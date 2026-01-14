STATI UNITI. L’ICE arresta un Data Analyst di Mamdani. È venezuelano

Un dipendente del Consiglio Comunale di New York, di nazionalità venezuelana e con regolare permesso, è stato fermato il 12 gennaio dai funzionari federali dell’immigrazione durante un appuntamento di routine in tribunale a Long Island, secondo quanto riportato dai funzionari comunali.

La Presidente del Consiglio comunale, Julie Menin, ha dichiarato che il dipendente, un data analyst del comune, è stato prelevato dall’ICE lunedì pomeriggio durante un appuntamento a Bethpage, New York, ed è stato portato al centro di detenzione federale di Varick Street a Manhattan. L’uomo è di origine venezuelana e, secondo quanto riferito, aveva l’autorizzazione legale a rimanere nel Paese fino a ottobre 2026, ha dichiarato lunedì sera, riporta NBC.

I funzionari federali dell’immigrazione hanno identificato il membro dello staff del Consiglio Comunale trattenuto durante un controllo di routine in tribunale come Rafael Andres Rubio Bohorquez, cittadino venezuelano e analista dati del Consiglio. Il DHS afferma che Rubio Bohorquez ha superato il periodo di validità del visto turistico del 2017, non ha un’autorizzazione al lavoro ed è stato precedentemente arrestato per aggressione, contestando le affermazioni dei dirigenti comunali sul suo status legale.

“Stiamo facendo tutto il possibile per ottenere il suo rilascio immediato e chiediamo al governo federale un’azione rapida e trasparente su questo apparente eccesso di potere”, ha dichiarato la Presidente in una nota. Menin ha tenuto una conferenza stampa “d’urgenza” presso il Municipio, a cui hanno partecipato il deputato democratico Dan Goldman, nel cui collegio sono avvenuti fatti, e diversi altri membri del Consiglio comunale.

Funzionari del Dipartimento per la Sicurezza Interna, ha affermato la presidente, hanno confermato che il dipendente è stato arrestato durante l’appuntamento in tribunale, ma “non hanno fornito altre motivazioni per la sua detenzione”.

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, si è dichiarato “indignato” per l’azione federale:”Questo è un attacco alla nostra democrazia, alla nostra città e ai nostri valori. Chiedo il suo rilascio immediato e continuerò a monitorare la situazione”, ha scritto il sindaco su X.

Menin ha affermato che al membro del consiglio comunale è stata offerta una sola telefonata e che ha scelto di contattare il dipartimento delle risorse umane del consiglio per chiedere aiuto: ”Nonostante tutti i segnali che indicassero che stava facendo tutto nel modo giusto, si è comunque trovato vittima di un’ingerenza sproporzionata del governo”, ha dichiarato Menin durante la conferenza stampa. “Queste escalation sollevano serie preoccupazioni circa l’ingerenza, l’uso eccessivo della forza e la mancanza di responsabilità (..) L’ICE se la prende con i dipendenti pubblici di New York. Se la prendono con i nostri vicini”, ha detto Goldman. “Se la prendono con la preda più facile che riescono a trovare”.

Anche il revisore dei conti della città Mark Levine e il Procuratore Generale di New York Letitia James hanno rilasciato dichiarazioni in cui condannano la detenzione e chiedono il rilascio di Rubio Bohorquez.

Lucia Giannini

