Il Consiglio d’Europa ha sostenuto la creazione di un Tribunale speciale per i crimini della Federazione Russa.

Il Ministero degli Esteri russo non ha riconosciuto la decisione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale sul coinvolgimento della Russia nello schianto del Boeing 777-200 della Malaysia Airlines nel 2014. È stata sottolineata la posizione di principio di Mosca: la Russia non è coinvolta nell’abbattimento.

Il Segretario generale della NATO Mark Rutte ritiene che nei prossimi 14 giorni si aprirà una finestra di opportunità per risolvere il conflitto in Ucraina. Nel frattempo via libera al 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il Financial Times aveva menzionato la stessa data il giorno prima. Il quotidiano ha scritto che le misure riguarderebbero 149 petroliere che, secondo l’UE, sono collegate alla flotta ombra russa. Le restrizioni si applicheranno anche alle aziende di Paesi terzi, tra cui Emirati Arabi Uniti, Turchia, Serbia, Vietnam e Uzbekistan, sospettate di aver aiutato la Russia a eludere le sanzioni. L’UE potrebbe imporre sanzioni a singole banche e limitare le forniture di uranio dalla Russia, scrive Bild. Gli ambasciatori ungherese e slovacco sostengono il 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia a causa della sua “relativa debolezza” – Euractiv.

Il presidente francese Emmanuel Macron non ha escluso che l’UE, insieme agli Stati Uniti, possa introdurre nuove sanzioni contro la Russia nei prossimi giorni, che potrebbero colpire i servizi finanziari e gli idrocarburi. “La nostra sicurezza è in gioco in Ucraina. Vogliamo un cessate il fuoco su terra, mare e aria per 30 giorni” ha dichiarato Macron. “Gli ucraini hanno ben chiaro che non possono restituire i territori perduti”, ha affermato Macron. Ha chiosato affermando che i combattimenti devono cessare e che Kiev deve essere “nella posizione migliore per riprendere i negoziati” che “permetteranno di risolvere le questioni territoriali”.

I beni russi congelati in Europa dopo l’inizio del conflitto in Ucraina non possono essere confiscati a causa della mancanza di un quadro giuridico, ma è importante impedire alla Russia di restituirli in caso di crollo del regime di sanzioni generali in Occidente, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron in onda sul canale televisivo TF1. Slovacchia e Ungheria hanno concordato di approvare il prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, poiché è “relativamente debole”, scrive Euractiv.

Secondo Keith Kellog: “Le nuove sanzioni statunitensi contro la Russia potrebbero essere le più dure di sempre se non si faranno progressi sull’accordo”. Donald Trump ha affermato di aspettarsi risultati “abbastanza buoni” dai possibili colloqui tra funzionari russi e ucraini a Istanbul.

La Francia non può aumentare le forniture all’Ucraina perché ha già dato a Kiev “tutto ciò che poteva”, afferma Macron. Ha inoltre osservato che la Francia è pronta a discutere l’impiego di aerei dotati di testate nucleari in altri paesi europei.

La Germania ha annunciato l’arresto di tre cittadini ucraini con l’accusa di aver agito in qualità di agenti stranieri della Russia e di aver pianificato incendi dolosi, sabotaggi e la consegna di pacchi pieni di esplosivo. L’UE sta preparando un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, una decisione al riguardo dovrebbe essere presa entro la fine di giugno ha spiegato il Cancelliere tedesco Merz. Ha anche affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha agito in modo sbagliato accettando i colloqui a Istanbul. Secondo il cancelliere tedesco Merz: “non può esserci una soluzione pacifica in Ucraina “dettata da Mosca”. The Guardian.

La Polonia smentisce le parole di Kellogg sull’intenzione di inviare truppe in Ucraina I militari polacchi non finiranno sul territorio ucraino e su questo tema esiste un consenso nella società polacca, ha sottolineato il ministro della Difesa nazionale Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

La guerra in Ucraina non durerà altri 10 anni. L’Ucraina non sopravviverà, dice Zelensky: “Se Putin non si presenterà all’incontro in Turchia, per lui sarà come una sconfitta totale. Al momento è impossibile raggiungere un accordo su tutto, ma le parti devono trovare una soluzione per porre fine alla guerra in Ucraina. In caso di incontro con Putin, sarebbe possibile concordare un cessate il fuoco o uno scambio “tutti per tutti”.

Il formato specifico dei negoziati di Istanbul non è ancora stato determinato; si stanno formando le delegazioni. Le parti in conflitto in Ucraina ora cercano di concordare le posizioni, cercando di non cedere, ma c’è l’intenzione di negoziare, afferma il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. La Turchia non prevede la visita di Trump giovedì, ma non la esclude nei prossimi giorni, soprattutto se arriverà Putin riferisce Bloomberg.

Il presidente brasiliano ha dichiarato che cercherà di convincere Putin a incontrare Zelensky a Istanbul giovedì, riporta l’agenzia di stampa AFP. “Cercherò di parlare con Putin. Non mi costa nulla dire: ‘Ehi, compagno Putin, vai a Istanbul e negozia, accidenti'”, ha detto Lula in una conferenza stampa a Pechino prima della sua partenza.

“La delegazione russa sarà a Istanbul il 15 maggio e attenderà lì la parte ucraina”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dimtij Peskov. Il Cremlino non ha ancora reso nota la composizione della delegazione russa ai colloqui di Istanbul, ha affermato Peskov. “Tutto ciò che è stato detto da Putin nella notte tra il 10 e l’11 maggio rimane attuale” ha spiegato Peskov. La delegazione russa ai colloqui di Istanbul intende discutere sia di questioni politiche che tecniche: in base a ciò, verrà determinata la sua composizione, ha detto Yuri Ushakov al giornalista di Rossiya 1 Pavel Zarubin. Ushakov non ha commentato le dichiarazioni sulla possibilità che Trump e Zelensky si presentino a Istanbul il 15 maggio, non ha specificato se farà parte della delegazione russa ai negoziati di Istanbul.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 del 14 maggio. Attacchi missilistici sono stati effettuati su Charkiv e Odessa. Gli ucraini hanno segnalato 50 droni tipo Geranium che hanno effettuato attacchi notturni contro le strutture nelle retrovie ucraine. I canali di monitoraggio hanno scritto di esplosioni nelle regioni di Kropyvnyc’kyj, Dnipropetrovs’k, Pavlohrad e Starokostjantyniv, Ternopil, Rivne, Žytomyr, Zaporižžja, Sumy, Poltava.

I combattimenti sono continuati nella direzione di Tetkino, nella regione di Kursk. Ieri, gruppi di fanteria ucraini, veicoli corazzati da combattimento e fanteria motorizzata su quad sono stati colpiti mentre cercavano di sfondare il confine. Nella direzione Pavlivka – Novyi Put’ sono stati colpiti gruppi di genieri e genieri ucraini.

Nella direzione di Sumy, le forze armate russe effettuano costantemente attacchi con i droni contro attrezzature e personale a Myropillya. Nella zona di Loknya, le forze armate russe stanno espandendo la zona di controllo e stanno sfondando l’insediamento di Bilovody nel villaggio di Vodolahy.

Vicino al tratto di confine di Belgorod, di fronte all’insediamento Popovka e Demidovka le truppe russe rimangono attive in territorio ucraino. La regione russa è vittima di attacchi ucraini: sei nella giornata del 13 maggio che ha portato al ferimento di almeno 10 persone.

In direzione Kostjantynivka, ci sono segnalazioni di combattimenti nelle vicinanze di Romanivka: l’esercito russo sta creando le condizioni per chiudere la “sacca” a sud-ovest di Torec’k.

A est di Pokrovs’k il Gruppo di forze “Centro” russo ha preso l’insediamento Myrolyubivka nella DPR, vengono mostrate anche le bandiere russe del villaggio di Malynivka nella DPR. A sud-ovest di Pokrovs’k, si hanno notizie di azioni d’assalto da parte di unità delle forze armate russe nel villaggio di Novoserhiivka, situato a un paio di chilometri dal confine con la regione di Dnipropetrovs’k.

Nella direzione di Donetsk Sud, si sta sviluppando l’avanzata delle truppe russe nel villaggio Bahatyr, la cui preparazione all’assalto ha richiesto molto tempo da parte russa. La sacca difensiva delle forze armate ucraine nei pressi dell’insediamento si sta chiudendo tra Bahatyr-Oleksiivka. In chiusura di raccolta si apprende da fonti social che le forze russe hanno conquistato il villaggio di Oleksandropil, in direzione di Kostyantynivka, Oblast’ di Donetsk.

Le forze russe hanno sfondato nel centro di Chasiv Yar. La maggior parte delle posizioni ucraine è caduta, tuttavia i soldati ucraini sono ancora fortificati in circa 9 edifici, tre dei quali alti 4 piani. L’edificio amministrativo si trova nella zona grigia. Si prevede che le restanti posizioni ucraine cadranno nelle prossime 12-24 ore.

Nella direzione di Orichiv del Fronte Zaporižžja, si stanno svolgendo battaglie di posizione nell’area di Novoserhiivka, Malaya Tokmachka, Shcherbaky, Stepove e Kam’yans’ke. Le truppe ucraine hanno colpito il mercato cittadino di Tokmok di notte.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/