Dopo le rapide avanzate delle Forze di Ansar Allah nelle province di Hudaydah e Taiz e il consolidamento delle aree conquistate, negli ultimi giorni le linee del fronte e il controllo del territorio da parte di entrambe le fazioni sono rimasti stabili, mentre proseguono scontri sporadici su vari fronti.

Sul fronte meridionale della provincia di Taiz, continuano i combattimenti nell’area di Jabal Kahbub. Il controllo esercitato dalle Forze Armate yemenite e da Ansar Allah sulla parte occidentale di queste alture ha notevolmente ridotto la pressione degli attacchi delle forze della coalizione saudita, provenienti dalla strada costiera di Aden in direzione di Bab al-Mandab. La capacità di controllare il fuoco dalle alture di Kahbub ha conferito l’iniziativa alle Forze Armate yemenite. I media legati alla coalizione hanno sostenuto di aver riconquistato le alture occidentali di Kahbub sottraendole all’esercito yemenita; tuttavia, tale notizia è falsa e le linee del fronte non hanno subito variazioni.

Secondo le immagini satellitari (GIF), Ansarullah ha realizzato opere di difesa in terra e fortificazioni che si estendono per 25 chilometri, dalle aree costiere nord-orientali di Bab al-Mandab fino alle alture sud-occidentali di Kahbub. La costruzione di tali fortificazioni è stata completata in soli 5 giorni. Ciò indica che le Forze Armate noi Ansar Allah hanno arrestato l’avanzata su questo asse proprio in questo punto e sono determinate a mantenere il controllo di Bab al-Mandab per un periodo lungo e indefinito.

Anche sugli assi di Jabal Habashi e Jabal Jardad proseguono gli scontri in diverse aree, senza variazioni nelle linee di controllo.

Nei giorni scorsi i caccia del governo saudita hanno effettuato almeno 37 raid aerei partendo dalla base di Khamis Mushait contro le province di Taiz e Hajjah, causando la morte e il ferimento di diversi civili. Inoltre, attacchi di artiglieria condotti da mercenari sauditi nel distretto di Al-Wazi’iyah, nella provincia di Taiz, hanno causato la morte di tre bambini. Nelle ultime 72 ore, Ansar Allah ha compiuto progressi in direzione di Taiz e Aden. Mancano 56,5 chilometri affinché le forze Houthi provenienti da questi due assi si congiungano, formando un unico fronte.

Si attende ora l’ingresso del Pakistan a sostegno dell’Arabia Saudita, stop alle consegne di carburante per l’Unione europea da parte dell’Arabia saudita.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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