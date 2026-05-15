TURCHIA. I nuovi accordi con Astana rafforzano la presenza turca in Asia Centrale

Durante la visita del Presidente Recep Tayyip Erdoğan ad Astana, giovedì, la Turchia e il Kazakistan hanno firmato 13 accordi che spaziano dagli investimenti all’energia, dalla difesa all’istruzione, dai media alle infrastrutture.

Erdoğan e il suo omologo kazako Kassym-Jomart Tokayev hanno presieduto alla firma dei 13 accordi tra Turchia e Kazakistan a seguito di colloqui bilaterali e della sesta riunione del Consiglio di cooperazione strategica di alto livello Turchia-Kazakistan presso il Palazzo dell’Indipendenza ad Astana, riporta Anadolu.

Tra gli accordi firmati figura la “Dichiarazione di eterna amicizia e partenariato tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica del Kazakistan”, firmata direttamente da Erdoğan e Tokayev.

I due Paesi hanno inoltre firmato un accordo sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, nonché un accordo che disciplina la creazione, la gestione e le attività dei centri culturali tra i governi turco e kazako. È stato infine firmato un protocollo di modifica dell’accordo di assistenza legale in materia civile tra Turchia e Kazakistan.

Tra gli accordi aggiuntivi figurano un programma di borse di studio congiunto tra il Ministero della Cultura e del Turismo turco e il Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore del Kazakistan, nonché un memorandum d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione kazako e il Ministero dell’Istruzione nazionale turco per l’apertura di due scuole della Fondazione turca Maarif in Kazakistan.

Il governo kazako e TAV Holding hanno firmato un accordo di investimento relativo all’aeroporto internazionale di Almaty, mentre Samruk-Kazyna e l’azienda turca YDA Insaat hanno siglato un accordo di cooperazione per il finanziamento di progetti di costruzione di ospedali.

È stato firmato un memorandum d’intesa nel settore delle trasmissioni radiofoniche e televisive tra il Complesso televisivo e radiofonico presidenziale del Kazakistan e l’emittente pubblica turca TRT.

KazMunayGas e la Turkish Petroleum Corporation (TPAO) hanno firmato due accordi separati: un accordo di cooperazione sui servizi per i giacimenti petroliferi e un memorandum d’intesa sullo sviluppo congiunto di progetti petroliferi e del gas.

Anche l’Astana International Financial Centre e l’Istanbul Financial Center hanno firmato un memorandum d’intesa.

Nel settore della difesa, le parti hanno firmato un accordo per la creazione di una joint venture per la produzione e la manutenzione dei velivoli a pilotaggio remoto ANKA.

Lucia Giannini

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