AGRICOLTURA. La guerra Iran USA ha bloccato la produzione di fertilizzanti

Il conflitto in corso in Iran sta sconvolgendo il mercato globale dei fertilizzanti, alimentando il timore di un aumento dei costi alimentari. L’Iran, uno dei maggiori produttori mondiali di fertilizzanti, ha visto la produzione e le esportazioni interrotte, con lo Stretto di Hormuz, una rotta marittima cruciale, al centro della tensione.

Circa il 35% delle esportazioni globali di urea passa attraverso questa via d’acqua. L’urea, un fertilizzante azotato fondamentale, è alla base di circa la metà della produzione alimentare mondiale. Secondo l’esperto di sistemi alimentari Raz Patel, le interruzioni nell’approvvigionamento potrebbero portare a un aumento dei prezzi del pane entro sei-dieci settimane, con potenziali ripercussioni su uova e carne nei mesi successivi, riporta Tovima.

La guerra ha già innescato forti aumenti dei prezzi. I prezzi dell’urea in Medio Oriente sono aumentati di circa 130 dollari a tonnellata, raggiungendo i 575-650 dollari, mentre i prezzi all’esportazione in Egitto sono saliti a 610-625 dollari a tonnellata. Anche i futures europei sull’ammoniaca hanno registrato un’impennata, con le spedizioni di aprile scambiate a 725 dollari a tonnellata, 130 dollari in più rispetto ai livelli di metà febbraio.

I leader del settore mettono in guardia da conseguenze più ampie. Svein Tore Holsether, AD del colosso europeo dei fertilizzanti Yara, ha sottolineato che le rese dei raccolti potrebbero diminuire fino al 50% nel primo raccolto se i fertilizzanti non fossero disponibili. “L’attenzione ai prezzi del petrolio e del gas spesso oscura l’impatto sull’industria dei fertilizzanti”, ha affermato. La crisi potrebbe superare lo shock globale dei prezzi alimentari causato dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Allora, i costi dell’energia e dei fertilizzanti sono saliti alle stelle, portando i prezzi dei prodotti alimentari a livelli record. Questa volta, il blocco dello Stretto di Hormuz crea una barriera fisica diretta, amplificando potenzialmente l’impatto a livello globale.

La produzione è già stata colpita. QatarEnergy ha interrotto la produzione di zolfo, ammoniaca e urea nel suo complesso di Ras Laffan dopo un attacco con drone lunedì. L’Iran ha interrotto la produzione di ammoniaca e altri produttori regionali stanno valutando tagli a causa delle interruzioni delle spedizioni. L’aumento dei prezzi del gas naturale aggiunge ulteriore pressione. Il gas, essenziale per la produzione di fertilizzanti a base di azoto, ha raddoppiato il suo costo in Europa, passando da 10,6 dollari per mmbtu di venerdì scorso a oltre 20 dollari per mmbtu di lunedì, aumentando significativamente i costi di produzione.

