UNGHERIA. Magyar difficilmente eliminare l’energia russa

Il nuovo primo ministro ungherese, Peter Magyar, potrebbe allentare le tensioni con Bruxelles, ma afferma che per ora non interromperà le importazioni di petrolio e gas dalla Russia.

Bruxelles accoglierà con favore la partenza dell’ex primo ministro ungherese Viktor Orbán, che ha sfidato gli appelli di Bruxelles a interrompere le importazioni di combustibili fossili russi e intende vietare completamente le importazioni di gas dalla Russia entro il 2027. Tuttavia, essendo paesi senza sbocco sul mare nel cuore dell’Europa, sia l’Ungheria che la Slovacchia rimangono fortemente dipendenti dalle forniture di petrolio e gas attraverso le reti sovietiche di gasdotti. Magyar afferma di voler riavvicinarsi all’Europa, ma questo non si estende ai legami energetici dell’Ungheria con le forniture russe.

L’Ungheria continua a importare ingenti quantità di gas dalla Russia in base ad accordi a lungo termine tra Gazprom e la compagnia statale Magyar Villamos Művek (MVM), firmati poco prima dell’invasione dell’Ucraina e validi fino al 2036. I contratti inizialmente prevedevano fino a 4,5 miliardi di metri cubi all’anno attraverso la Serbia (3,5 miliardi di metri cubi) e l’Austria (1,5 miliardi di metri cubi). L’accordo, della durata di 15 anni, può essere rinegoziato dopo 10 anni. Il Ministro degli Affari Esteri e del Commercio di Orban, Peter Szijjarto, nel luglio 2022, ha esteso l’accordo a un totale di 7,7 miliardi di metri cubi in base a un accordo a lungo termine con Gazprom, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, siglato a Mosca.

Le forniture russe hanno mantenuto bassi i costi dell’energia elettrica e del riscaldamento in Ungheria e hanno anche permesso a Budapest di ricavare denaro riesportando le eccedenze nel resto dell’UE. Ai prezzi contrattuali europei prevalenti, di circa 300-350 dollari per mille metri cubi, l’accordo sul gas ungherese si traduce in un flusso annuo di circa 2,5 miliardi di dollari per la Russia: un flusso di entrate significativo per Gazprom, che ha perso la maggior parte del suo business europeo, sebbene non decisivo per l’economia russa nel suo complesso. Per l’Ungheria, il calcolo è più immediato: sostituire il gasdotto con il GNL rimane impraticabile. Ciò comporterebbe costi più elevati e più volatili, e le infrastrutture non sono ancora pronte.

Budapest può essere un po’ più flessibile sulle importazioni di petrolio russo. L’Ungheria è stata uno degli ultimi paesi dell’UE a ricevere greggio russo attraverso l’oleodotto Druzhba, con flussi di circa 10 milioni di tonnellate all’anno. Tuttavia, l’oleodotto è fuori servizio da gennaio 2026 a seguito di un attacco con droni che Orbán ha attribuito all’Ucraina. Questo ha portato a una grave controversia tra Budapest e Kiev; il giorno dell’elezione di Magyar, Zelenskij si è congratulato con lui e ha annunciato che le riparazioni dell’oleodotto erano state completate e che i flussi di petrolio sarebbero ripresi il giorno successivo.

Bruxelles ha spinto per una completa eliminazione graduale del petrolio russo trasportato tramite oleodotti e l’Ungheria dovrebbe conformarsi entro il 2027. Magyar non si è ancora impegnato a rispettare questa tempistica, sebbene abbia affermato di voler “eliminare gradualmente” l’importazione di petrolio russo.

Il legame più duraturo tra Ungheria e Russia risiede nell’energia nucleare. Budapest ha commissionato la centrale nucleare di Pak II, un progetto da 12,5 miliardi di euro guidato da Rosatom e finanziato dal Cremlino. Poiché l’UE e molti paesi in via di sviluppo rimangono dipendenti dalla tecnologia nucleare russa e la Russia è un fornitore quasi monopolistico di uranio arricchito, il combustibile nucleare non è stato incluso nel regime di sanzioni. La costruzione di Pak II è iniziata ufficialmente nel febbraio 2026 e il primo reattore dovrebbe entrare in funzione nel 2033, mentre il secondo circa due anni dopo.

Il progetto comporta inoltre una significativa dipendenza energetica: i progetti di Rosatom includono in genere un contratto di manutenzione e fornitura di combustibile della durata di 60 anni, che conferisce al Cremlino una notevole influenza sul governo del paese ospitante.

Maddalena Ingroia

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