GOLFO PERSICO. Scorte alimentari contate nei paesi del Golfo

Gli stati del Golfo stanno affrontando la loro più grande sfida per la sicurezza alimentare dalla crisi alimentare globale del 2008, poiché il conflitto con l’Iran minaccia i porti e interrompe le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz.

La guerra sta mettendo alla prova le strategie adottate dopo il 2008, quando l’impennata dei prezzi dei prodotti alimentari ha spinto i paesi del Golfo a orientarsi verso politiche dipendenti dalle importazioni, basate sull’investimento di denaro in investimenti agricoli all’estero. Questa strategia ha eliminato i precedenti costosi programmi che miravano ad aumentare la produzione interna di cereali strategici, ma si sono scontrati con il cambiamento climatico e la mancanza d’acqua della regione. L’Arabia Saudita, ad esempio, ha iniziato a ridurre il suo programma nazionale di coltivazione del grano nel 2008, diventando quasi esclusivamente dipendente dalle importazioni, riporta Reuters.

Ora, con le spedizioni globali interrotte e lo spazio aereo chiuso in molti paesi di una regione che dipende per l’80-90% dalle importazioni alimentari, si prevedono impennate dei prezzi e scarsità di alcuni beni.

Gli analisti avvertono che anche blocchi temporanei a Hormuz che costringano a deviare i traffici dai porti principali a quelli più piccoli creeranno tensioni. La maggior parte dei principali porti del Golfo, tra cui Jebel Ali a Dubai e i principali porti in Kuwait, Bahrein, Qatar e sulla costa del Golfo saudita, si trovano dove la maggior parte del traffico in entrata dovrebbe passare attraverso la via d’acqua di Hormuz.

Gli attacchi iraniani hanno colpito molte di queste arterie vitali, tra cui Jebel Ali, il più grande porto container della regione, questa settimana, sospendendo le operazioni per ore. I porti degli Emirati Arabi Uniti al di fuori dello stretto hanno una capacità limitata. Khorfakkan può gestire 5 milioni di unità equivalenti a venti piedi (TEU) e Fujairah meno di 1 milione e sarebbe in difficoltà a compensare la capacità persa a Jebel Ali o al porto Khalifa di Abu Dhabi.

Questi colli di bottiglia devono ancora manifestarsi e gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che le loro riserve strategiche di beni vitali coprono dai quattro ai sei mesi di fabbisogno. Hanno esortato i residenti a segnalare aumenti di prezzo ingiustificati tramite una hotline dedicata.

Il personale dei supermercati ha dichiarato che gli scaffali rimangono ampiamente riforniti, sebbene i fornitori impieghino più tempo per rifornire alcuni prodotti. Questa settimana Dubai ha temporaneamente allentato le restrizioni alla circolazione dei camion per mantenere il flusso di merci.

L’inizio degli attacchi dell’Iran nel Golfo sabato ha spinto molti ad accumulare scorte e ha causato un calo temporaneo che ha ulteriormente alimentato il panico, una prova generale di ciò che potrebbe accadere.

Prodotti come le banane, che si deteriorano rapidamente, sono particolarmente vulnerabili a qualsiasi deviazione di rotta che allunghi i viaggi. Trasportare cibo deperibile in aereo quando lo spazio aereo si apre per ridurre i tempi di viaggio farà aumentare i prezzi.

Oltre a investire all’estero per garantire l’accesso alle principali basi di produzione alimentare, negli ultimi due decenni gli stati del Golfo hanno anche costruito moderni silos in grado di immagazzinare centinaia di migliaia di tonnellate di cereali strategici. Questi silos offrono una riserva per prodotti di base che possono essere conservati per mesi, come grano, riso e oli commestibili.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno inaugurato i loro silos per cereali a Fujairah nel 2016, sulla costa dell’Oceano Indiano, al largo dello Stretto di Hormuz, con una capacità di circa 300.000 tonnellate. La posizione è stata scelta strategicamente per aggirare Hormuz, dato che l’Iran aveva già tresi impegnava a chiudere lo stretto ogni volta che aumentavano le tensioni con l’Occidente.

L’iniziativa prevedeva originariamente che le scorte di emergenza fossero condivise dall’intera regione del Golfo. Ma ostacoli pratici, tra cui lunghe distanze e collegamenti stradali o ferroviari limitati tra i paesi, hanno fatto sì che rimanesse nazionale.

Da allora, altri stati del Golfo hanno costruito i propri depositi, tra cui il Terminal per la Sicurezza Alimentare del Qatar presso il porto di Hamad, con 51 silos a temperatura controllata.

Luigi Medici

