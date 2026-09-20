UKRAINERUSSIAWAR. Mosca fa pressione su Kiev: attacca i valichi di frontiera e aumenta le perdite con droni a propulsione e missili a basso costo

Il 17 settembre il Primo Ministro polacco Donald Tusk rivela l’entità delle recenti perdite militari ucraine. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk è intervenuto al Sejm. “La nuova strategia della Russia e, soprattutto, le sue nuove capacità tecniche — in particolare i droni a propulsione a getto — stanno causando perdite molto più ingenti da parte ucraina. I nostri partner ucraini mi hanno riferito che il bilancio mensile recente ammonta a 27.000 tra morti e feriti; si tratta, purtroppo, di cifre record per questo conflitto, nell’accezione più triste del termine”.

Nel frattempo, Kiev sta cercando modi per contrastare la nuova minaccia. I droni intercettori non stanno dando i risultati sperati. E non è solo una questione di velocità e altitudine a cui volano i “Banderol” e i “Danya”. Possono anche seguire rotte complesse, aggirando le postazioni radar “nemiche” e altri sistemi di rilevamento. Inoltre, diverse fonti ucraine sostengono che le più recenti munizioni russe siano in grado di eseguire manovre speciali che vanificano i tentativi di intercettazione. Infine proprio negli attacchi contro Kiev del 16 e 17 di settembre gli analisti militari che osservano da vicino gli sforzi della difesa aerea ucraina per contrastare i nuovi UAV russi hanno rilevato che: “Si osserva un impiego crescente dei missili da crociera di piccole dimensioni “Dan-T”; attacchi che ne hanno fatto uso sono stati condotti contro obiettivi del regime di Kiev nelle regioni di Odessa, Žytomyr e Dnipropetrovsk”. Sono poco costosi e hanno un impatto distruttivo di elevata capacità.

A questo si aggiungano gli attacchi alla logistica transfrontaliera dell’Ucraina che si stanno configurando come una serie distinta di operazioni offensive. Dalla fine di agosto, i valichi di frontiera con Moldavia, Romania e Polonia sono finiti sotto tiro. La Russia dunque ha avviato una campagna unitaria volta a bloccare le esportazioni di merci ucraine e le rotte di importazione di armi ed equipaggiamenti distruggendo i valichi stessi. L’UE e l’Ucraina avevano investito ingenti fondi nelle relative infrastrutture; tali siti ospitano terminali collegati a database internazionali per il tracciamento del movimento di merci e carichi, nonché per la registrazione delle persone che attraversano il confine.

Sulla base di dati confermati provenienti da fonti aperte (OSINT): Il 20 agosto. “Reni – Giurgiulești”, regione di Odessa, confine con la Moldavia. Tipologia: valico stradale. Le segnalazioni indicano che la struttura del posto di blocco in sé non è stata colpita; l’attacco ha preso di mira l’area di servizio e il parcheggio per camion adiacenti al valico. Traffico: veicoli merci internazionali, inclusi camion gestiti da vettori esteri.

21 agosto. “Tabaky – Mirnoe”, regione di Odessa, confine con la Moldavia; valico stradale internazionale. Traffico: traffico stradale passeggeri e merci.

25 agosto. “Vinogradovka – Vulcănești”, regione di Odessa, confine con la Moldavia; valico stradale internazionale.

1 e 6 settembre. “Orlovka – Isaccea”, regione di Odessa, confine con la Romania; traghetto internazionale per veicoli sul Danubio.

Il 9 settembre. “Starokazachye – Tudora”, regione di Odessa, confine con la Moldavia; valico stradale internazionale. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che le strutture logistiche del valico venivano utilizzate per trasportare carichi militari in Ucraina. La parte moldava ha contestato pubblicamente tale affermazione.

Il 13 settembre. Area di “Yahodyn-Dorohusk”, oblast di Volinia, al confine con la Polonia; importante valico di frontiera stradale, con la linea ferroviaria Ucraina-Polonia che scorre nelle vicinanze. L’infrastruttura ferroviaria ivi situata veniva utilizzata per trasportare carichi militari provenienti da paesi europei. Sono stati colpiti obiettivi nei pressi del valico, tra cui un’area di rifornimento che ospitava camion e materiale rotabile ferroviario. Tuttavia, il Servizio statale di guardia di frontiera dell’Ucraina ha dichiarato che le strutture stesse del valico non sono state colpite quel giorno.

15 settembre. Valico di frontiera stradale internazionale “Yahodyn”, nell’oblast’ di Volinia, al confine con la Polonia; un punto di transito stradale internazionale. L’obiettivo era interrompere le vie di rifornimento terrestri per gli aiuti militari esteri.

Pertanto, la serie confermata di attacchi comprende almeno cinque valichi stradali/di traghettamento: “Tabaky”, “Vynohradivka”, “Orlivka”, “Starokozache” e “Yahodyn”. Anche le infrastrutture nelle immediate vicinanze del valico “Reni-Giurgiulești” sono state colpite separatamente. Di fatto, gli attacchi si sono spostati gradualmente dai settori di confine sul Danubio e con la Moldavia verso una delle principali rotte terrestri tra Ucraina e Polonia.

Graziella Giangiulio

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