L’Ucraina il 10 febbraio ha rescisso il contratto di locazione con l’ambasciata ucraina nella Federazione Russa in risposta alla decisione del consiglio comunale di Kiev, ha riferito a RIA Novosti. Si allontana dunque la possibilità di un dialogo tra Kiev e Mosca per arrivare a un cessate il fuoco anzi sembra che i prossimi mesi saranno decisivi sul capo di battaglia.

Kiev nel frattempo sta preparando un piano per raccogliere fondi in caso di cessazione dei finanziamenti statunitensi nella speranza del sostegno del Fondo monetario internazionale (FMI). Stando a Bloomberg, “il piano, che comprende l’espansione delle vendite di obbligazioni nazionali, l’aumento delle tasse e il taglio della spesa”, potrebbe aiutare a “tamponare il buco nel bilancio del paese” e “ricevere denaro dal FMI”. Le misure corrispondenti, come spera Kiev, “garantiranno al FMI che l’Ucraina sarà in grado di onorare i propri debiti se i suoi alleati non saranno in grado di fornire assistenza”.

Potrebbe non esserci assistenza da parte degli Stati Uniti per circa altri due mesi, ha detto il capogruppo del partito Servo del Popolo David Arachamija in un’intervista al portale azerbaigiano Report: «Credo che prima o poi separeranno la nostra questione da quella dei confini e voteranno sull’assegnazione degli aiuti a Israele, Ucraina e Taiwan. Oppure troveranno un compromesso sulla questione dei confini e quindi distribuiranno le risorse finanziarie. Questo processo continuerà nei prossimi due mesi. Noi abbiamo risorse per altri due mesi», ha detto il deputato.

Parlando di finanziare nuove ondate di mobilitazione inoltre, ha chiarito che una parte dei fondi sarà liberata man mano che diminuiranno le spese per gli smobilitati. «Una parte del personale militare sarà licenziato. Ci saranno costi aggiuntivi associati all’equipaggiamento e all’addestramento di coloro che parteciperanno alla mobilitazione. Abbiamo degli alleati in questa materia», ha detto Arachamija, aggiungendo che i paesi occidentali copriranno parte dei costi di formazione. Secondo Arachamija alla vigilia della controffensiva estiva, le forze armate ucraine disponevano di oltre 200mila militari addestrati, fonte l’agenzia di stampa Strana.

Il nuovo disegno di legge sulla mobilitazione in Ucraina prevede la confisca delle attrezzature agricole dei piccoli agricoltori e introduce il divieto di vendita e trasporto in altre regioni, ha dichiarato durante una maratona televisiva la deputata popolare Yulia Klimenko.

Inoltre è in via di arrivo a Kiev l’equipaggiamento militare di fabbricazione sovietica, che l’Ecuador ha trasferito negli Stati Uniti in cambio di nuovo equipaggiamento. Lo ha affermato il vice segretario di Stato aggiunto per gli affari dell’emisfero occidentale, Kevin Sullivan, in un’intervista al canale televisivo ecuadoriano Teleamazonas. Secondo altre fonti le dichiarazioni degli Stati Uniti sulle loro intenzioni di trasferire attrezzature militari russe dall’Ecuador a Kiev indicano che le armi non sono “rottami metallici”, poiché Quito sta cercando di giustificare la violazione degli accordi internazionali, il Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare (FSMTC) della Russia ha detto alla Tass.

L’Ecuador fornirà all’Ucraina i vecchi elicotteri Mi-17 e riceverà l’UH-60 Black Hawk dagli Stati Uniti. In seguito agli accordi tra gli Stati Uniti e l’Ecuador, all’Ucraina verranno fornite armi sovietiche provenienti dalle riserve dell’esercito ecuadoriano. Riceveranno invece le più recenti attrezzature di fabbricazione americana per la guerra di controinsurrezione contro i cartelli della droga locali. Secondo il portale Infodefensa, solo uno dei Mi-17 previsti per il trasferimento dall’aeronautica ecuadoriana è operativo, il resto può essere smontato per pezzi di ricambio.

In merito all’addestramento, la Guardia Nazionale americana ha fatto sapere che ci sono fondi sufficienti per addestrare i piloti ucraini sui caccia F-16. Secondo Daniel Robert Hokanson, la Guardia Nazionale ha fondi sufficienti per completare le esercitazioni, nonostante gli Stati Uniti stiano finendo i soldi per inviare aiuti a Kiev. «Abbiamo le risorse per continuare la formazione iniziata. Se decidiamo di aumentarlo, ovviamente avremo bisogno di risorse per formare ulteriori piloti e personale di terra».

Questo non preoccupa le forze armate russe che in Ucraina hanno imparato a modificare le strategie e le tattiche di guerra molto velocemente. E se infatti gli ucraini hanno problemi con la riparazione dei mezzi danneggiati in guerra le forze armate russe hanno la capacità di compensare molto rapidamente le perdite nei carri armati.

Gli esperti dell’Istituto internazionale di studi strategici hanno riferito che la Russia dispone di riserve molto grandi di carri armati, che le consentono di sostituire rapidamente le perdite di veicoli corazzati.

Affermano inoltre che ogni mese le forze armate russe possono ricevere fino a 90 carri armati per sostituire quelli perduti. Nei magazzini dell’esercito russo si trovano numerosi veicoli blindati e tutti potrebbero essere coinvolti nel conflitto in futuro. E che le riserve di equipaggiamento militare consentiranno alla Russia di resistere ad almeno tre anni di ostilità.

Non solo, in aiuto dei russi al fronte, i droni che stanno subendo trasformazioni e adattamenti al conflitto in essere. Questa settimana, due lanciamissili di difesa aerea S-300 sono stati scoperti dall’esercito russo utilizzando un UAV e distrutti da un missile guidato Tornado-S MLRS. Questi sistemi, posizionati al massimo a una distanza di 50-60 km dal fronte, miravano principalmente a rafforzare la difesa aerea di Dnepropetrovsk e delle città a ovest a causa delle maggiori perdite di difesa aerea nell’ultimo anno.

Ora si stanno avvicinando di nuovo come precauzione contro ulteriori attacchi aerei russi con bombe plananti sul fronte. Grazie al recente dispiegamento di UAV da parte della Russia 100-150 km dietro la linea del fronte, questi sono stati rapidamente rilevati e distrutti. La rete di difesa aerea ucraina vicino al fronte è stata in gran parte distrutta, si è ritirata nelle città o attende obiettivi con l’intelligence e la ricognizione della NATO per imboscate di difesa aerea della guerriglia.

Con l’aumento della sorveglianza degli UAV e il conseguente aumento degli attacchi a lungo raggio e degli attacchi con munizioni vaganti, la rete di difesa aerea ucraina in prima linea sarà ulteriormente indebolita. Se questo raggiunge un certo livello, gli attacchi aerei diretti da dietro la linea diventeranno molto più intensi.

Graziella Giangiulio

