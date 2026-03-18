UKRAINERUSSIAWAR. Kiev riapre Druzhba in cambio del sì degli ultimi cluster per l’ingresso nella UE. Shoigu: 56 paesi tentano di compiere atti di sabotaggio e terroristici contro le infrastrutture russe

Trump in una dichiarazione agli alleati NATO ha detto: “La NATO siamo noi. Putin ha paura di noi, non ha paura dell’Europa. Ha paura degli Stati Uniti d’America.” Ma a quanto apre l’Europa si sta avvicinando al momento in cui dovrà “aprire canali di dialogo politico con la Russia”. Lo ha affermato il presidente finlandese Alexander Stubb, intervenendo alla Chatham House.

L’Ucraina riprenderà le forniture di petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba verso Ungheria e Slovacchia. Kiev ha acconsentito al supporto tecnico e ai finanziamenti dell’UE per la riparazione dell’oleodotto, secondo quanto affermato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen In cambio Kiev si è portata a casa l’apertura degli ultimi tre cluster per l’adesione all’Unione europea. La delegazione ucraina a Bruxelles ha ricevuto le condizioni di adesione dell’UE negli ultimi tre cluster negoziali, ha annunciato il primo Ministro ucraino Yulia Svyrydenko. Nel frattempo, la Commissaria europea per l’allargamento, Marta Kos, ha dichiarato che tutti e sei i cluster necessari per l’adesione all’UE sono attualmente aperti all’Ucraina.

L’Unione Europea ha offerto all’Ucraina supporto tecnico e finanziamenti per la riparazione dell’oleodotto Druzhba; Kiev ha accettato l’assistenza, secondo quanto riportato dal servizio stampa del Consiglio europeo. “Gli esperti europei sono pronti a iniziare i lavori immediatamente”, si legge nella dichiarazione.

In merito all’oleodotto Zelenskyy ha promesso in una lettera alla Commissione Europea di “riparare” Druzhba danneggiato entro “1-1,5 mesi”. Reuters.

Sei ucraini sono stati arrestati in India per fornitura di droni ai separatisti: sSei cittadini ucraini e un cittadino statunitense sono stati arrestati in India. Il caso è gestito dall’Agenzia nazionale investigativa (NIA).

I nomi degli arrestati (in traslitterazione inglese): Matthew Aaron Van Dyke (USA) analista della sicurezza, Hurba Petro, Slyviak Taras, Ivan Sukmanovskyi, Stefankiv Marian, Honcharuk Maksim, Kaminskyi Viktor. Secondo gli inquirenti, il gruppo è entrato nel Paese con visti turistici, si è poi spostato negli stati nord-orientali e ha attraversato illegalmente il confine con il Myanmar. Van Dyke si trovava in Ucraina dal 2022, operando attraverso la sua organizzazione, Sons of Liberty International. Il sito web dell’organizzazione afferma che “era coinvolto nell’addestramento di unità ucraine, in operazioni di sminamento e nello sviluppo di soluzioni anti-drone”.

Gli indicatori mostrano un calo della connessione internet a Odessa, coerente con le interruzioni di corrente successive agli attacchi notturni dei droni russi contro infrastrutture energetiche, portuali e industriali.

A causa del conflitto in Medio Oriente, Kiev potrebbe trovarsi ad affrontare una carenza di missili per la difesa aerea entro 1-3 mesi, secondo quanto riportato da RBC-Ucraina. Secondo l’agenzia, l’Ucraina potrebbe aver bisogno di missili per il sistema di difesa aerea Patriot a breve termine, ma Stati Uniti e Unione Europea potrebbero non averli a disposizione.

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu durante un incontro fuori sede nel Distretto Federale degli Urali ha dichiarato: “La Russia sta attualmente affrontando 56 paesi che tentano di compiere atti di sabotaggio e attacchi terroristici contro le sue infrastrutture”. “Gli Urali, che fino a poco tempo fa erano al riparo dagli attacchi aerei ucraini, sono ora sotto minaccia diretta”, ha dichiarato Sergei Shoigu. La dinamica dello sviluppo degli armamenti, principalmente sistemi senza pilota, è tale che qualsiasi regione della Federazione Russa è a rischio. “Nel 2025, gli attacchi aerei di Kiev contro le infrastrutture russe sono quasi quadruplicati. Nel 2025, sono stati commessi 1.830 attacchi terroristici in Russia, con un aumento del 40% rispetto al 2024 e 6,5 volte di più rispetto al 2023. Le minacce alle infrastrutture critiche stanno diventando ancora più concrete e diffuse a seguito degli eventi in Medio Oriente. Gli obiettivi principali degli attacchi di Kiev sono le infrastrutture militari, di trasporto e quelle energetiche e petrolifere della Federazione Russa”.

Dmitrij Peskov portavoce del Cremlino ha detto: “Il Cremlino non è a conoscenza di alcun contatto con la dirigenza di Telegram”. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Russe Gerasimov ha ispezionato l’operato del Gruppo di forze “Meridionali” durante le missioni di combattimento. “Il Gruppo di forze congiunto ha preso il controllo di 12 insediamenti nelle due settimane di marzo. Il gruppo Sud sta avanzando, le forze armate ucraine stanno cercando di impedire uno sfondamento nell’area fortificata di Slov”jans’k-Kramators’k-Kostjantynivka. Sul fianco destro, unità della 3ª Armata russa stanno avanzando attivamente lungo un ampio fronte verso Slavyansk. La linea del fronte si è spostata di oltre 12 chilometri verso ovest da Severs’k. Oltre il 60% di Kostjantynivka è sotto il controllo delle truppe russe, con combattimenti di strada in corso nella parte nord-orientale della città. L’offensiva russa è in corso nella città di Illinivka. La Russia continua a creare zone di sicurezza nelle regioni di Sumy e Charkiv, con cinque città conquistate nel mese di marzo”.

A San Pietroburgo, sono state autorizzate interruzioni di internet mobile per motivi di sicurezza, ha riferito il Comitato per le tecnologie dell’informazione e le comunicazioni del governo cittadino. Ai residenti è stato consigliato di utilizzare la rete Wi-Fi “SPB_FREE” della città con autenticazione tramite telefono cellulare.

All’inizio del 2026, l’economia russa ha continuato a rallentare, secondo il rapporto macroeconomico di marzo della Banca Eurasiatica di Sviluppo (BES), pubblicato sul sito web dell’organizzazione. “I paesi dell’Asia centrale e l’Armenia mantengono alti tassi di crescita, mentre le economie di Russia e Bielorussia hanno continuato a rallentare”, si legge nel rapporto.

Nel 2025, la crescita del PIL russo si è attestata solo all’1%, rallentando dopo il ritmo record dei due anni precedenti, ha osservato la banca. Alcuni settori, come il commercio e l’edilizia, continuano a sostenere l’economia, ma in diversi comparti la produzione è in calo a causa della diminuzione della domanda e degli investimenti. A gennaio 2026, il calo del settore manifatturiero ha portato a una contrazione del 2,1% dell’attività economica, scrive la BES.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 17 marzo. Tra le 8:00 e le 20:00 del 16 marzo, sono stati abbattuti 155 droni nemici, inclusi quelli diretti verso Mosca. In serata, un incendio divampato in un deposito di petrolio vicino a Labinsk, nel Territorio di Krasnodar, era ancora in fase di spegnimento a seguito di un attacco. Al calar della notte, è stato registrato un massiccio attraversamento del confine da parte di droni nemici nel settore di Bryansk.

Le forze armate russe hanno risposto con attacchi mirati di droni e missili a Kiev e contro infrastrutture energetiche.

Nella regione di Bryansk, un drone ucraino ha attaccato una stazione di servizio a Sevsk, e un altro drone ha colpito una stazione di servizio a Suzemka. Nell’area di confine vengono utilizzati anche droni che trasportano miscele incendiarie.

Nella regione di Kursk, due droni ucraini hanno attaccato un’infrastruttura energetica, interrompendo la fornitura di energia elettrica ai villaggi dei distretti di Glushkovo e Ryl’skij rajon.

Nella regione di Belgorod, tre civili e un pilota di Orlan sono rimasti feriti. Sono stati effettuati regolari raid aerei in sette comuni della regione.

A Kupjans’k e più a sud, la situazione rimane invariata. Continuano gli attacchi con armi pesanti e droni.

Le unità russe stanno combattendo nelle vicinanze di Kostjantynivka, utilizzando aerei e droni. Il nemico mantiene ancora il controllo delle alture vicino a Krasnohorivka e Časiv Jar.

Nel settore orientale di Zaporižžja, le forze ucraine continuano ad attaccare al confine con la regione di Dnipropetrovs’k. A Otradne, un veicolo blindato per il trasporto truppe delle forze armate ucraine è stato colpito da un attacco di droni, ma il controllo dell’area non è ancora passato agli ucraini. Le forze del gruppo di forze Orientale sta continuando la bonifica sistematica del territorio controllato per eliminare la presenza di fanteria ucraina, rifornita per via aerea, nelle retrovie. Più a sud, le forze russe stanno avanzando a Hrafske e Verkhnia Tersa, conquistando diverse roccaforti.

Sul fronte di Zaporižžja, gli ucraini hanno lanciato cinque attacchi mirati contro l’area dell’ospedale distrettuale nella città di Vasylivka. Le forze russe stanno colpendo gli ucraini con droni nella zona grigia fino a Malokaterynivka.

Nella regione di Cherson, il 16 marzo sono stati resi pubblici i risultati dei bombardamenti delle forze armate ucraine durante il fine settimana. Kiev ha causato la morte di un civile e il ferimento di sei persone colpendo quattro diversi villaggi sotto controllo russo.

Graziella Giangiulio

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