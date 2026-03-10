STATI UNITI. Anthropic fa causa al Pentagono

Anthropic ha intentato causa contro l’amministrazione Trump, chiedendo ai tribunali federali di annullare la decisione del Pentagono di designare l’azienda di intelligenza artificiale come “rischio per la supply chain” a causa del suo rifiuto di consentire l’uso militare illimitato della sua tecnologia. Lunedì Anthropic ha intentato due distinte cause legali, una presso il tribunale federale della California e l’altra presso la corte d’appello federale di Washington, D.C., ciascuna delle quali contestava aspetti diversi delle azioni del Pentagono contro l’azienda.

La scorsa settimana il Pentagono ha formalmente designato l’azienda tecnologica di San Francisco come “rischio per la supply chain” dopo un’insolita controversia pubblica su come il suo chatbot di intelligenza artificiale Claude potesse essere utilizzato in guerra, riporta AP. “Queste azioni sono senza precedenti e illegali”, si legge nella causa di Anthropic. “La Costituzione non consente al governo di esercitare il suo enorme potere per punire un’azienda per la sua libertà di parola. Nessuna legge federale autorizza le azioni intraprese in questo caso. Anthropic si rivolge alla magistratura come ultima risorsa per rivendicare i propri diritti e fermare l’illegale campagna di ritorsione dell’Esecutivo.”

Il Dipartimento della Difesa ha rifiutato di commentare lunedì. Anthropic ha affermato di voler limitare l’utilizzo della sua tecnologia per due scopi di alto livello: la sorveglianza di massa degli americani e le armi completamente autonome. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e altri funzionari hanno insistito sul fatto che l’azienda deve accettare “tutti gli usi legittimi” di Claude e hanno minacciato sanzioni se l’azienda non si fosse conformata.

La designazione dell’azienda come rischio per la catena di approvvigionamento interrompe il lavoro di difesa di Anthropic, utilizzando un’autorità concepita per impedire ad avversari stranieri di danneggiare i sistemi di sicurezza nazionale. È la prima volta che il governo federale ha utilizzato tale designazione contro un’azienda statunitense.

Il presidente Donald Trump ha anche affermato che avrebbe ordinato alle agenzie federali di interrompere l’utilizzo di Claude, pur avendo concesso al Pentagono sei mesi per eliminare gradualmente un prodotto profondamente radicato in sistemi militari classificati, compresi quelli utilizzati nella guerra contro l’Iran.

Anche se si oppone alle azioni del Pentagono, Anthropic ha cercato di convincere aziende e altre agenzie governative che la sanzione dell’amministrazione Trump è limitata e colpisce solo i contractor militari che utilizzano Claude per lavori del Dipartimento della Difesa.

Chiarire questa distinzione è fondamentale per Anthropic, una società privata, poiché la maggior parte dei suoi 14 miliardi di dollari di fatturato previsti per quest’anno proviene da aziende e agenzie governative che utilizzano Claude per la programmazione informatica e altre attività. Oltre 500 clienti pagano ad Anthropic almeno 1 milione di dollari all’anno per Claude, secondo un investimento che ha valutato l’azienda a 380 miliardi di dollari.

Luigi Medici

