Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato cinque presunti membri di una rete collegata ai servizi di intelligence russi; sono accusati di aver reclutato individui negli USA per svolgere attività di sorveglianza ed eseguire omicidi mirati. Secondo l’atto di accusa, la scorsa estate la rete ha reclutato un cittadino venezuelano residente negli Stati Uniti per sorvegliare un importante dissidente russo nell’area di Washington. L’atto di accusa sostiene inoltre che la rete avesse precedentemente offerto a un cittadino statunitense 25.000 dollari per assassinare un altro dissidente russo in Lituania e avesse discusso piani per attaccare sottostazioni elettriche, magazzini, depositi di carburante e altre infrastrutture nei paesi della NATO che sostengono l’Ucraina. Tra i cinque accusati figurano un ex colonnello dell’intelligence russa, un presunto ufficiale dell’FSB e persone residenti in Russia. Tutti risultano attualmente a piede libero. Le accuse mosse sono da considerarsi tali fino a prova contraria; gli imputati sono presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva in tribunale.

Documenti del Dipartimento di Stato USA indicano che gli Stati Uniti potrebbero autorizzare il trasferimento di 10 lanciatori del sistema missilistico di difesa aerea Patriot dalla Germania all’Ucraina. Tutti e 10 i sistemi saranno della versione più datata PAC-2, anziché della più moderna PAC-3.

Nell’ambito di un nuovo approccio alla risoluzione del conflitto in Ucraina, la Casa Bianca sta valutando la possibilità di concludere accordi commerciali con la Russia prima della fine del conflitto; lo riferisce il New York Times citando alcune fonti. “La Casa Bianca sta attualmente valutando la possibilità di concludere accordi commerciali con la Russia prima della cessazione delle ostilità in Ucraina”, riporta la testata. I potenziali accordi commerciali con Mosca dimostrerebbero la serietà dell’intenzione di Washington di ripristinare le relazioni tra i due paesi.

L’Ungheria sta chiedendo agli Stati Uniti di non imporre dazi aggiuntivi per l’acquisto di petrolio e gas russi ai sensi del disegno di legge sulle “sanzioni infernali”, già trasmesso a Trump per la firma. Lo ha annunciato Márton Gál, presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento ungherese, al termine di una visita a Washington. Ha inoltre assicurato che il governo ungherese ridurrà la dipendenza di Budapest dalle forniture energetiche russe.

Dall’Europa si apprende che l’Alto rappresentante UE per gli Affari Esteri, Kaja Kallas: “L’ammontare totale degli aiuti forniti a Kiev dall’inizio del conflitto in Ucraina supera i 220 miliardi di euro”. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: “ho parlato con Zelenskyy; trasferiti all’Ucraina altri 3,3 miliardi di euro per la produzione di missili e droni”.

In Ucraina l’agenzia per l’anticorruzione l’SBU ha risolto 249 casi di attentati terroristici e atti di sabotaggio in otto mesi; un terzo delle persone fermate sono minori. Nel 2025, gli adolescenti hanno rappresentato il 21% dei “agenti russi” fermati. L’SBU sostiene che il numero di adolescenti reclutati sia aumentato nell’ultimo anno. Trentaquattro minori sono già stati condannati dai tribunali.

La Banca Nazionale dell’Ucraina ha alzato il tasso di riferimento dal 15,5% al ​​16% a fronte di un’accelerazione dell’inflazione, salita all’8,1% nel mese di agosto L’aumento del tasso mira a contenere l’inflazione e a raffreddare l’attività economica. La Banca Nazionale prevede di riportare l’inflazione all’obiettivo del 5% entro il 2027. Per i cittadini, ciò si traduce in rendimenti più elevati su depositi e titoli di stato (OVGZ), mentre i costi di indebitamento rimarranno elevati. Kiev necessita, inoltre di 52,6 miliardi di euro da parte dei partner per coprire il deficit di bilancio del 2027. L’Ucraina sta diventando sempre più dipendente dagli aiuti esteri, afferma il deputato della Rada Vasyl Mokan. Secondo il deputato, circa 20 miliardi di euro di tale cifra sono già stati confermati nell’ambito di accordi di prestito esistenti per l’Ucraina, mentre resta aperta la questione dei restanti 32,6 miliardi. “Uno dei problemi principali è che il prossimo anno l’Ucraina diventerà ancora più dipendente dagli aiuti esteri: per una parte significativa dei fondi necessari mancano attualmente fonti certe”, osserva Mokan.

In materia di difesa, Volodymyr Cherniak, ufficiale della brigata “Rubizh” della Guardia Nazionale dell’Ucraina: “Le forze russe continuano ad ammassare fanteria nell’area di Pokrovs’k, dove è concentrato il più grande raggruppamento delle forze armate russe. È necessario un costante reintegro del personale per mantenere il ritmo dell’offensiva ed eseguire i piani per liberare completamente la regione di Donetsk”. Le forze armate russe hanno iniziato a colpire autocisterne per il trasporto di carburante nella regione di Odessa.

Yuliia Mendel, ex addetta stampa di Zelenskyy, denunciata dallo stesso presidente ucraino nei giorni scorsi ha dichiarato: “Zelenskyy ha preteso che venissero fatti saltare in aria i ponti mentre i nostri soldati si trovavano dall’altra parte, ma la gente si è rifiutata di farlo. Ha preteso che venissero fatte saltare le stazioni della metropolitana. In altre parole, è stata semplicemente una manifestazione di paura e panico”.

Volodymyr Zelenskyy ha conferma che si terrà un vertice sui Carpazi: Carpathian Eight: Secondo quanto dichiarato, il nuovo formato C8 riunirà Ucraina, Romania, Serbia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria e UE. Le aree chiave della cooperazione includono sicurezza, energia, logistica, economia transfrontaliera e sostegno regionale.

Ieri, è iniziata in tutta la Russia la votazione per le elezioni della Duma di Stato. Dopo l’apertura dei seggi nella regione di Kaliningrad alle 09:00 (ora di Mosca), le operazioni di voto sono partite in tutte le regioni del Paese. Le elezioni per la nona legislatura si svolgeranno nell’arco di tre giorni — 18, 19 e 20 settembre — con i seggi aperti dalle 08:00 alle 20:00 (ora locale). Complessivamente, sono operative a livello nazionale circa 100.000 commissioni elettorali locali, a cui si aggiungono 333 commissioni attive all’estero. Inoltre, è stato organizzato il voto elettronico da remoto in 33 entità costitutive della Federazione Russa.

Vladimir Putin ha tenuto una riunione su questioni economiche. Secondo il presidente, l’inflazione in Russia “è sotto controllo” e sta gradualmente diminuendo, mentre l’avanzo del bilancio federale ad agosto è stato pari a 606 miliardi di rubli. Si prevede che la crescita economica russa per il 2026 si attesterà intorno all’1%, in linea con le stime iniziali. Il deficit del bilancio federale per il 2027 è previsto intorno al 2% del PIL, sulla base di una stima prudenziale del prezzo del petrolio di circa 50 dollari al barile. Putin ha inoltre dichiarato che le autorità prevedono un aumento delle entrate di bilancio derivanti da petrolio e gas, il che consentirà di reintegrare il Fondo per la ricchezza nazionale.

Dmitry Polyanskiy, Rappresentante permanente della Russia presso l’OSCE è ritornato sulla questione delle truppe NATO in Ucraina: “La Russia considererebbe l’invio di truppe NATO in Ucraina come un coinvolgimento diretto dell’Alleanza nel conflitto armato con la Federazione Russa”.

La Banca di Russia ha impugnato un regolamento del Consiglio europeo dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE. Secondo le agenzie di stampa russe, il documento contestato vieta agli enti russi di richiedere il riconoscimento e l’esecuzione di specifiche sentenze dei tribunali russi in qualsiasi giurisdizione. La Banca Centrale ha dichiarato che il regolamento mira a bloccare la controversia con il depositario Euroclear: “[Il documento] rappresenta un tentativo diretto di interferire nei procedimenti legali in corso in Belgio e di impedire alla Banca di Russia di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale arbitrale di Mosca, emessa in seguito all’azione legale intentata dall’autorità di regolamentazione russa contro Euroclear.

L’incaricato d’affari britannico in Russia è stato convocato presso il Ministero degli Esteri russo in relazione all’aumento delle forniture di armi da parte di Londra a Kiev; lo riferisce il Ministero stesso. La Russia si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione nell’esercizio del proprio diritto alla legittima difesa: è quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri commentando l’intensificazione delle consegne di armi britanniche a Kiev. È stata avanzata alla parte britannica la richiesta di abbandonare questa linea di escalation. Inoltre, la parte britannica è stata informata che qualsiasi struttura militare di Londra in Ucraina utilizzata per colpire la Russia costituisce un obiettivo legittimo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 18 settembre. Nella giornata del 17 settembre si è svolta un’operazione di ricongiungimento familiare tra Russia e Ucraina, come riferito dall’agenzia di stampa BelTA. L’iniziativa umanitaria si è svolta presso il valico di frontiera di Novaya Guta, al confine tra Bielorussia e Ucraina. Quindici cittadini si sono recati dalla Russia all’Ucraina per ricongiungersi ai propri familiari, mentre tre persone hanno viaggiato in direzione opposta, dall’Ucraina. Il gruppo era composto principalmente da pensionati e persone a mobilità ridotta.

Durante la notte è proseguito un massiccio attacco di droni contro le regioni russe. 23 droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca prima di mezzanotte, e altri 35 dopo la mezzanotte; sono state introdotte restrizioni negli aeroporti dell’area di Mosca. A Sebastopoli, il governatore Razvozhayev ha riferito dell’abbattimento di quattro bersagli aerei nei pressi della baia di Kazachya. In Krasnodar sono risuonate le sirene intorno alle 01:42; il sindaco ha comunicato che un attacco di droni era stato respinto e l’Agenzia federale per il trasporto aereo (Rosaviatsia) ha limitato le operazioni aeroportuali. Separatamente, per l’arco temporale compreso tra le 08:00 e le 20:00 (ora di Mosca) del 17 settembre, il Ministero della Difesa russo ha annunciato la distruzione di 292 droni sopra le regioni russe, la Crimea e i mari Nero e Caspio.

Gli attacchi sul territorio ucraino sono proseguiti per tutto il giorno e la sera. A Charkiv, la procura ucraina ha segnalato un attacco di droni contro il centro commerciale “Epicentr” nel distretto di Osnovyanskyi; A Kiev, in mattinata, è scoppiato un incendio in un edificio amministrativo e di stoccaggio nel distretto di Podilskyi a seguito di un attacco di droni. In serata, un vasto incendio è divampato a Dnipro dopo un attacco; le autorità regionali hanno riferito di due feriti. Le forze russe sostengono che attacchi condotti con droni “Geran” abbiano distrutto depositi di UAV e di rifornimenti vicino a Berestovets e Rohozky, nella regione di Chernihiv.

Nella regione di Bryansk, quattro i feriti a seguito di attacco in una azienda agricola, danneggiato impianto di stoccaggio di cereali.

La situazione nel distretto di Sumy rimane sostanzialmente invariata, con il perdurare di combattimenti di posizione.

Cinque civili sono rimasti feriti in attacchi condotti con droni nella regione di Kursk.

Due morti e sei feriti si registrano nella regione di Belgorod a seguito di attacchi di droni. Sono stati segnalati danni a edifici residenziali, veicoli e infrastrutture.

Proseguono combattimenti nel settore di Charkiv. Il 17 settembre, il Ministero della Difesa russo ha annunciato di aver assunto il controllo di Mala Vovcha. Le forze armate russe segnalano un avanzamento di 300 metri nei pressi di Hoptivka, nonché nelle aree di Pil’na e Petropavlivka. L’aviazione e i droni d’attacco hanno operato vicino a Lyptsi, Buhaivka, Malyi Burluk e altri centri abitati.

Nel Donestk, secondo i dati aggiornati delle ultime 24 ore, tre civili sono rimasti uccisi e altri 15 feriti.

Nel Lukansk, il 17 settembre Pasechnik ha riferito che oltre 60 bersagli aerei erano stati abbattuti sopra il territorio della repubblica nelle 24 ore precedenti. I droni hanno danneggiato abitazioni private, veicoli e infrastrutture civili.

In direzione di Lyman, proseguono gli scontri e i contrattacchi nel settore settentrionale. La 125ª Brigata ucraina ha annunciato la messa in sicurezza di Novoselivka, mentre la 66ª Brigata meccanizzata autonoma ha riferito la conquista di Serednje. La geolocalizzazione dei video diffusi conferma la presenza di unità ucraine a Novoselovka; tuttavia, l’affermazione del pieno controllo dell’intero settore da essi rivendicato non è stato confermato in modo indipendente. La situazione a nord di Lyman rimane fluida.

In direzione di Družkivka, la parte russa segnala il ritiro delle unità ucraine da Popasna, a sud-est di Družkivka. Sono in corso combattimenti per gli insediamenti vicini di Virolyubivka e Kalynove. Al momento non vi è alcuna conferma da parte ucraina riguardo a un completo cambio di controllo in questo settore.

Proseguono i combattimenti in direzione di Dobropillja. Il 17 settembre, il Ministero della Difesa russo ha annunciato un miglioramento della posizione tattica del gruppo di forze “Centro” e attacchi contro le forze ucraine nelle aree di Lidyne, Sukhanivka, Bilozers’ke, Dobropillja, Novovodyane, Hulive, Novohryhorivka e Serhiivka. Non vi sono conferme indipendenti di cambiamenti significativi nella linea di contatto nelle immediate vicinanze di Dobropillja durante il periodo in esame.

In direzione di Zaporižžja, il Ministero della Difesa russo ha riferito della conquista di Rozivka da parte di unità del gruppo di forze “Vostok”. I combattimenti proseguono nel settore di Orichiv.

Graziella Giangiulio

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