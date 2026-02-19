ISRAELIRANWAR. Oggi riunione del Consiglio per la Pace, il no del Vaticano. Israele e Stati Uniti si preparano alla guerra con l’Iran. Imponente dispiegamento militare USA in Medio Oriente

Il Vaticano si è rifiutato di partecipare al Consiglio di Pace, a cui era stato invitato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Bocciando di fatto l’iniziativa statunitense “una presa di posizione che non è un semplice rifiuto, ma un monito, una riflessione profonda sul ruolo delle istituzioni sovranazionali e sul pericolo di soluzioni negoziali che svuotino di autorità l’organismo preposto: le Nazioni Unite”. Paeseroma. Secondo Reuters: “Un documento europeo rivela che l’Unione Europea sta valutando la possibilità di fornire supporto al Comitato nazionale per l’amministrazione della Striscia di Gaza”. Secondo le dichiarazioni di Maria Zakharova: “La posizione della Russia sul Consiglio di Pace è in fase di elaborazione, tenendo conto anche della posizione dei suoi partner mediorientali; La Russia spera che i colloqui con l’Iran impediscano alla regione di essere coinvolta in una nuova avventura militare”.

La Pagina israeliana di Gili Cohen: “Il Ministro degli Esteri Gideon Sa’ar incontrerà l’Ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Mike Waltz, prima dell’inizio della discussione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che dovrebbe concentrarsi su Israele. Questa discussione avviene su richiesta del Ministro degli Esteri britannico e si prevede che vi parteciperanno diversi ministri degli Esteri, tra cui il ministro degli Esteri britannico. I cittadini di Indonesia, Pakistan, Egitto e altri paesi. Il Ministro degli Esteri Sa’ar partecipa oggi alla riunione del Consiglio di Pace presieduta da Trump, in rappresentanza di Israele”. Il ministro delle Finanze israeliano, Smotrich, ha dichiarato: “Cancellerò gli Accordi di Oslo durante il prossimo mandato governativo, è ora di imporre la sovranità sulla Cisgiordania”.

Nonostante i colloqui continuino tra Israele e Stati Uniti non sembrano esserci opportunità di una intesa. Il 18 febbraio, si è tenuta una conversazione telefonica tra Iraqchi e Grossi. Ricordiamo che nella battaglia dei 12 giorni fu proprio la relazione dell’AIEA a dare il la all’attacco. Il Ministro degli Esteri iraniano, in questa conversazione, pur apprezzando la presenza di Grossi ai colloqui di Ginevra, ha sottolineato l’attenzione della Repubblica Islamica dell’Iran sulla stesura di un quadro iniziale e coerente per far progredire i colloqui futuri. Anche il Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha valutato positivamente i risultati dell’incontro di ieri, annunciando la disponibilità dell’agenzia a fornire supporto e cooperazione nella definizione di un quadro negoziale. Le due parti hanno inoltre esaminato i risultati dell’ultimo ciclo di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti a Ginevra, discutendo meccanismi e requisiti per la stesura di un quadro negoziale e scambiandosi opinioni.

Un funzionario statunitense ha dichiarato a NBC News che la delegazione iraniana “tornerà nelle prossime due settimane con proposte dettagliate per affrontare alcune delle questioni in sospeso nelle nostre posizioni”. Eppure testate come Axios affermano che Gli Stati Uniti hanno il 90% di probabilità di lanciare un’operazione militare in Iran nelle prossime settimane.

Secondo Channel I24: “Il rapporto di Trump si avvicina a una guerra su larga scala con l’Iran, dove l’operazione statunitense sarà probabilmente una guerra su larga scala che durerà per settimane”.

La portavoce del governo iraniano, Fatima Mehraani: “Negoziazione e preparazione difensiva, due strategie complementari per proteggere gli interessi nazionali, mantenere la sicurezza nazionale e rafforzare la coesione sociale”.

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: “Abbiamo raggiunto un’intesa nei colloqui di Ginevra, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Questo non significa che siamo vicini a un accordo, ma siamo sulla buona strada. Gli Stati Uniti devono abbandonare la minaccia dell’uso della forza”.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian: “Non abbandoneremo mai il nostro programma nucleare per scopi pacifici”. E ancora ha dichiarato: “Gli Stati Uniti, l’Europa e Israele non vogliono che restiamo in piedi”

Secondo Axios: “Netanyahu spinge verso uno scenario che mira a un cambio di regime in Iran oltre ai programmi nucleari e missilistici iraniani”. La testata citando fonti statunitensi: “I consiglieri di Trump non considerano l’impiego di equipaggiamento militare solo un espediente per trattare con l’Iran”. “Le lacune nei colloqui con l’Iran sono ampie e i funzionari statunitensi non sono ottimisti sul fatto di poterle colmare”. “Al momento, sembra improbabile che si raggiunga un accordo con l’Iran”. “Se l’operazione statunitense contro l’Iran, dovesse iniziare, sarà massiccia, durerà settimane e sembrerà una guerra totale”.

Secondo la Radio dell’Esercito israelaino: “Non c’è dubbio che il movimento di voli dagli Stati Uniti al Medio Oriente nelle ultime 48 ore sia insolito in termini di volume e di grande importanza”. Il Generale della Riserva Amos Yadlin: “Gli israeliani dovrebbero pensarci due volte prima di partire questo fine settimana”. In diversi ospedali in Israele sono state ricevute istruzioni di prepararsi alla possibilità di un’evacuazione immediata verso rifugi protetti. È stato chiesto alle squadre di mantenersi pronte nei prossimi giorni”. Tra gli ospedali: Schneider

Dopo una sessione con il comandante del fronte interno nell’occupazione, il Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset: “In questi giorni, non c’è israeliano che non si chieda quotidianamente quando scoppierà la guerra con l’Iran. La popolazione e le municipalità si stanno preparando, e anche noi della Knesset vogliamo che il fronte interno sia pronto a tutti gli scenari”.

Ed ora uno sguardo agli scenari aperti in Medio Oriente aggiornato alle 16:00 del 18 febbraio. L’attuale composizione del gruppo aereo statunitense presso la base aerea di Muffawak: 30 F-35A Lightning II (18 arrivati ​​oggi dal 48th Fighter Wing) e 12 dal 158th Fighter Wing); 24 F-15E Strike Eagle (12 velivoli, 48th Fighter Wing) e 12 velivoli (4th Fighter Wing); 10 A-10C Thunderbolt (23rd Fighter Wing); 6 EA-18G Growlers (US Navy). I caccia F-22 Raptor del 1° Squadrone Caccia dell’Aeronautica Militare statunitense sono atterrati di recente alla base RAF di Lakenheath.

Da oltre un mese, gli aerei da trasporto C-17 “Globemaster” e C-5M “Super Galaxy” sono in servizio dagli Stati Uniti verso basi in Europa e all’interno dei paesi arabi del Medio Oriente e vengono utilizzati per trasportare personale, equipaggiamenti, logistica per lo schieramento degli squadroni e, naturalmente, sistemi di difesa aerea. Nelle ultime settimane, decine di aerei da rifornimento KC-135R “Stratotanker” sono stati avvistati in arrivo dall’Europa e, dall’inizio della settimana, il numero di questi velivoli è aumentato. Alcuni sono arrivati ​​in Europa per essere pronti e preparati, mentre altri hanno accompagnato decine di caccia stealth F-15, F-16 e F-35. Dall’inizio dell’escalation, circa 80 aerei da rifornimento sono arrivati ​​nella regione. Nelle ultime 24 ore, gli aerei da rifornimento hanno accompagnato gli F-22 “Raptor” dagli Stati Uniti all’Europa e si prevede che arriveranno più tardi in Medio Oriente. Sempre nelle ultime 24 ore, aerei da sorveglianza aerea e allerta AWACS di tipo E-3B Sentry si stanno dirigendo verso la regione, in grado di fornire sorveglianza, comando, controllo e comunicazioni. L’aereo è dotato di una cupola radar nella parte superiore per rilevare bersagli aerei, in particolare droni e missili da crociera.

Il potenziamento militare include ora due portaerei, circa 12 navi da guerra. Il governo israeliano, che sta spingendo verso uno scenario che mira a un cambio di regime oltre ai programmi nucleari e missilistici dell’Iran, si sta preparando a uno scenario di guerra entro pochi giorni, secondo due funzionari israeliani.

A Teheran è stato preparato un cimitero per cinquemila soldati americani che non possono essere sepolti in cimiteri musulmani, fonte CEO of Behesht-e Zahra cimiteri di Teheran. Fonti dell’opposizione in Iran riferiscono che almeno 40 persone sono state arrestate negli ultimi giorni nella città di Abadan, nella provincia di Ilam. Oggi è il secondo giorno di manifestazioni in città. Continaunao le esercitazioni nello stretto di Hormuz. Durante le esercitazioni l’esercito iraniano ha lanciato per la prima volta il più recente missile antiaereo, il Sayyad-3G, dal catamarano missilistico IRIS Shahid Sayyad Shirazi.

Una nave da guerra russa è arrivata a Bandar Abbas per partecipare alle esercitazioni navali. La portaelicotteri “Stovosky” della Marina russa ha attraccato nella prima area marittima di Bandar Abbas, nell’Iran meridionale, per partecipare alle manovre navali congiunte tra la Repubblica Islamica dell’Iran e la Russia. La portaelicotteri “Stovosky” della Marina russa è entrata nelle acque meridionali del Paese nell’ambito della cooperazione marittima congiunta tra la Repubblica Islamica dell’Iran e la Federazione Russa, attraccando alla base della prima area marittima.

Le IDF hanno arrestato un giovane nella città di Al-Masriyah, a ovest di Daraa. Un convoglio militare israeliano di 20 veicoli è penetrato nel villaggio di Sayzon, nella campagna occidentale di Daraa, e ha istituito due posti di blocco all’interno del villaggio. La Syrian News Agency (SANA) riferisce che le IDF haNNO preso d’assalto il villaggio di Ein Zivan, ha fatto irruzione in diverse abitazioni, ha istituito un posto di blocco alla periferia del villaggio, ha perquisito i passanti e ha ostacolato la circolazione. Queste forze hanno preso d’assalto il villaggio di Sida Al-Jolan, nella campagna meridionale di Quneitra, e hanno arrestato un giovane, senza specificare quando ciò sia accaduto.

In Libano, diramata dal Comando dell’Esercito – Direzione di Guida, la seguente dichiarazione: Il 18/02/2026, tra le 9:00 e le 11:00, un’unità della Forza di Interim delle Nazioni Unite in Libano – UNIFIL, farà detonare ordigni inesplosi nella città di Blida – Marjeyoun.

La notte del 16/02/2026, un drone ha sorvolato la posizione dei soldati americani all’aeroporto di Hamat, dove le informazioni indicavano che era stato abbattuto ed era caduto in una vicina area sensibile senza essere trovato. – Secondo i dati, dopo l’incidente, un gruppo di soldati e ufficiali americani si è diretto verso il sindaco di Hamat, Nicolas Ayoub, dove si è verificato uno scontro tra le due parti, ed elementi delle forze armate americane gli hanno puntato le armi contro, ritenendolo responsabile del volo del drone. Le informazioni affermavano che le forze americane erano accompagnate da una pattuglia dell’esercito libanese e che diversi elementi dell’esercito avevano espresso il loro disappunto per il comportamento dei soldati americani e per il trattamento riservato al sindaco. È stato anche riferito che un colonnello dell’esercito libanese avrebbe fatto visita al sindaco di notte per scusarsi per l’accaduto. Il sindaco di Hamat non è affiliato ad alcun partito politico, sebbene la città fosse in precedenza a maggioranza nazionalista siriana (partito libanese ndr). Trenches on line

Gli ospedali in Israele si stanno preparando a dichiarare lo stato di emergenza, se necessario.

L’artiglieria delle IDF prende di mira le case nella città di Rafah. Bombardamento di artiglieria israeliana sulla città meridionale di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Un morto

La Radio IDF: “Dettagli preliminari sull’incidente di Khan Younis in cui è stato ucciso un combattente dell’Unità di Ricognizione Paracadutisti: Il discorso riguarda un incidente di fuoco amico avvenuto nelle aree della “Linea Gialla”. Due unità della Brigata Paracadutisti sono uscite per svolgere un’attività di routine sulla Linea Gialla, con operazioni di rastrellamento e sgombero di edifici. Durante la notte, intorno alle 2:00, una delle unità ha erroneamente identificato l’altra come un nemico. È stato aperto il fuoco e uno dei combattenti è rimasto gravemente ferito a seguito della sparatoria. È stata richiesta l’evacuazione medica sul posto e, durante l’evacuazione, è stato annunciato il decesso del soldato, prima del suo arrivo in ospedale”.

Le IDF hanno arrestato il giovane gerosolimitano Muhammad Musa Ouda, all’interno dei cortili della moschea di Al-Aqsa. Le IDF hanno preso d’assalto la città di Beit Ummar, a nord di Hebron. Arrestato un giovane durante l’assalto al villaggio di Kufr, a nord di Ramallah.

