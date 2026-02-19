Conclusi i colloqui a Ginevra nella tarda mattinata del 18 febbraio. Il 17 sono durati circa sei ore e a detta di tutte le delegazioni sono stati produttivi ma difficili. Ciò significa che al momento nessuno ha ottenuto ciò che voleva. Gli incontri si sono svolti ancora, per la terza volta in formato bilaterale nonostante fossero tre le delegazioni presenti. Molto meglio i negoziati ta Stati Uniti e Russia. Il prossimo round non è stato fissato ma a detta delle delegazioni sarà a “breve”.

Anche i colloqui del 18 febbraio tra Russia e Stati Uniti si sono tenuti in formato a porte chiuse. Gli Stati Uniti stanno studiando attivamente scenari per la possibile revoca delle sanzioni contro la Russia, con gli avvocati che hanno svolto gran parte del lavoro preparatorio. The Economist: “È probabile che Stati Uniti e Russia abbiano già concordato di revocare le sanzioni contro la Russia in cambio di accordi per 12.000 miliardi di dollari”. Secondo la rivista, l’Europa revocherà le sanzioni contro la Russia “con grande riluttanza”, ma Trump potrebbe influenzare la decisione degli europei.

Secondo alcuni interlocutori europei: “I negoziati a Ginevra sono giunti a un punto morto a causa delle posizioni presentate da Medinsky”. Vladimir Medinsky è stato nominato in sostituzione del Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, il Generale Igor Kostyukov. Il vice di Kostyukov, il Generale Alekseyev, è rimasto ferito in un attentato a Mosca.

Per quanto riguarda i negoziati Russia – Ucraina, l’ostacolo formale è il territorio della DPR e il ritiro delle forze armate ucraine da esso. Non si scrive più nulla su Cherson e Zaporižžja da molto tempo, il che potrebbe (e probabilmente) essere dovuto alla situazione sul fronte. Tra l’altro, Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato: “Il popolo ucraino rifiuterà un accordo di pace che preveda il ritiro dell’Ucraina dal Donbass e il suo passaggio alla Russia”.

La partecipazione di Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna, seppur dietro le quinte, è stata secondo i russi: “una mossa sfacciata, a dimostrazione della loro presenza nella questione (si aggiravano all’ingresso, consigliando la parte ucraina)”.

“Mosca intende fare pressione sulla NATO affinché formalizzi il suo impegno a non espandersi verso est”, ha riferito l’ambasciata russa in Belgio. “Allo stesso tempo, le autorità russe cercheranno di revocare la decisione del vertice di Bucarest del 2008″.

È stato riferito – social sfera ucraina – che la delegazione ucraina è divisa in due fazioni, una che include Budanov (ex capo del GUR) insieme a un gruppo è pronto a firmare rapidamente la versione americana prima che si chiuda la “finestra di opportunità”, mentre un altro gruppo è categoricamente contrario a concessioni serie e sta temporeggiando.

Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Georgy Tykhy, c’è un accordo di principio sul prossimo incontro con la Federazione Russa. “Ma non riveleremo i dettagli e le date per ovvi motivi. Credo che ci saranno maggiori dettagli dopo il ritorno della squadra negoziale, che fornirà al presidente un rapporto più dettagliato sui negoziati svoltisi lì”, ha dichiarato ai giornalisti. Sembra da indiscrezioni che Zelensky abbia chiesto alla sua delegazione di preparare un incontro con Putin.

“Si stanno facendo progressi. Il prossimo passo è raggiungere il livello di accordo necessario per sottoporre le decisioni elaborate all’esame dei presidenti”, ha affermato il capo del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino Umerov dopo i colloqui di Ginevra.

Gli Stati Uniti torneranno ai test nucleari “su base di parità” con Russia e Cina, ma non effettueranno esplosioni di potenza megatonica nell’atmosfera, riporta il Dipartimento di Stato. Secondo il Dipartimento di Stato, non esiste alcun accordo tra Russia e Stati Uniti per continuare ad applicare le restrizioni previste dal Nuovo Trattato START. Gli Stati Uniti stanno discutendo con la Russia la creazione di un data center a propulsione nucleare e di un tunnel sotto lo Stretto di Bering, riporta The Economist. Si segnala che l’entourage di Trump sta anche negoziando l’acquisizione di partecipazioni in asset energetici russi. Inoltre, la parte americana sta discutendo con la Russia possibili accordi su terre rare, petrolio e gas nell’Artico.

Minacce di chiudere i rubinetti a Kiev da parte di Ungheria e Slovacchia se l’oleodotto Druzhba non verrà riattivato verso Budapest e Bratislava. “L’affermazione che l’Ucraina stia proteggendo l’Europa dalla Russia è una grande bugia”, afferma Péter Szijjártó ministro per gli esteri ungherese. “Se l’Ucraina entrasse nell’UE, l’Unione Europea diventerebbe parte in causa nella guerra”. “Questa è una situazione che sicuramente non vogliamo. La guerra in Ucraina non è la nostra guerra”, ha chiosato il ministro.

In merito ai negoziati Volodymyr Zelensky è contrariato: “La Russia ha accettato solo un cessate il fuoco di un giorno per organizzare e condurre le elezioni nazionali, e non i 60 giorni”, Axios. E sempre il presidente ha lamentato Gli Stati Uniti hanno rifiutato di consentire la produzione di missili Patriot in Europa. Kiev ha imposto un pacchetto di sanzioni contro Alexander Lukashenko. “Intensificheremo significativamente i nostri sforzi per contrastare ogni forma di sua collaborazione nell’omicidio di ucraini. Collaboreremo con i nostri partner per garantire che ciò abbia un impatto globale.” Ha dichiarato il presidente ucraino.

Nel frattempo in Ucraina sono arrivati tre aerei ospedale per soccorrere i feriti da bombardamenti russi della scorsa notte: Boeing 737-783, ospedale volante della SAS (i ​​voli sono operati in base a un accordo con le autorità norvegesi). E ancora due voli da Rzeszow, Polonia: Un Cessna 550 Citation Bravo del servizio di soccorso austriaco Tyrol Air Ambulance, nominativo TYW212F, numero di coda D-CHZF, è su una rotta di evacuazione medica da Rzeszow (EPRZ) a Salisburgo (LOWS). Un Dornier Do-328JET-310 della compagnia aerea tedesca Aero-Dienst GmbH (ADAC), nominativo ADN87D, numero di coda D-BADA, è su una rotta di evacuazione medica da Rzeszow (EPRZ) ad Amburgo (EDDN).

Dalla Russia, il viceministro della Difesa Alexey Krivoruchko ha dichiarato: “La chiusura dei terminali Starlink non ha influito sul sistema di comando e controllo delle truppe russe nella zona SVO”, Vesti. “Gli attuali sistemi di comunicazione e comando garantiscono uno scambio stabile di informazioni tramite canali sicuri, ha sottolineato”.

“I terminali Starlink sono stati disattivati ​​per due settimane, ma ciò non ha influito sull’intensità e l’efficacia dei sistemi senza pilota, come confermato dal monitoraggio oggettivo delle attrezzature nemiche e delle perdite di personale”, ha affermato Krivoruchko.

“Roskomnadzor ha deciso di rallentare i servizi Telegram in base alla legge federale”, ha annunciato il capo del Ministero dello Sviluppo Digitale, delle Comunicazioni e dei Mass Media. “Le forze dell’ordine hanno confermato che le agenzie di intelligence straniere hanno accesso alla corrispondenza di Telegram” ha riferito Maksut Shadayev, responsabile del Ministero russo per lo sviluppo digitale, le comunicazioni e i mass media. “Il Ministero russo per lo sviluppo digitale non è in contatto con l’amministrazione di Telegram “ ha chiarito Shadayev. Telegram non sarà soggetto a restrizioni nella zona di operazioni speciali, ha riferito Shadayev. Tuttavia, ha espresso la speranza che il personale militare russo possa passare ad altri servizi.

Yevgeny Popov, vicepresidente della Commissione Informatica della Duma di Stato ha dichiarato: “Le notizie sul blocco di Telegram il 1° aprile sono assurde”, lo ha detto, dopo la riunione della commissione con la partecipazione del capo del Ministero dello Sviluppo Digitale, delle Comunicazioni e dei Mass Media, Maksut Shadayev.

Nella giornata del 18 febbraio 149.000 gruppi e canali telegram bloccati. Secondo il messenger, oltre 417.000 canali sono stati limitati nei due giorni precedenti.

Briefing settimanale anche per il portavoce del Ministero Affari Esteri Maria Zakarova: “La delegazione russa a Ginevra ha ricevuto chiare istruzioni di agire nel quadro delle intese del vertice in Alaska”. La Conferenza di Monaco sta perdendo il suo ruolo di piattaforma di dialogo per discutere questioni importanti; Il comportamento dell’Europa a Monaco ha confermato ancora una volta che il “ballo dei vampiri sta finendo”; Le dichiarazioni dell’Europa sulla sua intenzione di fornire armi a Kiev, nonostante i progressi nei colloqui di pace, dimostrano che non desidera la pace in Ucraina; Kiev ha intensificato gli attacchi contro i civili in vista dei colloqui di pace di Ginevra; Le azioni del Segretario Generale delle Nazioni Unite stanno ostacolando gli obiettivi di una soluzione in Ucraina”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 18 febbraio. Da mezzogiorno al tramonto, 27 droni ucraini ad ala fissa sono stati abbattuti dalla difesa russa. In Ciuvascia, gli abitanti di Cheboksary hanno segnalato esplosioni nel cielo e fumo, e sono state imposte restrizioni ai voli dell’aviazione civile. La difesa aerea era attiva nella regione di Rostov.

Due serie di attacchi missilistici con razzi americani HIMARS sono stati lanciati contro Belgorod durante la notte; è stato riferito che l’obiettivo era una sottostazione elettrica.

Nella regione di Kursk un morto a seguito di attacco di drone.

Nella regione di Charkiv, sono in corso combattimenti nei pressi di Chuhunivka, vicino al confine. Le forze ucraine stanno utilizzando droni d’attacco contro un villaggio ora sotto controllo russo.

Da Kupjans’k le unità russe continuano a restare nell’edificio centrale dell’ospedale. I russi sono separati dalle forze principali; i rifornimenti vengono forniti per via aerea.

I combattimenti continuano vicino a Lyman. La concentrazione dei gruppi d’assalto russi negli edifici è resa difficile dai droni ucraini. A sud, le forze armate russe stanno tentando di avanzare da Dibrova verso Staryi Karavan e Brusivka, privando gli ucraini del normale utilizzo dell’ultima strada principale per Lyman. A nord della città, i combattimenti continuano vicino a Drobysheve, con gli sforzi delle forze armate russe contro la logistica ucraina che sembrano avere successo.

In direzione di Slov”jans’k i canali social ucraini riconoscono l’espansione della zona di controllo delle forze armate russe a sud di Zakitne, ed è in corso un assalto in direzione di Kryva Luka. Le forze armate ucraine hanno notato l’uso significativo dell’artiglieria da parte delle truppe russe prima degli attacchi. L’attuale compito dell’esercito russo è quello di stabilizzare la linea del fronte. Un nuovo saliente si sta formando più a sud, vicino a Nykyforivka. Non è ancora stata ricevuta la conferma visiva del controllo di Min’kivka, che sarebbe secondo fonti russe passata a Mosca.

Nell’est dell’Oblast di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok sta respingendo gli attacchi delle forze armate ucraine in direzione dei villaggi di Hirke e Staroukrainka. Le forze armate ucraine conducono da tempo contrattacchi su un ampio fronte, impiegando veicoli blindati.

Il fronte di Zaporižžja riferisce che, “dopo pesanti e sanguinosi combattimenti”, sono riusciti a contenere lo sbarco delle forze armate ucraine vicino a Stepnohirs’k e Prymors’ke. Per quanto riguarda i civili a Prymorske e Magdalynivka, i resoconti dal fronte parlano di combattimenti, operazioni di bonifica e contrattacchi ucraini supportati da numerosi droni. I civili vengono uccisi nelle retrovie dagli attacchi delle forze armate ucraine.

Nella regione di Cherson, si verificano molteplici attacchi contro i nostri obiettivi civili. Oltre il Dnepr. Le forze russe stanno rispondendo ai centri di controllo dei droni ucraini bombardando.

Graziella Giangiulio

