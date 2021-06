MAR CINESE MERIDIONALE. Sempre più occhi e orecchie cinesi nelle Spratly

La situazione nel Mar Cinese Meridionale continua a diventare più complessa.

Lo stesso giorno in cui il Pentagono ha emesso una nuova direttiva per concentrare il dipartimento sulla Cina, la marina militare cinese ha dispiegato ulteriori mezzi di sorveglianza in una delle sue basi militari su isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale.

Secondo USNI News, le immagini satellitari Maxar, mostrano una nave di raccolta informazioni Type-815G nella laguna di Fiery Cross Reef nelle isole Spratly. Sul campo d’aviazione ci sono un aereo da pattugliamento marittimo Y-8Q della Marina cinese e un aereo KJ-500 per l’early warning & control (AEW&C). Fiery Cross Reef è una delle numerose isole artificiali fortificate nelle Spratly. Il governo cinese ha usato la bonifica per costruire una pista, un porto e una base militare alla sua estremità occidentale. L’isola è più vicina al Vietnam che alla Cina continentale ed è rivendicata anche dal Vietnam e dalle Filippine.

Queste rivendicazioni contrastanti hanno causato tensioni che di tanto in tanto sfociano in scontri. In particolare, il governo cinese ha condotto ampie indagini nell’area, anche nelle zone economiche esclusive di altri paesi. Gran parte di questo è dovuto alle risorse naturali. Oltre al pesce, il governo cinese sembra desideroso di sfruttare gli idrocarburi non sfruttati che si trovano sotto il fondo del mare.

La marina statunitense si è trovata coinvolta in queste tensioni. Nel maggio 2020, due navi da guerra della marina statunitense sono state schierate per condurre un’operazione di presenza vicino a una nave da trivellazione della Malesia. La nave, la West Capella, era stata molestata da navi del governo cinese. Questo si aggiunge alle numerosi operazioni di libertà di navigazione e alle esercitazioni regionali.

Anche la Cina sembra scoprire gli idrocarburi nascosti sotto il Mar Cinese Meridionale. Nel 2019 una nave specializzata, Hai Yang Di Zhi Ba Hao, ha sondato la Zee vietnamita, nonostante le proteste del Vietnam. L’analisi dei suoi movimenti suggerisce che stava conducendo un’indagine sismica. Questo comporta l’uso di un sonar attivo per penetrare sotto il fondo del mare ed è principalmente associato agli idrocarburi sottomarini.

Anche Fiery Cross Reef ha avuto un ruolo in questo episodio. È strategicamente posizionata nelle profondità del Mar Cinese Meridionale, lontano dalla Cina, ma relativamente vicino al Vietnam. Durante l’indagine, Hai Yang Di Zhi Ba Hao ha fatto più volte scalo al reef. Per il rilevamento, Hai Yang Di Zhi Ba Hao è stata scortata da altre navi. Non è usuale che le navi per i rilievi sismici lavorino con imbarcazioni più piccole per liberare la strada e proteggere i “rimorchi” trainati dai danni. Ma la Hai Yang Di Zhi Ba Hao è stata a volte scortata da 14 o più barche di guardia, secondo le immagini satellitari. Le foto indicano che alcune di queste erano della Milizia Marittima cinese. Le forze della Milizia Marittima sono un aspetto costante delle tensioni. Un numero significativo di pescherecci, alcuni dei quali fanno parte della milizia, sono presenti a Fiery Cross Reef nelle immagini di Maxar.

La Cina è accusata, più recentemente dalle Filippine, di usare la Milizia Marittima per spingere le sue rivendicazioni territoriali ed esercitare pressione in un modo che è difficile da contrastare con la forza, ma nega di farlo. All’inizio di quest’anno, oltre 200 pescherecci si sono ammassati a Whitsun Reef.

Antonio Albanese