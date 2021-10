USA. Il ricatto del gas russo all’UE è completo

Dopo che la Russia è venuta in soccorso dell’Europa e si è offerta di aumentare le forniture di gas vista l’impennata dei prezzi, gli esperti Usa hanno detto che oramai l’Europa è in gran parte in balia della Russia quando si tratta di energia, proprio come avevano avvertito gli Stati Uniti. I contratti di gas naturale hanno raggiunto nuovi massimi in Europa questa settimana, e i prezzi di riferimento regionali sono aumentati di quasi il 500% finora quest’anno, con l’aumento della domanda e la compressione dell’offerta che mette sotto pressione il settore energetico con l’arrivo del freddo, riporta Cnbc.

I prezzi hanno oscillato il 6 ottobre, toccando nuovi massimi prima di scendere dopo che il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto, offrendo un aumento delle forniture di gas della Russia all’Europa. La mossa ha mostrato che l’Europa è sempre più vulnerabile alla Russia, che sta aspettando che la Germania certifichi il controverso progetto del gasdotto Nord Stream 2 che porterà più gas russo in Europa attraverso il Mar Baltico.

Il gasdotto da 11 miliardi di dollari è stato completato con grande disappunto degli Stati Uniti che si sono opposti a lungo al progetto, avvertendo per anni durante la sua costruzione che compromette la sicurezza energetica dell’Europa e che la Russia potrebbe cercare di usare le forniture di energia come leva sulla regione.

Le amministrazioni Obama e Trump hanno galvanizzato l’opinione bipartisan contro l’oleodotto e anche il presidente Joe Biden ha annunciato sanzioni contro le aziende coinvolte nel progetto, ma queste sono state revocate a maggio in quello che è stato visto come un tentativo degli Stati Uniti di ricostruire i legami con la Germania.

Putin ha usato una riunione di governo trasmessa in tv il 6 ottobre per offrire un aumento delle forniture all’Europa; ha anche rimproverato l’Ue per aver cancellato molti dei suoi contratti di gas a lungo termine in cambio di accordi spot, dicendo che il Cremlino era pronto a negoziare nuovi contratti a lungo termine per le vendite di gas.

Molti esperti credono che la Russia abbia trattenuto le forniture di gas all’Europa di proposito, nel tentativo di accelerare la certificazione del gasdotto Nord Stream 2 da parte della Germania. La Russia ha smentito questo, tuttavia, con il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, che mercoledì ha negato che la Russia abbia avuto un ruolo nella crisi energetica dell’Europa.

Tuttavia, il vice primo ministro russo Alexander Novak ha notato mercoledì che l’attesa certificazione tedesca del controverso gasdotto potrebbe aiutare a raffreddare i prezzi. Cercare una rapida certificazione per il Nord Stream 2, è «il piano di Mosca per tutto il tempo (…) i mercati sono davvero ingenui se pensano che Mosca farà qualcosa per alleviare la crisi del gas europeo prima che Nord Stream 2 sia certificato, riporta Cnbc.

L’ente regolatore dell’energia tedesco non mostra alcun segno di certificazione del gasdotto, dicendo martedì che il gasdotto deve dimostrare che non infrangerà le regole della concorrenza limitando i fornitori che lo utilizzano, secondo Reuters, e le multe potrebbero essere inflitte se iniziasse a pompare il gas russo in Germania senza assicurarsi le necessarie approvazioni.

L’impennata dei prezzi ha messo la questione in cima all’agenda dell’Ue con i leader che chiedono più indipendenza energetica, dato che quasi il 90% delle forniture del blocco sono importate, con la Russia una delle fonti primarie di importazioni insieme alla Norvegia, secondo i dati della Commissione europea.

L’approvvigionamento di gas dell’Europa è stato a lungo un argomento spinoso. Ha spesso inasprito le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Ue, con i primi che hanno punito la Germania (il più grande importatore di gas russo dell’Ue) per aver firmato il progetto del gas con la Russia.

Graziella Giangiulio