HORMUZ. Rientrano nello Stretto le navi che erano passate il primo giorno del blocco USA

La petroliera Rich Starry, soggetta a sanzioni statunitensi, è tornata nello Stretto di Hormuz il 15 aprile, dopo aver lasciato il Golfo il giorno precedente, secondo i dati di navigazione, non riuscendo a forzare il blocco navale imposto dagli Stati Uniti alle navi che fanno scalo nei porti iraniani.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il blocco domenica, dopo che i colloqui di pace tenutisi nel fine settimana a Islamabad tra Stati Uniti e Iran non hanno portato a un accordo. ”Durante le prime 24 ore, nessuna nave è riuscita a superare il blocco statunitense”, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti, aggiungendo che sei navi hanno obbedito alle direttive delle forze statunitensi di invertire la rotta per rientrare in un porto iraniano, riporta Reuters.

La petroliera di proprietà cinese era tra le almeno otto navi che hanno attraversato il canale martedì, il primo giorno del blocco statunitense. Un cacciatorpediniere statunitense ha fermato martedì due petroliere che tentavano di lasciare il porto iraniano di Chabahar, sul Golfo dell’Oman, ha dichiarato un funzionario statunitense.

La Rich Starry e il suo armatore, la Shanghai Xuanrun Shipping Co., sono stati sottoposti a sanzioni statunitensi per aver intrattenuto rapporti commerciali con l’Iran. La Rich Starry è una petroliera di medio raggio che trasporta circa 250.000 barili di metanolo, caricata nel porto di Hamriyah negli Emirati Arabi Uniti, secondo i dati di Kpler. Attualmente è ancorata al largo delle coste iraniane.

Il blocco ha creato ulteriore incertezza per gli armatori, le compagnie petrolifere e le compagnie di assicurazione contro i rischi di guerra. Il traffico rimane solo una frazione degli oltre 130 attraversamenti giornalieri che si registravano prima dell’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il 28 febbraio, secondo quanto riferito martedì da fonti del settore.

Da quando è iniziato il blocco statunitense, non ci sono state petroliere iraniane che trasportassero greggio destinato all’esportazione e che abbiano attraversato lo stretto, secondo i dati di Kpler e LSEG.

Il produttore OPEC dispone di una capacità di stoccaggio di greggio a terra inutilizzata di circa 90 milioni di barili, che può sostenere la sua attuale produzione di 3,5 milioni di barili al giorno (bpd) per circa due mesi se le esportazioni venissero interrotte, ha affermato la società di consulenza FGENexant in una nota. Un taglio della produzione di circa 500.000 bpd, portandola a 3 milioni di bpd, estenderebbe questo periodo a circa tre mesi, ha aggiunto.

Un’altra nave soggetta a sanzioni statunitensi, la Very Large Crude Carrier Alicia, che dal 2023 trasporta petrolio iraniano, è entrata nel Golfo attraverso lo stretto mercoledì, secondo i dati di Kpler e LSEG. La petroliera vuota, con una capacità di 2 milioni di barili di petrolio, è diretta in Iraq per caricare un carico giovedì, secondo i dati di Kpler.

Separatamente, la VLCC Agios Fanourios I, battente bandiera maltese, è entrata nel Golfo attraverso lo stretto mercoledì, in un secondo tentativo di transito, secondo i dati. La petroliera era tra le diverse navi che domenica hanno tentato di entrare nel Golfo durante l’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.

Secondo dati e fonti commerciali, la nave è diretta in Iraq per caricare greggio di Bassora destinato alla raffineria vietnamita di Nghi Son.

Maddalena Ingrao

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