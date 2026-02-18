Le delegazioni russa, ucraina e americana sono a Ginevra. L’InterContinental Hotel è la sede dei colloqui sull’Ucraina a Ginevra.

I negoziati tra Ucraina, Russia e Stati Uniti a Ginevra sono iniziati intorno alle 14:00 del 17 di febbraio e si sono tenuti a porte chiuse e sono durati più di tre ore. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto: “Kiev dovrebbe iniziare a mostrare un comportamento più accomodante nella risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina”.

Il Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale Rustem Umerov, a capo della delegazione ucraina, nella delegazione ucraina prima degli incontri: “Abbiamo un quadro di lavoro concordato dal Presidente dell’Ucraina e un mandato chiaro. Le questioni di sicurezza e umanitarie sono all’ordine del giorno. Stiamo lavorando in modo costruttivo, concentrato e senza aspettative inutili. Il nostro compito è promuovere al massimo le soluzioni che possano avvicinare una pace sostenibile”.

A Ginevra non a sorpresa, sono arrivati rappresentanti di diversi paesi europei, si tratta dei Consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania, Italia e Regno Unito che sono in Svizzera per monitorare il terzo round di colloqui e incontrare le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti dopo il round di colloqui.

Matthew Whitaker Ambasciatore statunitense presso la NATO: “Aspettatevi colloqui produttivi a Ginevra, ma tutto si riduce ai territori”. Matthew Whitaker ha affermato che Washington non è ancora certa che la Russia sia davvero impegnata a porre fine alla guerra. Secondo lui, la Russia si sta dichiarando pronta alla pace e sta ponendo delle condizioni, ma gli Stati Uniti “continueranno a verificare” quanto siano realistiche queste dichiarazioni. Whitaker ha anche osservato che i colloqui a Ginevra potrebbero essere produttivi, ma il tema principale e più difficile sono i territori.

I giornalisti russi alle 16:00 attendevano una dichiarazione di Vladimir Rostislavovič Medinskij nella hall dell’Inter Continental Hotel di Ginevra ma i colloqui erano ancora in corso .

Nel frattempo sono emersi forti contrasti nell’UE sulla bozza del ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, riporta Bloomberg, Grecia e Malta si oppongono al divieto assoluto di fornire qualsiasi servizio per il trasporto marittimo di petrolio russo; Italia e Ungheria si oppongono alle sanzioni contro il porto georgiano di Kulevi. Grecia e Malta si oppongono a sanzioni simili contro un porto in Indonesia; Italia e Spagna mettono in dubbio l’opportunità di imporre sanzioni contro una delle banche di Cuba.

L’AFP: “La Russia sta intensificando le sue attività nei pressi della Svezia, secondo l’intelligence militare svedese”. Non viene specificato in merito a quale circostanza.

Le autorità estoni stanno collaborando con l’Ucraina per sviluppare un meccanismo per l’utilizzo dei beni privati ​​russi congelati. Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

Volodymyr Zelenskyy ha ordinato ulteriori misure di protezione per il settore energetico ucraino a seguito di segnalazioni di possibili nuovi attacchi. Il comandante dell’Aeronautica Militare, il ministro della Difesa e il capo di Ukrenergo hanno ricevuto istruzioni in merito.

Nei due anni trascorsi dall’iniziativa ceca sulle munizioni, l’Ucraina ha ricevuto 4,4 milioni di proiettili di grosso calibro, pari a oltre il 50% del numero totale di proiettili trasferiti in Ucraina. Solo lo scorso anno, sono stati trasferiti circa 2 milioni di proiettili.

Un’esplosione si è verificata in uno dei quartieri di Odessa, in seguito alla quale sono andate perse elettricità e acqua. I dettagli sono attualmente in fase di definizione.

Vladimir Putin ha rimosso Sergei Ivanov dal Consiglio di Sicurezza russo, in base a un decreto e ha nominato Sergej Sobyanin nel consiglio della Commissione Militare-Industriale della Federazione Russa, secondo un decreto. Il consigliere presidenziale e presidente del Consiglio marittimo russo Nikolai Patrushev ha fornito previsioni sfavorevoli per la flotta mercantile russa. A suo avviso, gli attacchi occidentali alle navi e al carico russo negli oceani di tutto il mondo aumenteranno. “Secondo le informazioni disponibili, tali azioni si intensificheranno; gli attacchi alle nostre navi e al nostro carico diventeranno più frequenti”, ha dichiarato Patrushev in un’intervista ad AiF. La Duma di Stato ha approvato una legge che impone agli operatori di interrompere le comunicazioni su richiesta dell’FSB.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 17 febbraio. Massiccio attacco aereo ucraino sulla costa del Territorio di Krasnodar e Sebastopoli. Dalle 20:00 a mezzanotte, 76 droni ucraini ad ala fissa sono stati distrutti. La caduta di detriti nella raffineria di petrolio di Ilsky, nel Territorio di Krasnodar, ha ferito due persone e danneggiato abitazioni private. Le difese aeree erano attive nella regione di Rostov. I media hanno riportato una serie di esplosioni sopra Izhevsk. I residenti locali hanno segnalato esplosioni anche a Kazan e Nizhnekamsk. Cinque droni sono stati abbattuti vicino a Melitopol, nella regione di Zaporižžja. Durante la mattina del 17 febbraio è stata nuovamente segnalata la minaccia di un attacco con droni a Sochi.

Secondo le stime ucraine, le forze armate russe hanno lanciato almeno 100 droni e missili da aerei strategici. Sono stati segnalati attacchi nella città di Stryj, nella regione di Leopoli, e nelle regioni di Kropyvnyc’kyj, Poltava e Vinnycja. Foto on line parlano di un incendio nella regione di Dnipropetrovs’k. Nella regione di Odessa, un attacco ha colpito una sottostazione elettrica. I droni FPV russi hanno attaccato a Kramators’k, prendendo di mira i veicoli da trasporto delle forze armate ucraine.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord ha annunciato la liberazione di Pokrovka, nel distretto di Krasnopil’s’kyi. Le forze ucraine stanno contrattaccando. In questa sezione del fronte si prevedono ulteriori combattimenti nelle aree boschive verso Krasnopillya.

Nella regione di Belgorod, le autorità stanno concentrando i loro sforzi per eliminare le conseguenze degli attacchi alle strutture energetiche della regione.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord è impegnato in pesanti combattimenti vicino a Vovčans’k, le forze ucraine occasionalmente tentano di attaccare.

A Kupjans’k, le forze ucraine si stanno concentrando sugli attacchi alle posizioni delle forze russe. I combattimenti sono in corso. Sulle vie di accesso a Kup’yans’k-Vuzlovyi, l’intensità delle ostilità è diminuita e i combattimenti sono più posizionali.

In direzione di Slov”jans’k, sono in corso combattimenti per Nykyforivka. Le forze ucraine sta non tentando di mantenere le sue posizioni nel villaggio.

Sul fronte di Kostjantynivka, le forze armate russe stanno attaccando la periferia della città da sud e da est, vicino a Stepanivka, Berestok e Illinivka.

Le forze armate ucraine stanno contrattaccando il gruppo di forze Est russo, vicino a Zaliznychne

e Staroukrainka, utilizzando veicoli blindati. Nelle ultime 24 ore, le avanzate ucraine per riprendere Brats’ke e Hai sono state respinte. Le forze russe, sulla social sfera, riferiscono di riuscire ad avanzare attraverso contrattacchi in direzione Tsvitkove-Staroukrainka.

Sul fronte di Zaporižžja le forze ucraine stanno contrattaccando Mahdalynivka è in zona grigia, non più sotto controllo russo, veicoli blindati ucraini segnalati verso Stepnohirs’k e Prymors’ke. I combattimenti continuano lungo le linee sopra menzionate. Alcuni veicoli blindati ucraini sono stati distrutti durante l’avvicinamento, tuttavia le forze ucraine sono riuscite a sbarcare e a disperdere le truppe. Per ora gli attacchi ucraini sono stati dispersi

Lungo la riva del fiume Dnipro sotto controllo russo, nella regione di Cherson, le forze armate ucraine hanno continuato a colpire i civili. Più di 40 insediamenti sono sotto bombardamenti e attacchi tattici con droni. Si registrano due morti e almeno un ferito. Ingenti danni materiali a aziende.

