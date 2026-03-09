LOGISTICA. Il Blocco di Hormuz si farà sentire negli scaffali dei supermercati

La guerra con l’Iran ha già fatto aumentare i prezzi dell’energia a livello globale, con il prezzo del petrolio greggio che ha superato i 100 dollari al barile, ma alcuni esperti avvertono che presto le conseguenze si faranno sentire anche al supermercato. Mentre una parte relativamente piccola delle importazioni alimentari per l’Occidente passa attraverso lo Stretto di Hormuz, dove il traffico si è praticamente bloccato a causa della guerra, Andre Cire, professore dell’Università di Toronto ed esperto di supply chain, afferma che l’impennata dei prezzi del petrolio avrà un impatto sui prezzi dei prodotti alimentari in Canada.

“L’energia è ovunque. Bisogna trasportare cibo da un posto all’altro, bisogna caricare le navi. Inizieremo a vedere anche un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, semplicemente perché i costi di trasporto aumenteranno”, ha affermato Cire a Global News. Una pressione sostenuta sui prezzi del petrolio potrebbe significare che si potrebbe arrivare a pagare il 10-15% in più al supermercato entro la fine di questo mese, soprattutto Oltreoceano,ha aggiunto Cire perché il blocco “ha un impatto sui costi di trasporto”.

Più a lungo la crisi persiste, più difficile sarà spedire qualsiasi cosa, ovunque, afferma Mike von Massow, economista alimentare dell’Università di Guelph: ”Se ci vogliono più giorni per spedire, potremmo assistere a un aumento delle spedizioni o almeno a un ritardo nelle spedizioni. Questa interruzione della catena di approvvigionamento potrebbe avere ripercussioni che vanno oltre i prodotti che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz”, ha affermato.

Nel breve termine, ad esempio si potrebbe iniziare a pagare di più per alcuni tipi di riso al supermercato: ”Ci sono alcuni prodotti specifici, ad esempio il riso basmati indiano, che potrebbero essere rallentati o reindirizzati, e questo ne aumenterebbe il prezzo”, ha affermato von Massow.

L’impatto più immediato riguarderebbe i prezzi dei prodotti alimentari in Europa e Medio Oriente, che ricevono una quantità significativa delle loro spedizioni alimentari attraverso lo Stretto di Hormuz, ha affermato.

Reuters ha riferito che, fino alla scorsa settimana, circa 400.000 tonnellate di riso basmati indiano erano bloccate nei porti e in transito, e gli accordi di esportazione si sono esauriti poiché le tariffe di trasporto sono più che raddoppiate da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran il 28 febbraio, hanno affermato i funzionari commerciali.

L’India è il maggiore esportatore mondiale di riso basmati aromatico e di alta qualità, con acquirenti in Medio Oriente, tra cui Arabia Saudita, Iran ed Emirati Arabi Uniti, che rappresentano oltre la metà delle sue spedizioni. ”Circa 200.000 tonnellate di riso basmati sono bloccate durante il trasporto e una quantità equivalente è bloccata nei porti indiani a causa dell’interruzione delle rotte di spedizione in tutto il Medio Oriente a causa della guerra”, ha dichiarato a Reuters Satish Goel, presidente dell’All India Rice Exporters’ Association. Gli esportatori hanno già trasferito le scorte nei porti, ma non possono spedire in Medio Oriente a causa dell’aumento dei costi di trasporto dei container e nessun mercato alternativo può assorbire il volume, ha affermato Goel.

Nel 2023, quando l’India ha limitato le spedizioni di riso per controllare i prezzi interni, ciò ha avuto un impatto sui prezzi dei prodotti alimentari a livello globale. Secondo un rapporto del 2022, due terzi delle calorie mondiali provengono da quattro alimenti di base: grano, riso, mais e soia. Almeno il 72% di queste colture viene coltivato in soli cinque paesi: Cina, Stati Uniti, India, Brasile e Argentina. Ciò solleva timori di insicurezza alimentare globale quando un canale cruciale come lo Stretto di Hormuz viene ostruito.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la guerra potrebbe durare dalle quattro alle cinque settimane, forse di più. Un conflitto prolungato, che potrebbe far salire ulteriormente i prezzi del petrolio, sarebbe “disastroso” per i prezzi dei prodotti alimentari, ha affermato Cire. ”Tutto è sotto pressione in questo momento”, ha affermato. “Direi che questo è disastroso a lungo termine, perché a breve termine, sì, assistiamo ad alcuni aumenti dei prezzi del petrolio e così via. A lungo termine, tutto salirà”, ha affermato.

Indipendentemente da quanto durerà la crisi, l’incertezza sarà dannosa per le tasche, ha affermato von Massow: ”Anche se le ostilità”si interrompessero da un giorno all’altro, penso che ci sarebbe ancora una notevole incertezza per quanto riguarda i movimenti del petrolio e i prezzi del petrolio”, ha affermato.

Anna Lotti

