UNGHERIA. L’UE sblocca i fondi per Budapest

La Commissione europea ha approvato il Piano di ripresa e resilienza (RRF) modificato dell’Ungheria che consentirà al paese di ricevere 0,9 miliardi di euro di prefinanziamento dei fondi REPowerEU dopo l’approvazione da parte del Consiglio europeo entro la fine del 2023, come annunciato a novembre 23. I progetti approvati nel capitolo RePowerEU mirano, tra le altre cose, a garantire forniture energetiche accessibili, sicure e sostenibili.

Si prevede che l’Ungheria riceverà un totale di 10,4 miliardi di euro dal programma, che comprende 6,5 miliardi di euro in sovvenzioni e 3,9 miliardi di euro in prestiti che coprono 67 riforme e 47 investimenti. La CE ha sottolineato che la parte restante dei pagamenti RRF sarà erogata solo se l’Ungheria raggiungerà i 27 “super traguardi”, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il finanziamento è stato sospeso a causa della violazione da parte dell’Ungheria dei valori fondamentali dell’UE, in particolare dello stato di diritto e dell’indipendenza della magistratura, riporta BneIntelliNews.

L’Ungheria, che è uno degli ultimi paesi a ricevere fondi RRF, ha proposto modifiche a 19 misure contenute nel suo piano di ripresa e resilienza originale presentato nel maggio 2021.

Il piano modificato del Paese si concentra molto sulla transizione verde, assegnando il 67,1% dei fondi disponibili a misure che sostengono gli obiettivi climatici, in aumento rispetto al 48,1% del piano originale, ha affermato la CE, aggiungendo che questo è il terzo rapporto più alto dopo Lussemburgo e Danimarca.

Il capitolo REPowerEU dell’Ungheria comprende misure per rafforzare e modernizzare il settore elettrico, accelerare la diffusione e l’uso delle energie rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica, promuovere il trasporto sostenibile, migliorare e riqualificare la forza lavoro per la transizione verde, decarbonizzare l’industria e investire nelle tecnologie verdi e nelle catene del valore collegate alla transizione verde, ha affermato la CE.

Il governo si è impegnato a installare 520.000 contatori intelligenti nelle case, rispetto ai 290.000 inizialmente previsti. Tra le altre cose, il governo ungherese si è impegnato a espandere ulteriormente la rete elettrica in linea con il piano rivisto, costruire nuove infrastrutture di tram e filobus a Budapest, costruire nuove infrastrutture per il trattamento dei rifiuti e creare 3.500 posti negli asili nido.

Il piano rivisto fa inoltre molto affidamento su misure che contribuiscono alla transizione digitale (circa il 30% della dotazione totale del piano), comprese soluzioni digitali presso le società energetiche per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico e l’efficienza operativa del sistema elettrico, e per la sviluppo di materiali didattici digitali per le competenze verdi.

Tibor Navracsics, ministro dello sviluppo regionale incaricato dei colloqui, ha accolto con favore il fatto che l’UE «abbia finalmente consentito all’Ungheria di accedere ai fondi (…) Naturalmente continueremo i colloqui, poiché il nostro obiettivo è garantire che l’Ungheria riceva l’intero importo dei finanziamenti a cui ha diritto il più presto possibile», ha affermato.

Per quanto riguarda la tempistica del potenziale accesso ai fondi UE, i ministri delle Finanze dell’UE dovrebbero decidere sull’approvazione della parte di prestito del fondo di ripresa l’8 dicembre. La Commissione europea preparerà entro il 15 dicembre una valutazione globale sullo stato di avanzamento dei 27 super-traguardi promessi dall’Ungheria un anno fa.

Nelle prossime settimane l’esecutivo dell’UE dovrebbe valutare le misure adottate dal governo per ripristinare l’indipendenza della magistratura. Se valutata positivamente, l’Ungheria potrebbe avere accesso a 13 miliardi di euro dal bilancio settennale, ha aggiunto.

Nelle notizie correlate, l’analisi della Commissione Europea ha rilevato che, sebbene ci sia stato qualche miglioramento nell’uso dei fondi UE in Ungheria, alcune irregolarità sistemiche sono ancora presenti, ha riferito Portfolio. Il sito finanziario online ha ottenuto i risultati di un’ispezione riguardante il periodo di finanziamento tra il 2014 e il 2020.

La CE ha notato una mancanza di adeguata cooperazione in quanto le autorità di gestione ignoravano regolarmente le segnalazioni di sospette irregolarità provenienti dal ministero responsabile della supervisione degli appalti pubblici e da altri organismi. Di conseguenza, il 70% dei casi con irregolarità segnalate sono stati chiusi senza indagini approfondite.

Anna Lotti

