USA. Operazioni FONOP russe e cinesi in Alaska

Gli Stati Uniti hanno inviato quattro navi da guerra della Marina e un aereo da ricognizione dopo che la settimana scorsa undici navi militari cinesi e russe hanno effettuato un pattugliamento navale congiunto vicino all’Alaska.

Stando al Wall Street Journal, questo pattugliamento navale congiunto è la più grande flottiglia di questo tipo ad avvicinarsi al territorio statunitense.

Secondo Heritage Foundation, la vicinanza della flottiglia sino-russa all’Alaska era una manovra “altamente provocatoria”, data la guerra in corso in Ucraina e le tensioni politiche tra Stati Uniti e Cina su Taiwan.

Il Comando settentrionale degli Stati Uniti ha confermato il pattugliamento navale combinato di Cina e Russia: «I mezzi aerei e marittimi sotto i nostri comandi hanno condotto operazioni per assicurare la difesa degli Stati Uniti e del Canada (…) La pattuglia è rimasta in acque internazionali e non è stata considerata una minaccia».

Il comando Us Navy non ha specificato il numero di navi che componevano la pattuglia né la loro esatta posizione. Ma i senatori americani dell’Alaska hanno detto che la flottiglia in questione era composta da 11 navi da guerra cinesi e russe che manovravano di concerto vicino alle Isole Aleutine.

Quattro cacciatorpediniere e un aereo da pattugliamento P-8 Poseidon hanno costituito la risposta statunitense alla flottiglia cinese e russa.

In una dichiarazione, il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington DC, Liu Pengyu, ha affermato che il pattugliamento «non è mirato a nessuna terza parte (…) Secondo il piano di cooperazione annuale tra le forze armate cinesi e russe, le navi militari dei due Paesi hanno recentemente condotto pattugliamenti marittimi congiunti nelle acque pertinenti dell’oceano Pacifico occidentale e settentrionale (…) Questa azione non è rivolta a terzi e non ha nulla a che fare con l’attuale situazione internazionale e regionale».

I cacciatorpediniere statunitensi inviati a seguire la flottiglia sono la USS John S McCain, la USS Benfold, la USS John Finn e la USS Chung-Hoon.

Secondo Ktuu, i quattro cacciatorpediniere della Marina statunitense sono state inviate sabato alle Isole Aleutine dopo l’arrivo “senza precedenti” di 11 navi da guerra russe e cinesi “che effettuano operazioni di libertà di navigazione” nelle acque dell’Alaska (Gli Usa effettuano missioni Simili, FOMOP, nelle acque dello stretto di Taiwan); navi e aerei di sorveglianza russi cinesi sono entrati nelle aree di difesa dell’Alaska sia nel 2021 che nel 2022.

Le incursioni «evidenziano la necessità di stabilire una base della Marina statunitense nell’estremo nord», riporta Wsj; pur essendoci stato un significativo potenziamento della Guardia Costiera in Alaska, la Russia dispone di una flotta di rompighiaccio molto più grande: 54 vascelli, tra cui navi a propulsione nucleare, rispetto ai due rompighiaccio statunitensi, uno dei quali non è operativo.

