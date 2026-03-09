SIPRI. Il mondo si sta riarmando pesantemente 

Il volume globale dei trasferimenti di armi tra Stati è aumentato del 9,2% nel periodo 2021-25 rispetto al periodo 2016-20, il maggiore incremento dal periodo 2011-2015, secondo i dati pubblicati lunedì dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Il cambiamento è stato trainato soprattutto da un forte aumento delle importazioni europee, che sono aumentate del 210% nel periodo considerato, rendendo l’Europa la principale regione importatrice di armi al mondo.

Il SIPRI ha affermato che le forniture all’Ucraina dal 2022 sono state il fattore più evidente, ma non l’unico. “Anche la maggior parte degli altri Stati europei ha iniziato a importare armi in quantità significativamente maggiori per rafforzare le proprie capacità militari contro una crescente minaccia percepita dalla Russia”, ha affermato Mathew George, direttore del Programma di Trasferimento di Armi del SIPRI. L’Europa ha rappresentato il 33% delle importazioni globali di armi nel periodo 2021-25, in aumento rispetto al 12% del quinquennio precedente, riporta MercoPress.

Dopo l’Ucraina, i maggiori importatori in Europa sono stati Polonia e Regno Unito. Quasi la metà di tutte le armi trasferite agli stati europei proveniva dagli Stati Uniti, con una quota del 48%, seguiti dalla Germania con il 7,1% e dalla Francia con il 6,2%. Allo stesso tempo, le importazioni complessive di armi dei 29 attuali membri europei della NATO sono cresciute del 143% tra i due periodi, con gli Stati Uniti come principale fornitore, davanti a Corea del Sud, Israele e Francia.

Gli Stati Uniti hanno anche rafforzato la loro posizione di primo esportatore di armi al mondo. Le loro esportazioni sono aumentate del 27% tra il 2016-20 e il 2021-25, portando la loro quota di mercato globale dal 36% al 42%, secondo il SIPRI. Per la prima volta in due decenni, la quota maggiore delle esportazioni di armi statunitensi è andata all’Europa, con il 38%, davanti al Medio Oriente con il 33%. L’Arabia Saudita è rimasta tuttavia il principale destinatario di armi statunitensi.

La Francia è rimasta il secondo esportatore, con il 9,8% delle esportazioni globali e un aumento delle vendite del 21%. Le principali destinazioni sono state India, Egitto e Grecia. La Russia si è classificata al terzo posto, ma con un calo del 64% delle esportazioni e una quota globale ridotta del 6,8%, in calo rispetto al 21% del periodo precedente. La Germania ha superato la Cina, diventando il quarto maggiore esportatore con il 5,7% del totale, mentre l’Italia è salita al sesto posto dopo un aumento del 157% delle esportazioni. Israele ha aumentato la sua quota globale al 4,4% e ha superato per la prima volta il Regno Unito.

L’Ucraina è stata il maggiore importatore di armi al mondo nel periodo 2021-2025, rappresentando il 9,7% del totale. L’India si è classificata al secondo posto, con un calo marginale del 4%, e l’Arabia Saudita al terzo posto con il 6,8%. In Medio Oriente, le importazioni regionali sono diminuite del 13%, mentre le importazioni nelle Americhe sono aumentate del 12%. In Sud America sono aumentate del 31%, con il Brasile che ha rappresentato il 60% delle importazioni della regione e ha registrato un aumento del 150% rispetto al quinquennio precedente.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/