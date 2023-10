UKRAINERUSSIAWAR. Kiev testa i Terrahawk Paladin britannici al fronte. Mosca: An-124-100 in consegna sulla linea di contatto

Nonostante le continue richieste ucraine in tutti i consessi internazionali di armi perché sono a corto di munizioni e mezzi a ben guardare lo sforzo internazionale sebbene in diminuzione non cessa di esistere. Anche se come ha ricordato John Kirby, coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti: «I finanziamenti per l’Ucraina si stanno avvicinando alla fine; l’assistenza non è indefinita».

Il Belgio fornirà F-16 all’Ucraina a partire dal 2025. Sempre il Belgio invierà anche i fondi ricevuti a seguito della tassazione dei beni russi congelati per un valore di 1,7 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di assistenza militare all’Ucraina del valore di 200 milioni di dollari che includerà munizioni per l’artiglieria, stando al Pentagono.

Il Fondo internazionale per il sostegno dell’Ucraina (Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Lituania e Islanda) assegnerà più di 147 milioni di euro all’Ucraina per la manutenzione delle attrezzature e delle strutture tecniche. Nel dettaglio il ministero della Difesa britannico riferisce sullo stanziamento di un nuovo pacchetto di aiuti militari alle Forze armate ucraine per un importo di 122 milioni di dollari che includerà il sistema di difesa aerea mobile modulare a corto raggio Terrahawk Paladin. Questo è l’ultimo sviluppo di MSI-DS; il complesso può essere installato su camion, navi ed elicotteri. A causa della sua novità, Terrahawk Paladin non è ancora al servizio di nessuno. Viene inviato in Ucraina per i test in condizioni di combattimento.

La Danimarca prevede di trasferire i primi caccia F-16 in Ucraina nella primavera del 2024. Il ministero della Difesa tedesco ha annunciato la spedizione di altri 10 carri armati Leopard 1 A5 a Kiev nelle prossime settimane. La Norvegia metterà a disposizione circa 17 milioni di euro per lo sminamento in Ucraina.

Sempre in tema di armi, le forze armate ucraine potrebbero ricevere più droni d’attacco Switchblade 600, a darne notizia Newsweek che ha riferito che l’Ucraina potrebbe ricevere un nuovo lotto di droni kamikaze Switchblade 600.

Charlie Dean ha detto che durante il volo dello Switchblade, l’operatore può prendere decisioni sul percorso. Inoltre, AeroVironment sta già imparando dall’esperienza dell’esercito ucraino. La comunicazione tra l’azienda e gli operatori ucraini di Switchblade è costante, il che significa che i progetti dei droni possono essere migliorati o adattati in poche settimane.

Anche Mosca ha da tempo implementato l’industria bellica. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha verificato l’attuazione dell’ordine di difesa dello Stato presso lo stabilimento di produzione di aerei BTA a Ulyanovsk.

Il capo del dipartimento della difesa ha ispezionato l’attuazione dell’ordine di difesa dello stato presso l’impresa Il – Aviastar PJSC della United Aircraft Corporation. Shoigu ha controllato il processo di produzione dell’aereo Il-76MD-90A, nonché la riparazione e la manutenzione dell’aereo An-124-100. Gli aerei la cui consegna è prevista quest’anno entreranno in servizio presso le truppe entro i termini stabiliti dagli obblighi contrattuali.

Allo stesso tempo, il capo dell’UAC nel laboratorio di riparazione e manutenzione degli aerei ha riferito al Ministro della Difesa sullo svolgimento dei lavori pianificati sull’An-124-100 Ruslan. A seguito dei risultati del suo lavoro presso l’impresa, Shoigu ha tenuto un incontro di lavoro con la direzione della Corporazione e le autorità militari centrali competenti, durante il quale sono stati esaminati lo stato e le prospettive per lo sviluppo dell’aviazione da trasporto militare.

In tema di droni Mosca ha sviluppato un drone ad alta velocità “Tubes” per distruggere l’artiglieria nelle profondità del fronte. La sua velocità di volo raggiunge i 300 km/h, ha riferito una fonte dell’industria della difesa.

