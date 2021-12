USA. Negli States ci sono più armi che cittadini

Gli Stati Uniti sono l’unico paese al mondo dove ci sono più armi civili che cittadini. In effetti, ci sono 120 armi ogni 100 cittadini statunitensi e secondo i ricercatori dell’organizzazione svizzera Small Arms Survey anche se il numero esatto di armi da fuoco civili è difficile da quantificare per diversi fattori, tra cui il commercio non registrato e illegale, i ricercatori stimano che nelle mani dei cittadini statunitensi ci sia circa il 46% di tutte le armi civili nel mondo.

Tuttavia nella breve lista delle armi nelle mani dei civili, le isole Falkland figurano al secondo posto con 62 armi per 100 persone, secondo l’organizzazione svizzera. Le Falkland sono seguite dallo Yemen, con 53 unità ogni 100 persone, riporta MercoPress.

Secondo un sondaggio dell’istituto americano Gallup, condotto nell’ottobre 2020, circa il 44% degli adulti statunitensi vive in famiglie con armi, e circa un terzo della popolazione le possiede personalmente.

Tuttavia, la produzione di armi da fuoco negli Stati Uniti continua a crescere a causa dell’aumento della domanda. Secondo l’U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, il paese ha prodotto 9 milioni di armi da fuoco nel 2018, il doppio rispetto al 2008. Il gennaio 2021 ha visto una crescita annuale record dal 2013 nel numero di richieste di controlli federali di fondo necessari per acquisire armi – il numero di richieste è aumentato del 60% rispetto al gennaio 2020.

Secondo un sondaggio del Pew Research Center dell’aprile 2021, quasi un terzo della popolazione adulta statunitense è convinto che ci sarebbe meno crimine se più persone possedessero una pistola. Tuttavia, numerosi studi indicano il contrario: il facile accesso alle armi da fuoco contribuisce alla crescita degli incidenti con il loro uso.

In effetti, negli ultimi decenni, gli incidenti con armi da fuoco hanno scosso le città di tutti gli Stati Uniti, ma molti cittadini americani considerano “sacro” il loro diritto di portare armi, sancito dalla costituzione del paese. Nel frattempo, gli oppositori del Secondo Emendamento sostengono che esso minaccia un altro diritto: il diritto alla vita.

Tuttavia il Secondo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti recita: «Una milizia ben regolata è necessaria per la sicurezza di uno Stato libero, il diritto del popolo di tenere e portare armi non deve essere violato».

Gli Stati Uniti hanno anche il maggior numero di morti pro capite a causa di incidenti con armi da fuoco di qualsiasi altro paese sviluppato. Secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation 2019, gli Stati Uniti registrano otto volte i casi del Canada, 22 volte dell’Unione Europea e 23 volte dell’Australia.

Allo stesso tempo, l’indicatore più alto tra tutti i paesi del mondo appartiene agli stati dell’America Latina e dei Caraibi, principalmente in El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia e Honduras.

Nei paesi della regione, la situazione è anche aggravata dalle armi provenienti dagli Stati Uniti. Ad esempio, nel 2019, circa il 68% delle armi da fuoco sequestrate dalle forze dell’ordine in Messico, e circa la metà delle armi sequestrate in Belize, El Salvador, Honduras e Panama, arrivavano dagli Stati Uniti. Lo scambio è normalmente droga per armi, armi molto superiori e moderne rispetto a quelle delle forze dell’ordine di quei paesi.

Maddalena Ingroia