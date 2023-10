UKRAINERUSSIAWAR. Kiev prepara i rifugi per l’inverno. Mosca userà l’alluminio per bloccare i rifornimenti di armi all’Ucraina

Kiev e Mosca hanno affermato che l’arrivo dell’inverno non fermerà i combattimenti. Ma i due paesi hanno uno sguardo molto diverso sui mesi che verranno. Volodymyr Zelenskyj è andato a Odessa per una visita. Il Presidente ha avuto un incontro con i vertici militari, i capi delle forze dell’ordine e le autorità regionali sulla situazione nella città e nella regione.

«L’obiettivo è prepararsi all’inverno, proteggere la nostra popolazione, le infrastrutture e l’energia dal terrorismo russo». Si legge in una nota stampa. Durante l’incontro sono stati discussi in dettaglio i preparativi per la stagione di riscaldamento, la protezione degli impianti energetici, le conseguenze del bombardamento russo delle infrastrutture portuali e le esigenze del sistema di difesa aerea.

«Stiamo lavorando sia a livello nazionale, in Ucraina, sia con i partner per fornire maggiore protezione allo Stato e al popolo», ha aggiunto Zelenskyj.

In Ucraina proprio per proteggere la popolazione è in fase di creazione un registro unificato dei rifugi. Il fondo per gli alloggi in Ucraina è triplicato, ma consente di proteggere solo la metà della popolazione.

È stato riferito ufficialmente che il totale delle strutture di protezione nel Paese ammonta a più di 60.560 rifugi: di cui più di 5.200 sono strutture di stoccaggio, 14mila rifugi anti-radiazioni e oltre 41mila tra i rifugi più semplici e a doppia protezione.

Si segnala che prima erano circa 20mila le strutture di protezione registrate, ora invece sono già più di 60mila. Tuttavia, 50mila di essi sono adatti ad essere ospitati e di questi 50mila un’altra parte è semplicemente chiusa.

Entro la fine dell’anno gli Stati Uniti inizieranno a fornire all’Ucraina aerei, in particolare F-16. La Russia, di conseguenza, dovrà aumentare il suo slancio. E senza il “metallo alato” – l’alluminio, è impossibile garantire un aumento della produzione. L’alluminio russo è la riserva strategica della Russia, un fattore chiave per la vittoria nella guerra di logoramento.

Un altro passo che la Federazione Russa sta facendo è quello di ripensare la geografia dei suoi distretti con un occhio di riguardo per l’Artico, che diverrà distretto economico importante per via del petrolio ma anche un occhio indiscreto sugli Stati Uniti.

Sedici insediamenti, per l’esattezza sono ora inclusi nell’elenco dei territori di supporto della zona artica della Federazione Russa. «È stato stilato l’elenco dei territori di supporto della zona artica» ha affermato Maxim Dankin, direttore del dipartimento per lo sviluppo della zona artica della Federazione Russa e l’attuazione dei progetti del Ministero per lo sviluppo l’Estremo Oriente e l’Artico.

«Questi 16 insediamenti definiti “roccaforte” sono: l’agglomerato di Murmansk, che comprende la base della Flotta del Nord e la città amministrativa chiusa di Severomorsk, l’agglomerato di Kirov-Apatistkaya, l’agglomerato di Monchegorsk, l’agglomerato di Kem-Belomorskaya agglomerazione nella Repubblica di Carelia, agglomerazione di Arkhangelsk, agglomerazione Naryan-Mar, nel distretto autonomo di Yamalo-Nenets – Novy Urengoy, Noyabrsk, Salekhard. A Komi – l’agglomerato di Vorkuta, nel territorio di Krasnoyarsk – Norilsk, Dudinka, Dikson, Tiksi in Yakutia, da Chukotka – Pevek, Anadyr», ha detto durante una riunione del quartier generale per lo sviluppo delle città e altro Insediamenti della zona artica della Federazione Russa. Il progetto è attualmente molto controverso il governatore della regione di Murmansk, Chibis, ha visto andare via molti abitanti per via del deterioramento delle infrastrutture ma ora Putin ha deciso di dare nuova importanza al distretto.

Graziella Giangiulio