) stanno prendendo sul serio il cambiamento climatico e hanno una comprovata esperienza nelle azioni climatiche, sarebbe inaccettabile che campagne motivate politicamente mettessero a rischio la prosperità e il futuro dei nostri popoli, ” si legge nella lettera.

Ghais dell’OPEC ha affermato nella sua lettera del 6 dicembre che continuerà a sostenere la riduzione delle emissioni, non la scelta delle fonti energetiche: «Il mondo richiede grandi investimenti in tutte le energie, compresi gli idrocarburi, in tutte le tecnologie e la comprensione dei bisogni energetici di tutti i popoli», ha affermato il Segretario generale nella risposta.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/