ISRAELIRANWAR. Smotrich chiama alla presa della Cisgiordania. Houthi: conquista catena montuosa di “Al-Aghbarah”. 310.000 volontari Ion piazza a Teheran per le esercitazioni militari

In attesa della prossima sessione ONU, l’81^- 23-25 settembre, cominciano a emergere i dati dell’indagine sugli attacchi a Minab. “ Un’indagine condotta da esperti dell’ONU ha rilevato che gli attacchi statunitensi contro una scuola e un complesso sportivo iraniani hanno causato la morte di oltre 150 persone e potrebbero essere classificati come crimini di guerra”.

E ancora molta attesa della discussione sugli accordi di Islamabad e Hormuz. Il Portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano in diretta TV ha detto: “Con il veto di Cina e Russia alla risoluzione anti-iraniana, gli Stati Uniti sono stati sconfitti dai membri del Consiglio dei Governatori e dalla comunità internazionale”.

Nel frattempo la questione Houthi e la possibile chiusura di Bab el Mandeb ha creato molto allarmismo anche in Europa. L’Arabia Saudita ha fatto sapere che non sarà in grado di inviare il petrolio in Europa nemmeno il prossimo mese. Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha dichiarato: “Ci stiamo preparando all’eventualità di un’operazione navale per proteggere le navi mercantili italiane, alla luce delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza nello Stretto di Bab el-Mandeb”. Crosetto ha aggiunto di aver concordato, insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa, un dispiegamento navale e i preparativi per “tutto ciò che sarà necessario” a garantire il transito sicuro delle navi italiane. Ricordiamo che in un recente incontro con gli Stati Uniti in Oman, la settimana scorsa mentre era in corso la presa della costa da parte di Ansarallah, gli Houthi hanno garantito la circolazione delle navi, tutte, a Bab el Mandeb, tranne quelle saudite.

Da Israele il Ministro delle Finanze estremista Bezalel Smotrich, in seguito all’arresto da parte dello Shin Bet di un uomo di 32 anni originario di Majd al-Krum con l’accusa di spionaggio: “Ribadisco il mio avvertimento: in Galilea stiamo vivendo in un’atmosfera simile a quella del 6 ottobre. Nel giro di pochi giorni sarà chiaro che ciò che potrebbe incendiare la Galilea non sono i pastori o gli agricoltori, bensì le forze islamiche estremiste concentrate in aree dove non vi è una presenza ebraica sufficiente. Questa settimana, gli abitanti di Majd al-Krum hanno scandito lo slogan: ‘Viva la Palestina’. Non è un caso isolato; esistono forze che considerano lo Stato di Israele un nemico da combattere. È giunto il momento di estendere la rivoluzione in corso in Giudea e Samaria anche alla Galilea e al Negev, per salvare lo Stato di Israele da un prossimo 7 ottobre.”

In Libano, il Presidente del Parlamento Nabih Berri ha ricevuto Ernesto Ramirez Rigo, capo della missione del Fondo Monetario Internazionale in Libano, ad Ain al-Tineh. È stato fatto il punto sui negoziati tra il Libano e l’FMI; in tale sede, Berri ha ribadito alla delegazione la necessità che qualsiasi legge garantisca pienamente i diritti dei depositanti e i loro depositi.

Secondo diverse fonti, l’Arabia Saudita è a corto di missili per la difesa aerea. Saudi Aramco informa le raffinerie di petrolio europee che non riceveranno petrolio nemmeno il mese prossimo.

Ieri in Iran si sono svolte a Teheran le esercitazioni dei volontari circa 310.000 tra donne e uomini vi hanno preso parte. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha assistito alle attività dell’esercitazione “Fidaa Iran”, che si sta svolgendo con una vasta partecipazione popolare nella capitale Teheran, lodando le evidenti manifestazioni di solidarietà, coesione e lealtà nazionale dei partecipanti. Nell’occasione il Generale di Brigata Shekarchi, Portavoce delle Forze Armate: “Le minacce ripetute e infondate del presidente americano e dei leader del regime israeliano non possono salvare il loro esercito – terrorista, incapace e in declino – da sconfitte ancora più gravi per mano della nazione e dei potenti combattenti delle forze armate”.

Tre fonti iraniane hanno riferito alla Reuters che la Cina ha chiesto segretamente all’Iran di usare la propria influenza per contenere gli Houthi. L’appello della Cina all’Iran sarebbe giunto in seguito a una richiesta avanzata dall’Arabia Saudita a Pechino.

Il Ministro della Difesa pakistano Khawaja Asif avrebbe dichiarato che è giunto il momento di attivare l’accordo di difesa della Mecca, alla luce degli attacchi degli Houthi contro l’Arabia Saudita. Sulla stessa lunghezza d’onda il portavoce dell’esercito pakistano, Ahmed Sharif Chaudhry: “Il Pakistan sostiene pienamente il Regno dell’Arabia Saudita, sia a livello diplomatico che pratico. Siamo pronti a fare tutto il necessario per garantire la sicurezza del Regno dell’Arabia Saudita.Deve essere chiaro che il popolo pakistano è al fianco dei propri fratelli e sorelle in Arabia Saudita. In conclusione, siamo presenti e continueremo a difendere il Regno dell’Arabia Saudita da qualsiasi aggressione.”

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 15:00 del 18 settembre. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) riferisce che 104 navi commerciali sono state dirottate da quando il blocco è stato ripristinato, mentre le forze statunitensi continuano a imporre restrizioni al traffico marittimo diretto verso i porti iraniani o proveniente da essi.

Il 18 settembre è stata registrata una massiccia operazione di demolizione nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Attacco anche registrato a campo di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. 3 feriti nel Blocco 9 del campo di Al-Bureij nella Striscia di Gaza centrale. Un edificio a Gaza è crollato a seguito degli attacchi israeliani. 5 bambini salvati dopo il crollo della scala della loro abitazione nell’area di Al-Sabra, a sud di Gaza.

Feriti a seguito di un’aggressione da parte di milizie di coloni contro i residenti nella zona orientale della cittadina di Beit Furik, a est di Nablus. E ancora sotto la copertura delle forze di Israele, dei coloni attaccano degli agricoltori mentre tentano di raggiungere i loro terreni nella zona di “Al-Jumjuma”, nella cittadina di Halhul, a nord di Hebron.

L’esercito libanese si è ritirato dalla postazione appena stabilita a Deir Mimas, in concomitanza con l’avanzata di una forza nemica verso l’area e l’esecuzione da parte di quest’ultima di incursioni e perquisizioni nelle case circostanti. Le forze israeliane stanno perquisendo diverse abitazioni nella località di Deir Mimas. Le IDF hanno lanciato diverse granate stordenti contro l’esercito libanese, imponendo un ultimatum per lasciare la zona; ciò ha costretto l’esercito a ritirarsi verso la strada pubblica di Burj Al-Muluk. Due vittime civili: le IDF hanno sparato un proiettile contro Wadi Nahla (Shaqra) mentre le persone stavano tagliando legna. Fuoco di artiglieria contro le aree periferiche di Al-Qusayr e Wadi Al-Hujair. Colpi di artiglieria israeliana contro le alture di Ali al-Taher e le periferie di Kafr Tibnit, nel Jabal Amel. Due i feriti.

Secondo laTV siriana: “Nove veicoli militari dell’esercito di occupazione si sono infiltrati a Wadi al-Raqad, nella zona rurale occidentale di Daraa”.

Un caccia Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica Militare italiana è rimasto danneggiato durante gli attacchi notturni alla base aerea King Fahd di Taif, in Arabia Saudita. L’Italia aveva schierato un’unità dell’Aeronautica in loco per supportare le operazioni di sicurezza e pattugliamento aereo nella regione. Non sono stati segnalati feriti tra il personale italiano. Il Ministero della Difesa italiano ha confermato la notizia.

Gli Houthi hanno scavato una rete di trincee che si estende fino alle montagne di Jabal Kabub. Il video mostra un confronto tra immagini satellitari del 1° e del 16 settembre. La rete è lunga circa 30 km e termina in un’area montuosa strategicamente importante. I combattenti di Ansarallah hanno conquistato la catena montuosa strategicamente importante di “Al-Aghbarah”, nell’area di “Al-Madharibah”, situata nella provincia di Lahij. Due donne sono rimaste ferite in seguito a un bombardamento di artiglieria dell’esercito saudita contro aziende agricole e abitazioni civili nella zona di Al-Hajlah, nel distretto di Razih.

Due navi prese di mira nello Stretto di Hormuz; è scoppiato un incendio a bordo di una di esse. Il centro britannico per il commercio marittimo ha confermato un attacco a un’imbarcazione nella parte meridionale dello Stretto di Hormuz, al largo della costa dell’Oman.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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