VENEZUELA. Mosca ratifica il partenariato strategico con Caracas

Il Parlamento russo ha ratificato ufficialmente il Trattato di Partenariato Strategico tra Mosca e Caracas, ampliando la cooperazione politica ed economica tra le due nazioni, in un contesto di crescenti tensioni militari nel Mar dei Caraibi in vista del dispiegamento di truppe statunitensi contro presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga. Il Consiglio della Federazione Russa ha approvato il trattato, confermando la precedente approvazione della Duma di Stato.

Il cuore dell’accordo appena ratificato sottolinea la reciproca opposizione alle pressioni esterne, affermando che entrambe le parti sono fermamente contrarie a “misure coercitive e restrittive unilaterali”, che ritengono una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, riporta MercoPress.

Sebbene l’accordo non faccia riferimento diretto alla situazione attuale, la sua ratifica ha un peso significativo, poiché gli Stati Uniti continuano a dispiegare truppe e a lanciare “attacchi cinetici letali” nei Caraibi, che Washington ritiene necessari per combattere il traffico di droga.

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro e il presidente russo Vladimir Putin hanno promosso per la prima volta il documento a Mosca nel maggio 2025. La cooperazione include anche la collaborazione nella lotta all’eredità del periodo coloniale, al razzismo e al genocidio, nonché nel controllo degli armamenti, nel disarmo e nella non proliferazione per garantire la stabilità internazionale.

L’alleanza rafforza la posizione del Venezuela di fronte alle critiche regionali alle azioni degli Stati Uniti. La scorsa settimana, i presidenti brasiliano Luiz Inácio Lula Da Silva e colombiano Gustavo Petro hanno criticato le minacce di intervento del presidente statunitense Donald Trump. Analogamente, l’Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America – Accordo Commerciale dei Popoli (ALBA-TCP) ha espresso una ferma condanna della retorica di Trump, accusandolo di aver lanciato “minacce e insulti” contro la sovranità regionale.

In questo scenario, Maduro ha lanciato un avvertimento diretto sulle capacità militari del suo Paese, affermando che il Venezuela possiede “più di 5.000” missili antiaerei russi Igla-S, noti per essere “una delle armi più potenti” a disposizione delle sue forze di difesa aerea, secondo il leader bolivariano.

Con queste armi, Caracas può garantire “la pace, la stabilità e la tranquillità del nostro popolo”, ha aggiunto. “Ogni forza militare al mondo conosce la potenza dell’Igla-S, e il Venezuela ha non meno di 5.000 missili Igla-S in posizioni chiave della difesa aerea”, ha anche affermato durante una cerimonia militare, “Il Venezuela rimane quindi una “patria inespugnabile”.

L’Igla-S è un sistema di difesa aerea portatile e monouso progettato per abbattere aerei a bassa quota, elicotteri e droni.

Nel frattempo, Trump ha alzato la posta in gioco e ha parlato di future operazioni terrestri. “Non l’hanno ancora sperimentato”, ha detto Trump, osservando che la sua Amministrazione “probabilmente tornerà al Congresso e spiegherà esattamente cosa faremo quando saremo sul campo”. Inoltre, ha ricordato di avere l’autorità legale per agire senza autorizzazione su quella che considera una questione di “sicurezza nazionale”.

I commenti di Trump hanno fatto seguito alla conferma da parte del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti di nuovi attacchi contro presunte navi della droga, incluso il primo nel Pacifico dall’inizio dell’operazione antidroga il 2 settembre.

In una dichiarazione separata, il Ministero degli Esteri russo ha celebrato il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche con l’Argentina, sottolineando il “potenziale impressionante” per l’espansione di una cooperazione bilaterale multiforme e di successo. Il Ministero ha affermato la sua convinzione che il rapporto sia diventato “più forte e intenso nel corso degli anni”, costruito su solide basi di “uguaglianza e rispetto reciproco”. Mosca si è espressa apertamente ad “attivare il dialogo politico con Buenos Aires”.

Tommaso Dal Passo

