COLOMBIA. Annunciata la riapertura delle concessioni petrolifere. Fracking compreso 

Venerdì scorso, durante la cerimonia di insediamento dell’imprenditore Joaquín Gutiérrez alla presidenza di Ecopetrol – la più grande azienda del Paese – il presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha annunciato che il suo governo riaprirà “pienamente” la strada all’esplorazione di idrocarburi e alla stipula di nuovi contratti, inclusa la pratica della fratturazione idraulica (fracking).

“Il mio governo sta riaprendo completamente la strada all’esplorazione e alla firma di nuovi contratti, compreso il fracking – a qualunque costo, come promesso in campagna elettorale – e sempre nel pieno rispetto di criteri di responsabilità ambientale”, ha dichiarato il presidente, esortando inoltre ad abbandonare “l’isteria ambientalista”. Ha poi criticato la politica del suo predecessore, Gustavo Petro, il quale aveva ridotto la stipula di nuovi contratti di esplorazione nell’ambito di una strategia di transizione energetica: “Quella non è transizione energetica, ma dipendenza energetica; una condizione che nessuna politica di questo governo accetterà. Nell’era della Tigre avremo sovranità energetica”. Ha inoltre sostenuto le misure del Ministero dell’Ambiente volte ad accelerare le procedure di autorizzazione, riporta MercoPress.

Di per sé, l’annuncio non modifica il quadro normativo vigente. Per riattivare il fracking in Colombia sarebbe necessario revocare la cancellazione dei progetti pilota disposta dal precedente governo e superare vincoli normativi e giudiziari il cui stato attuale non è stato precisato dall’esecutivo. La tecnica è oggetto di critiche per il suo impatto sulle risorse idriche e per il rischio di sismicità indotta. All’evento non hanno partecipato esponenti ambientalisti né rappresentanti dell’opposizione.

La cerimonia si è svolta presso la Quinta de San Pedro Alejandrino a Santa Marta, la tenuta dove morì Simón Bolívar. Gutiérrez ha affermato che il suo arrivo inaugura “una nuova era” e che l’azienda deve “rinascere per adempiere alla sua vera missione”, puntando a raggiungere “posizioni di gloria tra le principali compagnie petrolifere mondiali”.

Il nuovo presidente ha inoltre annunciato che Ecopetrol avrà una seconda sede a Barranquilla e ha illustrato i piani per un’azienda “più austera ed efficiente”, caratterizzata da maggiore produttività, minore centralizzazione e una più ampia presenza territoriale, promettendo inoltre “una Ecopetrol depoliticizzata”. Ha dichiarato che l’azienda attuerà un “fracking responsabile”, che sotto la sua gestione raggiungerà il valore più alto di sempre e che il suo lascito sarà quello di consegnare un’azienda dotata di “riserve sufficienti per decenni”. Ha inoltre affermato che sarebbero emerse contestazioni riguardo alla gestione della precedente amministrazione; ad oggi, tuttavia, non è stata accertata alcuna irregolarità.

Gutiérrez è un esperto di amministrazione aziendale; assume l’incarico senza alcuna esperienza pregressa nel settore degli idrocarburi e ha diretto la campagna presidenziale di De la Espriella. La sua nomina è stata annunciata giovedì dal consiglio di amministrazione di Ecopetrol, i cui membri erano stati rinnovati dagli azionisti il ​​15 settembre. La società è quotata alle borse di Colombia e New York e vede lo Stato colombiano come azionista di maggioranza.

De la Espriella è entrato in carica il 7 agosto. Nelle settimane successive, il suo governo ha allineato la politica estera a quella di Stati Uniti e Israele, ha visto la Colombia rimanere nell’elenco di Washington dei paesi ritenuti palesemente inadempienti nella lotta al narcotraffico — pur ricevendo espliciti apprezzamenti per il nuovo presidente — e ha delegato al vicepresidente l’intervento del Paese all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Lucia Giannini

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