STATI UNITI. Dem alla riscossa: New York, Virginia e New Jersey

Martedì i Democrat hanno vinto le elezioni per la carica di governatore in Virginia e New Jersey, gli unici stati ad eleggere nuovi amministratori delegati quest’anno. Hanno anche vinto tre concorsi per la Corte Suprema statale in Pennsylvania, uno stato indeciso, e hanno votato misure dal Colorado al Maine. I Dem hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quattro anni fa nelle periferie in rapida crescita, nelle aree rurali e persino in luoghi con un’alta concentrazione di elettori militari.

Zohran Mamdani è stato eletto nuovo sindaco di New York City, sconfiggendo l’indipendente Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa. Mamdani, 34 anni, socialista e aperto oppositore del presidente Donald Trump, sarà il sindaco più giovane di New York dal 1892 e il primo sindaco musulmano.

Il socialista Mamdani ha ottenuto il 50,4% dei voti con il 91% dei seggi scrutinati, seguito da Cuomo (indipendente, 41,6%) e dal repubblicano Curtis Sliwa con il 7,1%, riportano NYT, AP e MercoPress.

La vittoria di Mamdani è arrivata nonostante i feroci attacchi alle sue politiche socialiste e alle sue origini musulmane da parte del presidente Donald Trump, delle élite imprenditoriali e dei media conservatori. Trump aveva definito Mamdani un “comunista” e un “nemico degli ebrei”, esortando persino gli elettori ebrei a non sostenerlo e minacciando di tagliare i finanziamenti federali a New York City in caso di vittoria.

Nato in Uganda e di origine indiana, Mamdani si è candidato con un programma che prometteva di ridurre il costo della vita per i newyorkesi. Nel suo discorso di vittoria, ha sottolineato che “New York rimarrà una città di immigrati”, un messaggio ampiamente considerato una risposta diretta alle politiche anti-immigrazione di Trump.

Trump ha riconosciuto la sconfitta del Partito Repubblicano nelle elezioni locali chiave, tra cui New York e le elezioni governatoriali in New Jersey e Virginia. Ha affermato che tali sconfitte erano dovute alla mancata presenza del suo nome sulle schede elettorali e alla chiusura del governo federale.

In Virginia, la democratica Abigail Spanberger diventerà la prima governatrice donna, ponendo fine a quattro anni di governo repubblicano, mentre la vittoria di Mikie Sherrill nel New Jersey ha mantenuto i Democratici al controllo dello Stato.

Spanberger è un ex agente della CIA che ha trascorso anni all’estero lavorando sotto copertura, mentre Sherrill ha trascorso un decennio come pilota di elicotteri in servizio attivo per la Marina prima di entrare al Congresso. Entrambi hanno fatto leva sul loro passato nella sicurezza pubblica come risposta diretta all’attacco del Partito Repubblicano, secondo cui i Democratici sono deboli nei confronti della criminalità. I Dem hanno vinto prendendo attivamente le distanze da alcune delle politiche di estrema sinistra del Partito Democratico e sottolineando ciò che Spanberger ha descritto nel suo discorso di vittoria come “pragmatismo contro faziosità”.

E sebbene il dibattito sul futuro del Partito Democratico sia appena iniziato, ci sono segnali che l’economia – in particolare l’incapacità di Trump di realizzare la svolta economica promessa lo scorso autunno – potrebbe rappresentare un vero problema per il Partito Repubblicano di Trump in vista delle elezioni di medio termine del prossimo anno, che rappresentano una posta in gioco più alta.

Un crescente gruppo di leader democratici ritiene che l’approccio moderato sia la chiave per la rinascita del partito dopo che il Partito Repubblicano ha conquistato la Casa Bianca e entrambe le Camere del Congresso lo scorso anno. Soprattutto, i Democratici in entrambi gli stati si sono concentrati sull’aumento dei costi, come quelli di generi alimentari, energia e assistenza sanitaria, che Trump ha faticato a controllare.

Le stesse preoccupazioni economiche hanno contribuito a spingere Trump alla Casa Bianca solo un anno oggi sembrano minare gli obiettivi politici del suo partito nel 2025 e potrebbero essere più problematiche per il Partito Repubblicano nelle elezioni di medio termine del prossimo anno, che decideranno l’equilibrio di potere negli ultimi due anni di mandato di Trump.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/