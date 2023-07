VIETNAM. Più forti i legami tra Hanoi e Roma dopo la visita del presidente vietnamita

Il presidente del Vietnam Vo Van Thuong ha visitato l’Italia, all’intento di un più largo tour europeo, su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la prima del Capo dello Stato a un membro del G7 che è partner strategico del Vietnam.

Da quando il Vietnam e l’Italia hanno stabilito le loro relazioni diplomatiche il 23 marzo 1973, i due paesi hanno goduto di un rapporto politico in rapida crescita. In particolare, da quando nel gennaio 2013 hanno creato un partenariato strategico, le due parti hanno attivamente promosso la loro sostanziale ed efficace cooperazione in tutti i campi, dalla politica, alla diplomazia, all’economia, alla scienza, all’istruzione, alla difesa-sicurezza, alla protezione dell’ambiente e alla collaborazione da località a località, riporta Vietnam Plus.

Vietnam e Italia hanno mantenuto molti meccanismi di cooperazione bilaterale come il dialogo strategico annuale a livello di viceministro degli esteri e il dialogo sulla politica di difesa a livello di viceministro, nonché il comitato misto per la cooperazione economica e il comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica.

Sono stati mantenuti gli scambi di delegazioni ad alto livello e gli incontri tra i due paesi. Più di recente, nel dicembre 2022, il primo ministro Pham Minh Chinh ha incontrato la sua controparte italiana Giorgia Meloni a margine del vertice ASEAN-UE a Bruxelles.

Nei colloqui ad alto livello, l’Italia ha sempre affermato la sua determinazione a promuovere legami a tutto tondo con il Vietnam, considerando il Vietnam una priorità per lo sviluppo dei legami nella regione del sud-est asiatico.

In tema di cooperazione alla difesa, subito dopo la costituzione del loro partenariato strategico, i due Ministeri della Difesa hanno firmato un protocollo d’intesa in questo campo, segnando un nuovo passo avanti e creando un quadro per i legami bilaterali della difesa. Nel corso degli anni, i due paesi hanno promosso la loro partnership in tutti e tre gli aspetti della politica di difesa.

L’Italia si è impegnata a trasferire la tecnologia per la produzione di navi militari e civili in Vietnam e a condividere la sua esperienza nelle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. I due paesi hanno anche lavorato insieme in programmi per addestrare agenti di polizia, preservare il patrimonio e rispondere ai cambiamenti climatici.

Nel 2022 Hanno completato i negoziati sull’accordo sull’estradizione e il trasferimento delle persone condannate e sull’accordo sull’assistenza giudiziaria reciproca. Le due parti si sono inoltre coordinate e si sono sostenute a vicenda nei forum multilaterali, contribuendo nel contempo con la loro voce positiva a garantire la pace, la stabilità, la sicurezza e la libertà marittima e aerea e il rispetto del diritto internazionale.

Negli ultimi anni, la cooperazione commerciale e di investimento è stata un fenomeno in crescita nelle relazioni bilaterali: dal 2010, il commercio bilaterale è raddoppiato. Il Vietnam è stato il primo partner commerciale dell’Italia tra i paesi dell’ASEAN, mentre l’Italia è il terzo partner del Vietnam tra i membri dell’UE.

Il commercio bilaterale è aumentato del 21% nel 2021 a 5,6 miliardi di dollari nel 2021 e dell’11% nel 2022 a 6,2 miliardi di dollari. La cifra ha raggiunto i 3,1 miliardi di dollari nella prima metà di quest’anno.

Il Vietnam rimane uno dei 10 paesi emergenti prioritari per lo sviluppo della cooperazione commerciale e degli investimenti da parte dell’Italia fino al 2030.

Sul fronte culturale, le due parti organizzano regolarmente settimane e mesi culturali in Italia e in Vietnam in occasioni speciali.

In termini di collaborazione sanitaria, durante la pandemia di COVID-19, il Vietnam ha fornito all’Italia oltre 300.000 mascherine e l’Italia ha fornito al Vietnam 2,8 milioni di dosi di vaccini COVID-19.

Nel periodo 2021-2023 le due parti hanno realizzato 11 progetti congiunti in diverse aree culturali.

Per quanto riguarda il turismo, il numero di visitatori italiani in Vietnam è aumentato di circa il 15% ogni anno nel periodo 2015-2019. Nel 2019 il Vietnam ha accolto 70,8 milioni di turisti italiani.

Attualmente, circa 50.000 vietnamiti vivono e lavorano in Italia.

Dopo gli incontri bilaterali con il capo dello Stato Italiano, Segio Mattarella, e il premier Giorgia Meloni, Vietnam e Italia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sul rafforzamento del loro partenariato strategico bilaterale in cui è stato ribadito il forte legame tra i due paesi e sojos tater lanciate le scommesse future rafforzando cooperazione politica, diplomatica, di difesa e di sicurezza.

Maddalena Ingrao