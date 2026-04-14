FRANCIA. Macron e Starmer ipotizzano missione di pace su Hormuz, senza gli USA

“Nei prossimi giorni, insieme al Regno Unito, organizzeremo una conferenza con i Paesi disposti a contribuire, insieme a noi, a una missione multinazionale pacifica volta a ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto”, ha dichiarato Macron lunedì, riferendosi allo Stretto di Hormuz, una rotta marittima fondamentale per il trasporto di petrolio e gas dalla regione.

Gli attacchi israelo-americani contro l’Iran, avvenuti più di sei settimane fa, hanno paralizzato il traffico attraverso lo Stretto, riporta RFI.

Dopo il fallimento dei colloqui per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, il presidente americano Donald Trump ha ordinato alla Marina statunitense di attuare un blocco del traffico in entrata e in uscita dai porti iraniani a partire da lunedì pomeriggio.

Trump ha affermato sulla sua piattaforma Truth Social che “Altri Paesi saranno coinvolti in questo blocco”, senza specificare quali.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato lunedì che la Gran Bretagna non aderirà al blocco. In un post sui social media, Starmer ha affermato che il Regno Unito “ha riunito più di 40 nazioni che condividono il nostro obiettivo di ripristinare la libertà di navigazione”, riferendosi a un incontro tenutosi il 2 aprile. Gli Stati Uniti non sono stati coinvolti in questi colloqui.

“La continua chiusura dello Stretto di Hormuz è profondamente dannosa (…) Rimettere in moto il trasporto marittimo globale è vitale per alleviare la pressione del costo della vita”, ha affermato Starmer.

Macron ha affermato che l’iniziativa anglo-francese non coinvolgerà gli Stati Uniti o l’Iran: “Questa missione strettamente difensiva, separata dalle parti in conflitto, è destinata a essere dispiegata non appena le circostanze lo consentiranno”, ha dichiarato.

Nel frattempo, il capo dell’agenzia marittima delle Nazioni Unite ha affermato lunedì che nessun Paese ha il diritto legale di bloccare lo Stretto di Hormuz: ”In conformità con il diritto internazionale, nessun Paese ha il diritto di proibire il diritto di passaggio inoffensivo o la libertà di navigazione attraverso gli stretti internazionali utilizzati per il transito internazionale”, ha dichiarato il generale Arsenio Dominguez in una conferenza stampa.

Le autorità iraniane hanno permesso a un numero esiguo di navi controllate di attraversare lo Stretto attraverso una rotta vicina alla loro costa e, in alcuni casi, avrebbero imposto un pagamento per consentire il passaggio delle navi.

“Questo principio di introdurre un pedaggio su uno stretto internazionale per la navigazione internazionale è contrario al diritto internazionale.”, ha affermato Dominguez. «Creerà un precedente molto pericoloso».

La promessa degli Stati Uniti di bloccare i porti iraniani, nel frattempo, «non rende le cose più facili», ha aggiunto. «Se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere chiuso, ci troveremmo ad affrontare una grave crisi». «La de-escalation è ciò che ci aiuterà ad affrontare la crisi e a riportare il traffico marittimo ai livelli preesistenti», ha poi detto.

Dominguez ha tuttavia previsto che l’impatto aggiuntivo di un blocco statunitense sul traffico marittimo sarebbe trascurabile: «Considerato il numero esiguo di navi che sono riuscite a transitare, un ulteriore blocco non aggraverà la situazione in modo percepibile».

Maddalena Ingrao

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