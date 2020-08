PAKISTAN. Khan: “Presto libereremo il Kashmir”

Nel primo anniversario della decisione unilaterale dell’India di eliminare lo status semi-autonomo del Jammu e Kashmir, il primo Ministro pakistano ha detto che il popolo del Kashmir «sarà presto liberato». Rivolgendosi all’assemblea legislativa del Kashmir amministrato dal Pakistan, il 5 agosto, Imran Khan ha detto: «Il primo ministro indiano Narendra Modi ha preso una decisione sbagliata il 5 agosto dello scorso anno, che ha portato a una forte resistenza da parte dei kashmiri, compresi i giovani e anche i leader del Kashmir indiano».

Ha definito tutto il Jammu e Kashmir una regione contesa e soggetta alle risoluzioni dell’Onu, riporta Anadolu. «Questo è il momento in cui i kashmiri dovrebbero ottenere il diritto finale di un plebiscito che Jawaharlal Nehru e altri leader indiani hanno promesso loro in passato. C’è solo una soluzione e questa è agire in base alle risoluzioni dell’Onu», ha detto Khan.

Criticando il governo indiano, Khan ha detto: «Modi ha ipotizzato che il Pakistan e la comunità internazionale rimarranno in silenzio sulle sue brutalità. Ma questo è stato lo sconvolgimento del suo piano quando il Pakistan ha raggiunto tutti i leader del mondo, tra cui Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron, ecc. e li ha informati sul Kashmir».

Ha giurato di continuare a sollevare la questione del Kashmir su ogni piattaforma, sottolineando che il suo Paese «sosterrà la causa del Kashmir finché non otterrà la libertà».

Il premier pakistano si è scagliato contro contro l’ideologia hindutva del partito Bharatiya Janata, che governa l’India, per aver schiacciato i musulmani e altre minoranze in India: «Modi si è esposto di fronte al mondo intero. Pensavano che l’India fosse un grande mercato per gli investimenti, nessuno parlerà contro di loro. Ma ora tutta la comunità internazionale e la diaspora del Kashmir li sta denunciando».

Khan ha annunciato che il suo governo onorerà il leader del Kashmir Syed Ali Geelani con il Nishaan-e-Pakistan, il più alto riconoscimento civile del Paese, nel giorno dell’indipendenza del Pakistan, il 14 agosto, per la sua resistenza al dominio indiano. Il Kashmir, regione himalayana a maggioranza musulmana, è controllato in parte dall’India e in parte dal Pakistan, ma rivendicato da entrambi in toto; una piccola parte della regione è controllata anche dalla Cina.

Da quando sono stati divisi nel 1947, Nuova Delhi e Islamabad hanno combattuto tre guerre – nel 1948, 1965 e 1971 – due delle quali per il Kashmir. Alcuni gruppi kashmiri hanno combattuto contro il dominio indiano per l’indipendenza, o per l’unificazione con il vicino Pakistan.

Le relazioni già tese tra i due vicini sono ulteriormente crollate dopo la controversa mossa dell’India dell’anno scorso: il 5 agosto 2019 il governo indiano ha revocato l’articolo 370 e altre disposizioni correlate della sua Costituzione, eliminando lo Stato con la sua autonomia. È stato anche diviso in due territori amministrati a livello federale.

Allo stesso tempo, ha bloccato la regione, ha detenuto migliaia di persone, ha imposto restrizioni ai movimenti e ha imposto un blackout delle comunicazioni. Tra le reazioni è da segnalare una recrudescenza dell’insorgenza islamico terroristica.

Tommaso Dal Passo