Sono uscite nuove stime delle vittime ucraine del conflitto sulla social sfera ucraina: «Oggi ho ricevuto informazioni dalle mie fonti nella SBU: ad oggi, il numero di soldati deceduti dell’AFU è di oltre 310.000. Grazie a Zaluzhnyi». Questo post ha ricevuto oltre 700 commenti carichi di dolore.

I mass media ucraini stanno letteralmente confermando gli stessi 310.000 morti in azione e, ovviamente, questo porta ad una stima di oltre 600.000 feriti in azione.

Le numerose inchieste giornalistiche sulla guerra che stanno uscendo nei media europei rivelano alcuni paradossi del conflitto in corso: quello del carburante di origine russa che viene usato sui mezzi militari ucraini.

Il quotidiano tedesco Handelsblatt, dopo aver scavato nei dati della dogana ucraina, ha scoperto che sempre più gasolio viene importato in Ucraina dall’Ungheria e dalla Turchia: si tratta di paesi che usano il petrolio russo nelle loro raffinerie e che poi lo rivendono.

Ad esempio, la compagnia petrolifera e del gas ungherese MOL, che riceve volumi significativi di materie prime dalla Federazione Russa, ha raddoppiato le sue vendite di carburante a Kiev negli ultimi sei mesi. La società ha un permesso speciale dell’UE per continuare a rifornire le sue raffinerie di petrolio russo.

La Repubblica Ceca e la Slovacchia hanno ricevuto la stessa autorizzazione; per farsi una idea del volume approssimativo di carburante: l’anno scorso, il 95% di tutto il petrolio che è andato alla società derivata della slovacca MOL, la Slovnaft, era russo.

Accanto a Ungheria e Turchia, si trovano Bulgaria, Polonia e Romania; si tratta di quei paesi in modo affidabile inviano carburante in Ucraina. Ad esempio, a febbraio è emerso che le esportazioni di carburante dalla Romania all’Ucraina nel 2022 sono aumentate di un record di 30 volte. Allo stesso tempo, i piani dei fornitori prevedevano anche quest’anno un aumento delle forniture, nonostante l’embargo sui prodotti petroliferi russi.

Pertanto, risulta che l’Ucraina, sebbene completamente dipendente dalle importazioni di carburante, praticamente non ne soffre. Inoltre, alcune raffinerie europee sono in realtà filiali di compagnie petrolifere russe.

Andando alla politica, ieri il presiedete russo Vladimir Putin ha incontrato a a San Pietroburgo il Presidente della New BRICS Development Bank Dilma Rousseff. Putin ha ribadito alla Rousseff che: «I BRICS non sono amichevoli con nessuno, questo vale anche per le questioni finanziarie», soprattuto ora che molti si affacciamo a chiedere prestiti alla banca BRICS.

Inoltre, il Consiglio NATO-Ucraina ritiene che le azioni della Russia nel Mar Nero influenzino la zona economica della Bulgaria, che è membro dell’alleanza, e questo, a sua volta, comporta rischi di escalation. SI fa riferimento all’attacco apporto fluviale ucraino di Reni.

Allo stesso tempo, restando nel Mar Nero, gli attacchi russi con missili e droni kamikaze nella regione di Odessa hanno fatto sì che venissero rafforzati i controlli nella zona costiera: più di 30 navi e imbarcazioni della Guardia Marina, KrMO e KaMO, della Marina ucraina sono presenti nella regione di Odessa. A bordo, a seconda delle capacità, ci sono MANPADS, installazioni antiaeree e mitragliatrici per abbattere i bersagli aerei.

Questo tipo di attività ha anche un altro obiettivo: rafforzare la presenza di Kiev nella parte nord-occidentale del Mar Nero. Negli ultimi giorni lungo la costa hanno operato da tre a cinque droni Bayraktar, e recentemente un UAV Tekever AR5 ha operato a sud, in direzione Isola dei Serpenti, per condurre missioni di ricognizione e ricerca sul mare, tracciare i movimenti delle navi russe a grande distanza e fornire obiettivi ai droni, come, ad esempio, il caso della nave da pattuglia russa Sergey Kotov.

Dando uno sguardo alle linee del fronte di terra trovano sviluppi interessanti.

Continuano i bombardamenti ucraini della Repubblica Popolare di Donetsk: nella capitale della DPR, i distretti di Kiev, Petrovsky e Kuibyshevsky sono stati sotto il fuoco nemico, così come anche Gorlovka, Golmovsky, Zaitsevo, Makeevka, Yasinovataya.

Nel contempo, i “marines” russi hanno colpito gli ucraini a Prechistovka, direttrice sud-Donetsk, con un obice semovente da 122 mm “Gvozdika” della 40a brigata marina delle guardie della flotta del Pacifico. Prechistovka si trova nel settore di Ugledar, e in questa zona operano quasi permanentemente le formazioni della 68a brigata di fanteria separata delle forze armate ucraine.

Le forze armate ucraine hanno nuovamente bombardato gli insediamenti sulla riva sinistra del Dnepr nella regione di Kherson. Proletarka, Kakhovka e Sagi sono state colpite e danneggiate le infrastrutture civili.

Nel settore Svatovsky, le truppe russe continuano le battaglie posizionali sulla linea Nadezhda-Neogorovka. Le forze armate ucraine avrebbero lasciato Nadia e il villaggio è passato sotto il controllo delle forze armate russe, ma finora non vi è alcuna conferma ufficiale.

Nella direzione di Karmazinovka, la situazione non è cambiata in modo significativo. Le unità ucraine non stanno ancora attaccando, ma i loro artiglieri stanno conducendo una massiccia preparazione di artiglieria sulla sporgenza e nelle aree posteriori della 21a brigata delle forze armate russe.

Al raggio Zhuravka e alla sporgenza Torsky si stanno svolgendo battaglie di posizione con l’uso reciproco dell’artiglieria. Un battaglione di carri armati della 21a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine è arrivato sulla linea Torskoye-Terny per sostituire la 25a brigata aviotrasportata delle forze armate ucraine, il che indica una possibile attivazione nella direzione di Krasnopopovka.

A Serebryansky, i distaccamenti d’assalto combinati delle forze armate russe sono stati in grado di spostarsi a ovest, eliminando gli ucraini da diverse posizioni. Le forze armate dell’Ucraina hanno cercato di contrattaccare con diversi gruppi, ma le forze armate della Federazione Russa hanno frenato il loro assalto.

Allo stesso tempo, gli artiglieri delle unità ucraine stanno conducendo un intenso fuoco su Kremennaya e dintorni; secondo fonti social dal campo, vengono utilizzati proiettili a grappolo.

Nella direzione di Belogorovsk, segnalato un attacco delle truppe russe da Shipilovka. Le forze armate ucraine stanno bombardando le aree offensive.

Nella zona di Orekhovsky a Rabotino, l’intensità delle battaglie è leggermente diminuita. I soldati del 71° reggimento di fucileria motorizzata e le unità delle forze speciali dell’esercito “Osman” hanno respinto con sicurezza il massiccio attacco del 33° e 116° Ombr delle forze armate dell’Ucraina.

Secondo dati confermati, il numero di veicoli corazzati nemici distrutti ha superato le 25 unità. Solo nella fascia forestale a nord-est di Rabotino, quattro carri armati sono stati colpiti, tra cui almeno un Leopard.

Inoltre, a Zaporozhya sono stati fatti prigionieri dai russi uomini della 33a e 116a brigata delle forze armate dell’Ucraina. L’apparizione di membri del 10 ° Corpo d’Armata conferma il fatto che sono state coinvolte le forze della riserva, destinate a una svolta a Tokmak.

Ora le forze armate ucraine stanno cercando di evacuare il personale dalla roccaforte a nord-est di Rabotino, utilizzando la testa di ponte precedentemente catturata. I russi stanno facendo fuoco su di loro.

Nella direzione di Vremyevsky, a Staromayorsky, i distaccamenti d’assalto del 36° Corpo dei Marines della Marina ucraina hanno nuovamente tentato di attaccare le posizioni delle forze armate russe a ovest del villaggio, ma senza successo. Subito dopo, le unità russe hanno lanciato un contrattacco, mettendo fuori combattimento le forze armate ucraine a quelle iniziali, e una delle formazioni attaccanti di Staromayorsk è stata bloccata. Come risultato, i marines ucraini hanno perso sette persone e 34 sono rimaste ferite.

Allo stesso tempo, la 23a brigata delle forze armate ucraine è stata ritirata dalla sezione Vremievsky per il riposo nella regione di Dnepropetrovsk, il che conferma le grandi perdite di uomini. L’area di responsabilità della 23a brigata attraversava il 110° e il 128° arr.

Le formazioni ucraine hanno nuovamente bombardato la zona di confine della regione di Kursk, contro il villaggio di Tetkino. L’impatto ha danneggiato le linee elettriche. Inoltre continuano quotidianamente i raid dei droni ucraini al confine della regione di Belgorod. Tre droni hanno attaccato Popovka, Zhuravlevka e Novopetrivka, ma non hanno raggiunto i loro obiettivi. Il villaggio di Ilek-Penkovka è stato colpito da tre proiettili.

La base aerea di Starokostiantyniv a Khmelnytskyi sarebbe stata colpita da tre missili.

Questa base ospitava o ospitava aerei d’attacco Su-24M/MR in grado di lanciare missili da crociera stealth britannici Storm Shadow. Secondo i rapporti preliminari, sono stati colpiti anche diversi rifornimenti, logistica e stoccaggio, ingegneria e sminamento, forze speciali e basi missilistiche.

Anche la base aerea di Kanatove a Kirovograd è stata colpita da missili russi.

