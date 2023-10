ECUADOR. Daniel Noboa vince le elezioni: «Ora inizia la lotta al Narcotraffico»

Daniel Noboa, politico inesperto ed erede di una fortuna costruita sul commercio delle banane, ha vinto il ballottaggio alle presidenziali in Ecuador. Con circa il 96% dei voti conteggiati, la commissione elettorale ha affermato, domenica sera, che Noboa aveva il 52,2% dei voti, rispetto al 47,8% di Luisa González, avvocato di sinistra e alleata dell’ex presidente in esilio Rafael Correa. González ha ammesso la sconfitta durante un discorso davanti ai sostenitori domenica sera e ha detto che intendeva chiamare Noboa per congratularsi con lui.

Noboa, 35 anni, guiderà il Paese sudamericano in un periodo in cui la violenza legata al traffico di droga ha portato gli ecuadoriani a chiedersi quando, e non se, ne saranno vittime, riporta Npr.

Il mandato del presidente entrante durerà solo fino a maggio 2025, ovvero ciò che resta del mandato del presidente Guillermo Lasso che si è dimesso quando ha sciolto l’Assemblea nazionale a maggio, dopo che i legislatori hanno avviato una procedura di impeachment contro di lui per presunte irregolarità in un contratto di una società statale.

Gli ecuadoriani avevano una richiesta generale per tutti i candidati durante tutta la campagna: sicurezza. Ora ci si aspetta che Noboa riesca a farcela, ma l’entità del problema unita alla brevità del prossimo mandato presidenziale potrebbe rivelarsi un compito impossibile per l’uomo istruito negli Stati Uniti che diventerà il presidente più giovane dell’Ecuador.

La violenza è scoppiata in Ecuador circa tre anni fa con un aumento dell’attività criminale legata al traffico di cocaina, e l’incapacità del governo di affrontarla è stata messa a nudo in agosto con l’assassinio del candidato presidenziale e sostenitore della lotta alla corruzione Fernando Villavicencio.

Da allora, altri politici e leader politici sono stati uccisi o rapiti, autobombe sono esplose in diverse città, inclusa la capitale Quito, e i detenuti si sono ribellati nelle carceri. All’inizio di questo mese, sette uomini identificati dalle autorità come sospettati dell’omicidio di Villavicencio sono stati uccisi mentre erano in arresto.

La carriera politica di Noboa è iniziata nel 2021, quando ha ottenuto un seggio nell’Assemblea nazionale e ne ha presieduto la Commissione per lo sviluppo economico. L’uomo d’affari istruito negli Stati Uniti aveva aperto un’azienda di organizzazione di eventi quando aveva 18 anni e poi era entrato a far parte della Noboa Corp. di suo padre, dove ricopriva posizioni dirigenziali nei settori spedizioni, logistica e commerciale.

Suo padre, Álvaro Noboa, è l’uomo più ricco dell’Ecuador grazie a un conglomerato che ha iniziato con la coltivazione e la spedizione di banane, prroduzione principale dell’Ecuador, e ora comprende più di 128 aziende in dozzine di paesi; 5 volte candidato alla presidenza.

Il partito del giovane Noboa non avrà abbastanza seggi nell’Assemblea nazionale per poter governare da solo. Ottenere il sostegno dei legislatori avversari sarà fondamentale per evitare le difficoltà che hanno afflitto il mandato di Lasso, ex banchiere conservatore, si è scontrato costantemente con i legislatori dopo la sua elezione nel 2021 e ha deciso di non candidarsi alle elezioni straordinarie.

Sotto il mandato di Lasso, le morti violente sono aumentate vertiginosamente, raggiungendo 4.600 nel 2022, il numero più alto nella storia del Paese e raddoppiando il totale nel 2021. La Polizia nazionale ha registrato 3.568 morti violente nella prima metà del 2023.

L’impennata delle violenze è legata al traffico di cocaina prodotta nei vicini Colombia e Perù. I cartelli messicani, colombiani e balcanici hanno messo radici in Ecuador e operano con l’aiuto delle bande criminali locali.

Noboa e González, entrambi con un breve periodo come parlamentari, sono passati al ballottaggio finendo davanti ad altri sei candidati nel primo turno elettorale del 22 agosto. Il sostituto di Villavicencio ha concluso al terzo posto. Un folto gruppo di militari e agenti di polizia, nonché guardie di sicurezza private hanno protetto Noboa quando ha votato a Olón, una comunità sulla costa centrale del Pacifico del paese. Indossava un giubbotto antiproiettile.

«Credo che la tendenza sia irreversibile e oggi cominciamo a costruire un nuovo Ecuador», ha detto al seggio elettorale, alludendo con sicurezza alla vittoria.

González, avvocato, era sconosciuta alla maggior parte degli elettori finché il partito di Correa, il suo mentore, la scelse come candidata alla presidenza. Ha ricoperto diversi incarichi governativi durante la presidenza decennale di Correa ed è stata legislatrice dal 2021 fino a maggio scorso.

All’inizio della campagna, aveva detto che Correa sarebbe stato il suo consigliere, ma recentemente ha cercato di prendere le distanze nel tentativo di corteggiare gli elettori che si oppongono all’ex presidente, che rimane una delle principali forze dell’Ecuador nonostante sia stato riconosciuto colpevole di corruzione in 2020 e condannato in contumacia a otto anni di carcere. Dal 2017 vive nel paese natale di sua moglie, il Belgio.

Maddalena Ingrao