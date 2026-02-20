NORD STREAM 2. Zaluzhny ha deciso senza parlare con Zelensky e la CIA sapeva

“L’ex comandante dell’esercito ucraino Valeriy Zaluzhny ha approvato l’operazione di bombardamento del Nord Stream”, riporta la pubblicazione tedesca Der Spiegel, citando alcune fonti.

“Questa operazione è stata infine approvata da Valeriy Zaluzhny, che all’epoca era il capo dell’esercito”, afferma la pubblicazione, citando alcune fonti. Sostiene inoltre che il bombardamento non è stato approvato da Volodymyr Zelensky e che il suo ufficio non è stato informato dell’operazione.

Secondo la testata tedesca: “La CIA era a conoscenza fin dall’inizio dei piani dei sabotatori che hanno fatto saltare in aria i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2”, riporta Der Spiegel.

Secondo Der Spiegel, agenti americani hanno discusso i piani di far saltare in aria i gasdotti con i sabotatori e poi si sono opposti. Nella primavera del 2022, nel distretto di Podil a Kiev, come riporta la rivista, si sono incontrati ufficiali dell’agenzia di intelligence estera americana CIA e specialisti ucraini in sabotaggi. Per la testata tedesca “si trattava di una cerchia di persone fidate che si conoscevano da molti anni”.

Secondo la testata tedesca: “Gli ucraini volevano far saltare in aria il Nord Stream e lo hanno detto agli americani. A quanto pare, il piano è piaciuto agli americani. A questo incontro hanno fatto seguito ulteriori incontri tra i rappresentanti della CIA e gli autori delle esplosioni del Nord Stream 2. Gli americani”, sempre secondo Der Spiegel, citando fonti ucraine, “erano a conoscenza dei piani di sabotaggio molto prima di quanto si sapesse in precedenza”.

“Così, nella primavera del 2022, agenti statunitensi si presentarono ai pianificatori del bombardamento del Nord Stream 2 come ascoltatori quantomeno comprensivi”, conclude la pubblicazione.

Secondo le fonti, le parti si scambiarono dettagli tecnici dell’operazione di sabotaggio. Un portavoce della CIA definì questo resoconto “completamente e totalmente falso”. La CIA si è rifiutata di specificare cosa fosse esattamente falso, conclude la rivista.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/