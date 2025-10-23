Trump non prevede di incontrare Putin “nel prossimo futuro”, riporta Axios, citando un portavoce della Casa Bianca. Gli Stati Uniti ritengono che un incontro faccia a faccia tra Lavrov e Rubio sia superfluo dopo la loro recente conversazione produttiva, riporta Axios, citando la Casa Bianca.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il Segretario di Stato americano Marco Rubio continueranno a lavorare sui piani per un possibile incontro tra i presidenti dei due paesi, riporta diversamente il Wall Street Journal (WSJ), citando fonti.

A chiarire i fatti il presidente Donald Trump che ha dichiarato che non è stata ancora presa una decisione sull’incontro con Putin: “Non voglio perdere tempo.” Per poi affermare: “Non ho detto che l’incontro con Putin sarebbe stato una perdita di tempo. Stanno succedendo molte cose su questo fronte. Vi informeremo entro i prossimi due giorni.”

In merito al summit di Budapest, il primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha dichiarato: “Il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó è attualmente a Washington. Sono in corso i preparativi per il vertice di pace. La data è ancora sconosciuta. Non appena sarà il momento, lo organizzeremo”, ha scritto Orbán sui social media. L’Ungheria non rispetterà la sentenza della CPI sull’arresto di Vladimir Putin, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ungherese Szijjártó in un’intervista alla CNN. Se un Paese europeo vieta all’aereo di Putin di volare per incontrare Trump in Ungheria, significa che non vuole la pace, ha sottolineato Péter Szijjártó. In precedenza, il Ministro degli Esteri polacco aveva dichiarato di “non poter garantire” che il Paese non avrebbe trattenuto l’aereo con a bordo il presidente russo a causa della decisione della CPI di arrestarlo.

Un incontro tra Lavrov e Rubio potrebbe aver luogo a Budapest il 30 ottobre, riporta il Financial Times, citando alcune fonti. Ma secondo le fonti russe non vi è certezza sulla data: il Ministero degli Esteri russo condividerà immediatamente le informazioni sull’incontro tra Lavrov e Rubio non appena saranno disponibili, ha dichiarato Maria Zakharova alla TASS. In merito alla data data dal Times Zakharova ha nuovamente invitato le persone a non partecipare alla “farsa informativa”.

Il fatto è che nonostante la “produttività” della telefonata Rubio Lavrov i punti di vista sono molto lontani I preparativi per il vertice Russia-USA continuano comunque ha detto Dmitriev, CEO di RDIF. “I preparativi per il vertice Russia-USA sono in corso; non ci sono ancora accordi su un incontro tra Sergey Lavrov e Marco Rubio”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov. Ha smentito le notizie occidentali su una nota classificata che Mosca avrebbe trasmesso a Washington: i due Paesi non si sono scambiati documenti di questo tipo negli ultimi giorni.

Bloomberg riporta: “i paesi europei stanno sviluppando un piano in 12 punti per porre fine alla guerra in Ucraina. Le disposizioni chiave del piano includono: la guerra terminerà in base all’attuale linea del fronte, tutti i bambini ucraini rapiti in Russia saranno restituiti, tutti i prigionieri di guerra di entrambe le parti saranno rilasciati, l’Ucraina riceverà garanzie di sicurezza, fondi per riparare i danni di guerra e un percorso accelerato per l’adesione all’Unione Europea. La Russia riceverà una revoca graduale delle sanzioni e la restituzione dei beni congelati per un valore fino a 300 miliardi di dollari non appena accetterà di trasferire il risarcimento all’Ucraina. Tutte le sanzioni e le restrizioni contro la Russia saranno immediatamente ripristinate se dovesse attaccare nuovamente l’Ucraina. Dopo la fine della guerra, Russia e Ucraina avvieranno i negoziati sul futuro dei territori perduti, ma Kiev e i paesi europei non riconosceranno ufficialmente la sovranità della Russia su di essi”.

I leader di diversi paesi dell’UE intendono arrivare a Budapest per l’incontro tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump, riporta Politico, citando diplomatici europei. Secondo la pubblicazione, alcuni politici dell’UE faranno pressione affinché anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy partecipi all’incontro. La questione è garantire la partecipazione di Zelenskyy a questa e a possibili future sessioni negoziali. L’UE ha trasferito quasi 178 miliardi di euro all’Ucraina dall’inizio del conflitto, secondo il Commissario europeo Valdis Dombrovskis.

La Norvegia sta stanziando ulteriori 1,5 miliardi di corone norvegesi (149,4 milioni di dollari) all’Ucraina per fornire elettricità e riscaldamento ai residenti. Il sostegno è fornito attraverso l’Ukraine Investment Framework (UIF) dell’UE, che mobilita investimenti pubblici e privati ​​per la ripresa del Paese. Zelenskyy nei giorni scorsi ha visitato la Norvegia, dove ha incontrato il Primo Ministro Jonas Gahr Støre.

Un reportage fotografico dall’impianto di difesa bulgaro “Samel-90”, mostra i droni che produce anche per l’Ucraina.

La Repubblica Ceca donerà un satellite spaziale all’Ucraina. Si prevede che il satellite venga lanciato in orbita entro un anno. Sarà utilizzato per osservazioni e sarà in grado di raccogliere dati indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dalle ore diurne.

La Rada ha sostenuto la bozza di bilancio statale 2026 in prima lettura. 256 deputati hanno votato a favore. Secondo la bozza, le entrate del bilancio statale ammonteranno a 2,4 trilioni di UAH, con un aumento di 446,8 miliardi di UAH (18,8%) rispetto al 2025. Le spese ammonteranno a 4,8 trilioni di UAH, con un aumento di 415 miliardi di UAH rispetto al 2025. In particolare: La spesa per la difesa e la sicurezza è prevista in 2,8 trilioni di UAH (+168,6 miliardi di UAH rispetto al 2025).

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “L’Ucraina ha nuovamente espresso la sua disponibilità a porre fine alla guerra.” Abbiamo tenuto un incontro con il Presidente degli Stati Uniti d’America e abbiamo concordato che questo è il modo in cui cercheremo di organizzare un dialogo, sulla linea attuale. Questo è stato esattamente il segnale del Presidente Trump alla sua squadra. È stato anche dichiarato pubblicamente.”

Quanto più ampia è la portata dell’Ucraina, tanto maggiore è la disponibilità della Russia a porre fine alla guerra, ha affermato Zelenskyy. “Queste settimane lo hanno confermato ancora una volta. La discussione sui Tomahawk si è rivelata un potente investimento diplomatico: abbiamo costretto la Russia a dimostrare che i Tomahawk sono proprio la carta a cui stanno prestando attenzione”, ha dichiarato.

Zelenskyj ha firmato una legge sull’invio di unità delle forze armate ucraine in altri Paesi. Il documento prevede il dispiegamento in Turchia e Regno Unito durante la legge marziale.

L’Ucraina ha fornito garanzie di sicurezza per il ripristino della regolare alimentazione elettrica esterna alla centrale nucleare di Zaporižžja, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo a RIA Novosti. Secondo il Ministero, le consultazioni su questo tema sono state “lunghe e difficili”. Senza garanzie, il ripristino della linea elettrica danneggiata della centrale nucleare “sarebbe stato impossibile”, ha osservato il Ministero.

Vladimir Putin ha condotto un’esercitazione di addestramento strategico per le forze nucleari, coinvolgendo le loro componenti terrestri, marittime e aeree fonte Cremlino. L’esercito russo ha utilizzato il complesso mobile terrestre Yars presso il cosmodromo di Plesetsk, il sottomarino Bryansk nel Mare di Barents e i bombardieri Tu-95 in un’esercitazione di addestramento per le forze nucleari, ha riferito il Capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov. Vladimir Putin ha sottolineato che si trattava di un’esercitazione programmata.

Il sottomarino nucleare Bryansk ha lanciato un missile balistico Sineva e un missile balistico Yars è stato lanciato da Plesetsk verso il sito di test di Kura in Kamchatka. Anche i bombardieri Tu-95MS hanno lanciato missili da crociera.

Vladimir Putin ha conferito a Nikita Mikhalkov l’Ordine di Sant’Andrea il Primo Chiamato.

La Duma di Stato ha adottato una legge sullo status di veterano di guerra per i volontari che hanno firmato un contratto con il Ministero della Difesa dal 1° ottobre 2022 al 1° settembre 2023. I riservisti non saranno chiamati a partecipare a operazioni militari speciali o a svolgere missioni al di fuori della Russia. Lo ha annunciato il Vice Ammiraglio Vladimir Tsimlyansky, Vice Capo della Direzione Generale per l’Organizzazione e la Mobilitazione dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe.

Le esportazioni russe non legate alle risorse e all’energia sono aumentate del 6% nei primi nove mesi del 2025, raggiungendo i 111,4 miliardi di dollari, ha annunciato il Ministro dell’Industria e del Commercio Anton Alikhanov il 21 ottobre al Made in Russia International Export Forum. La quota di tali esportazioni nel PIL russo ha superato il 12% nella prima metà dell’anno.

Il Consiglio della Federazione ha denunciato l’accordo tra Russia e Stati Uniti sullo smaltimento del plutonio.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 22 ottobre. Durante la notte, le forze russe hanno continuato a distruggere il settore energetico ucraino. A Kiev, il TPP-5 è bruciato sulla riva sinistra della città. A Zaporižžja si sono verificate interruzioni di corrente dopo almeno 15 attacchi aerei. Una serie di missili “Geranium” hanno colpito Izmail nella regione di Odessa, danneggiando le infrastrutture energetiche e portuali. Esplosioni sono state udite anche a Kam”jans’ke e Pavlohrad nella regione di Dnipropetrovs’k. Durante il giorno, colpita la regione di Chernihiv (dove l’approvvigionamento idrico è già interrotto) e Sumy.

Le forze armate ucraine hanno lanciato diverse ondate di droni, con l’abbattimento di oltre 50 droni nella regione di Bryansk in serata, che è diventato un evento di grande rilievo. Il decollo di 11 aerei ucraini dotati di missili Storm Shadow è stato allarmante, ma sono stati abbattuti dalle difese aeree. Al mattino, sono stati rilevati nuovi lanci nei pressi di Odessa e da Saransk (Mordovia) circolavano filmati di un attacco a uno stabilimento locale.

Nella regione di Bryansk, droni FPV delle forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Vishnevy, nel distretto di Klimovsky, ferendo due civili.

Nel settore di Sumy, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord continuano a sfondare le difese ucraine in combattimento. Le forze armate ucraine stanno lanciando contrattacchi contro unità che hanno ripreso la capacità di combattimento nelle aree di Kostjantynivka, Varachyne e Korchakivka, ma secondo la social sfera russa: “non hanno avuto successo ed sono state respinte alle loro posizioni originali”.

Nella regione di Belgorod un morto da attacco di drone ucraino.

In direzione di Charkiv, sono in corso combattimenti a Vovčans’k e dintorni. Il GrV Sever segnala azioni offensive in corso da parte delle truppe russe sulla riva sinistra del fiume Vovcha a Vovčans’k, nella foresta a ovest di Serebryansʹkyy, nella zona di Tykhe e sul fronte Milove-Khatnie.

A Kupjans’k, le forze armate ucraine riconoscono l’espansione della zona di controllo delle truppe russe. Sono in corso combattimenti nei grattacieli e le forze armate ucraine stanno tentando di contrattaccare.

Da Pokrovs’k è giunta la conferma che il gruppo di marines russi ha completato la bonifica di Volodymyrivka

Eventi estremamente interessanti si sono svolti sul fronte di Zaporižžja a Malaya Tokmachka. Le forze russe hanno condotto con successo un assalto al villaggio utilizzando veicoli blindati; tre quarti del villaggio sono ora occupati. Gli ucraini hanno portato rinforzi da Orichiv al calar della notte e le forze russe si stanno preparando per i contrattacchi.

Sul fronte di Kherson, le forze armate russe stanno tentando di distruggere il ponte rimanente sull’isola di Karantynnyy Ostriv con attacchi aerei. Sulla sponda controllata dai russi, a Nova Kakhovka, i bombardamenti ucraini hanno causato un morto e quattro feriti. Le forze armate ucraine hanno bombardato altre 13 località.

Graziella Giangiulio

