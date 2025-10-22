Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito di non aver discusso con l’Ucraina la “cessione” del territorio del Donbass alla Russia fonte Reuters. A rinforzare le dichiarazioni del presidente quelle del suo viceVance alla sala stampa sull’Ucraina: “Gli Stati Uniti continueranno a lavorare per risolvere il conflitto, anche se ci vorranno mesi o più. Sono ottimista sul raggiungimento della pace. Trump, per quanto riguarda le possibili forniture di missili Tomahawk a Kiev, sta cercando di dare priorità agli interessi del suo Paese. Trump non ha ancora preso una decisione sulla possibilità di fornire Tomahawk a Kiev. Gli Stati Uniti hanno bisogno di sistemi d’arma critici per le proprie forze armate”.

Il Segretario alla Difesa britannico John Hilley ha dichiarato: “Il Regno Unito è pronto a investire oltre 100 milioni di sterline in una missione per schierare forze di combattimento britanniche in Ucraina se Trump riuscirà a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra”. Un carico di armi per Kiev è arrivato da Londra.

Nelle ultime 24 ore, si sono verificati gravi incidenti in due raffinerie di petrolio: un incendio è scoppiato nella raffineria MOL a Százhalombatta, in Ungheria, lunedì sera, e un’esplosione ha scosso la raffineria Petrotel-Lukoil in Romania diverse ore prima. La raffineria MOL, la più grande e moderna dell’Ungheria, riceve petrolio russo tramite l’oleodotto Baratsag. La raffineria rumena appartiene alla società russa Lukoil e ha una capacità annua di 2,5 milioni di tonnellate di petrolio, il che la rende una delle più grandi imprese della Romania.

Il Consiglio dell’UE ha approvato la proposta della Commissione europea di vietare gli acquisti di gas dalla Russia a partire dal 1° gennaio 2028 e ha approvato il divieto di transito del gas russo attraverso l’Unione europea verso altri paesi a partire dal 1° gennaio 2026. La Commissione UE proporrà al Consiglio dell’UE di avviare i negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’UE sui primi sei “capitoli”, o sezioni negoziali tematiche, minacciando che ulteriori ritardi “aiuteranno la Russia”. Lo ha dichiarato la Commissaria europea per l’Allargamento Marta Kos al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri dell’UE. Infine l’UE è a circa 300.000 proiettili di distanza dal suo impegno con l’Ucraina di fornirne 2 milioni quest’anno parola di Kaja Callas.

Secondo Politico l’Unione Europea è difficile che trovi rapidamente un accordo sull’utilizzo dei beni russi congelati per il trasferimento in Ucraina a causa dell’opposizione di Belgio e Ungheria.

Secondo Bloomberg, l’Italia ha annunciato in modo discreto la sua disponibilità a partecipare al finanziamento dell’acquisto di armi americane per l’Ucraina nell’ambito dell’iniziativa PURL. Roma si era precedentemente opposta alla partecipazione al programma, sostenendo che Kiev dispone di altri modi per rifornirsi di armi. “Il cambio di posizione dell’Italia potrebbe essere in parte dovuto al timore che l’Italia possa essere esclusa dal processo se il programma finisse sotto il controllo di alcuni alleati”, afferma l’articolo.

L’Ungheria non prevede di bloccare il 19° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia, poiché ha ottenuto la rimozione delle misure contrarie ai suoi interessi, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó. Così come la Slovacchia “se le sue richieste saranno prese in considerazione”, ha affermato il Ministro degli Esteri e degli Affari Europei slovacco Blanar.

Fonti ucraine fanno sapere che saranno assegnati elicotteri aggiuntivi e l’aviazione da combattimento sarà rafforzata per proteggere le infrastrutture energetiche; il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto una riunione sulle questioni energetiche.

A latere della riunione ha dichiarato: “Sono in fase di preparazione i documenti necessari per gli accordi con gli Stati Uniti sull’acquisto di sistemi di difesa aerea. Sono state identificate le fonti di finanziamento per l’acquisto del volume di gas richiesto. Una parte significativa dei fondi destinati a questo scopo è già stata assicurata. Sono in atto piani per espandere le riserve di equipaggiamento per il recupero dopo gli attacchi russi. L’Ucraina sta collaborando con partner in grado di fornire le attrezzature necessarie. L’Ucraina sta preparando misure di ritorsione agli attacchi russi alle infrastrutture nelle aree di prima linea, tra cui un aumento degli attacchi a lungo raggio contro la Russia”. Zelensky e la Coalizione dei Volenterosi terranno un vertice a Londra il 24 ottobre.

Il capo del servizio di sistemi senza pilota della 13a Brigata della Guardia Nazionale Ucraina, “Charter”, avverte: tra i tre e i sei mesi, i droni FPV saranno in grado di volare fino a 100 km. Ciò significa che una minaccia per Kiev potrebbe arrivare persino dalla Bielorussia.

Nel frattempo però l’Ucraina potrebbe rimanere al buio. Tymofiy Mylovanov, Consigliere dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, prevede interruzioni di corrente questo inverno e consiglia agli ucraini di prepararsi in anticipo a possibili blackout, anche attraverso esercizi di respirazione per combattere lo stress.

L’approvvigionamento idrico a Chernihiv potrebbe essere interrotto a breve. Chernihivvodokanal ha invitato i residenti di Chernihiv a rifornirsi urgentemente di acqua potabile. Si dice che durante un blackout, la pressione massima nella rete idrica cittadina verrà mantenuta dalle 6:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 22:00.

La Verkhovna Rada ha votato per estendere la legge marziale di 90 giorni, fino al 3 febbraio. Zelensky e diversi leader europei in una dichiarazione congiunta a Trump: “Sosteniamo la vostra richiesta di porre fine immediatamente alla guerra, riconosciamo che l’attuale linea di contatto può servire come base per futuri negoziati, ma ci opponiamo fermamente alla modifica dei confini internazionali con la forza”.

In Russia ancora non sono iniziati i preparativi per il prossimo vertice Russia – Ucraina: “molti ‘compiti’ restano da fare prima dell’incontro tra Putin e Trump, ha affermato Peskov. Ha aggiunto che, “sebbene i preparativi per il prossimo vertice Russia-USA non siano ancora pienamente iniziati, il lavoro su vasta scala corrispondente inizierà solo ora. La linea negoziale della Russia riguardo al blocco delle truppe nelle posizioni esistenti rimane invariata”, ha affermato Peskov.

Peskov si è rifiutato di commentare le notizie di stampa secondo cui Putin e Trump avrebbero discusso di possibili scambi territoriali tra Ucraina e Russia. Il capo dei Servizi segreti esteri russi Sergey Naryshkin: “l’intelligence britannica si sta preparando al sabotaggio nel Mar Baltico e nel Mar Nero”

Il Ministro per gli Affari Esteri Sergej Lavrov ha detto che: “Un cessate il fuoco immediato in Ucraina significherebbe solo una cosa: una vasta parte del Paese rimarrebbe sotto il controllo del regime nazista”. “Il capo del Ministero degli Esteri russo ha sottolineato che le richieste di una cessazione immediata delle ostilità sono in netto contrasto con quanto concordato da Putin e Trump in Alaska. La Russia rimane pronta a collaborare con gli Stati Uniti per affrontare le cause profonde del conflitto ucraino”.

Dall’inizio dell’operazione militare in Ucraina, tra le 600.000 e le 900.000 persone hanno lasciato la Russia, ha dichiarato a Gazeta.Ru Anatoly Nikitin, membro del consiglio direttivo dell’Unione Russa degli Industriali e degli Imprenditori (RSPP). Secondo lui, tra il 10% e il 45% delle persone trasferite è tornato. Si tratta di 405.000 persone, scrive la pubblicazione.

L’incontro tra Lavrov e Rubio, previsto per questa settimana, è stato “per ora rinviato”, riporta la CNN, citando un portavoce della Casa Bianca. Secondo la pubblicazione, non è ancora chiaro il motivo del rinvio. Una fonte ha affermato che Lavrov e Rubio hanno “aspettative diverse” riguardo a una possibile risoluzione del conflitto in Ucraina. Tuttavia, potrebbero avere un’altra conversazione telefonica questa settimana, osserva l’emittente. Ryabkov ha commentato le notizie dei media occidentali sul presunto rinvio dell’incontro tra Lavrov e Rubio: “non si può rimandare qualcosa che non è stato concordato”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 21 ottobre. Ieri segnalati arrivi a Poltava, Charkiv. Bombe FAB sono state utilizzate anche nei pressi della centrale termoelettrica n. 4 di Charkiv, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Geran lanciati contro Dnipropetrovs’k, Cherson, Čerkasy, Sumy e Chernihiv. Gli abitanti di Chernihiv sono stati esortati a fare scorta di acqua potabile; l’approvvigionamento idrico potrebbe essere interrotto. Nella città di Smila, nell’oblast’ di Čerkasy, un deposito di locomotive ha preso fuoco dopo gli attacchi. Le forze russe stanno sistematicamente distruggendo i veicoli di trazione ucraine.

Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni nell’oblast’ di Rostov danneggiando un edificio residenziale e alcuni negozi al dettaglio. Un secondo attacco ha danneggiato due edifici e si registra un ferito. Danneggiate linea elettrica a Voronež. I canali di monitoraggio hanno segnalato lanci di droni da Odessa diretti a sud.

Nella regione di Bryansk, le Forze Armate Ucraine (UAV) hanno attaccato la città di Klintsy. Un ferito. Danni a beni e cose.

In direzione di Sumy, sul fianco destro dell’offensiva del gruppo di forze Nord, le unità dei marines continuano le operazioni attive; le forze armate ucraine stanno resistendo e contrattaccando. Tre contrattacchi delle forze armate ucraine sono stati respinti vicino a Kostjantynivka.

Nei settori Tetkino e Glushkovo del fronte, non ci sono stati cambiamenti significativi. Le forze russe hanno colpito posizioni delle forze armate ucraine vicino a Iskryskivshchyna e Ryzhivka.

Nella regione di Belgorod si registrano cinque diversi attacchi con droni da parte ucriana. Danneggiata una rete elettrica.

Sono in corso combattimenti in direzione di Charkiv. Le forze armate ucraine stanno radunando le riserve e contrattaccando. Il GrT “North” segnala un’avanzata sulla riva sinistra di Vovčans’k, con combattimenti in corso per ogni edificio. I combattimenti continuano nella foresta a ovest di Synel’nykove e nella zona di Tykhe. Sul fronte Milove-Khatnie, aerei d’assalto russi stanno avanzando attraverso le aree boschive, mentre le truppe ucraine stanno conducendo contrattacchi. Tre militari ucraini sono stati catturati.

La situazione a Kupjans’k per le forze armate ucraine si stanno deteriorando. Gli ucraini sono stati costretto ad ammettere che le nostre unità d’assalto avanzate sono penetrate nella parte meridionale della città.

In direzione di Lyman, le forze armate russe stanno sfondando le difese ucraine nell’area di Novoselivka-Stavky.

A Pokrovs’k, le forze armate russe stanno avanzando verso la parte occidentale della città. Nelle zone circostanti, si segnalano successi nelle aree di Shakhove e Promin’. Il Ministero della Difesa russo ha segnalato la cattura di Molodetske, al confine con la regione di Dnipropetrovs’k, a ovest di Udachne.

Nella regione orientale di Zaporižžja, i gruppi d’assalto russi del gruppo di forze Vostok stanno avanzando verso ovest dalla Poltavka presa e, più a nord, si registrano successi russi anche nei pressi della testa di ponte di Uspenivka. Le forze russe stanno livellando il fronte.

Sul fronte di Zaporižžja, ieri le forze russe hanno avviato una offensiva su Malaya Tokmachka, dopo aver distrutto l’artiglieria, le postazioni di lancio dei droni ucraini e bonificato i campi minati.

Gli ucraini hanno contato 26 dei veicoli russi nell’offensiva, inclusi carri armati Hedgehog dotati di equipaggiamento per lo sminamento, difficilmente colpibili dai droni. Gli ucraini hanno schierato i MLRS Haimar. La zona grigia nella sacca da Rabotino a Malaya Tokmachka si sta spostando verso la strada per Orichiv. La situazione è in fase di chiarimento.

