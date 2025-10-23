ISRAELHAMASWAR. Knesset: primo sì all’annessione della Cisgiordania. Restituiti altri due corpi di israeliani da Hamas. Gli Emirati aprono un’ambasciata in Israele. Manovre militari IDF al confine libanese

Il vicepresidente statunitense James Vance ha dichiarato di “non sapere” chi governerà Gaza. Oggi è atteso il Segretario di Stato americano Rubio e resterà per una visita di due giorni, riporta il Times of Israel, citando una fonte. L’obiettivo principale è sostenere gli sforzi per attuare il piano di Trump per un accordo di pace a Gaza. Il vicepresidente Vance è arrivato in Israele il giorno prima, e Steve Witkoff qualche giorno prima. Tutte queste visite si svolgono nel contesto dei tentativi di mantenere il cessate il fuoco, che è già stato violato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che gli alleati mediorientali si sono offerti di inviare truppe a Gaza per combattere Hamas. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti sono il primo stato del Golfo ad aprire un’ambasciata in Israele. L’accordo per l’acquisto del terreno prevede milioni di dollari di investimenti per istituire un’ambasciata permanente in Israele al posto della sua missione mobile.

Israeli Broadcasting Corporation riferisce che Hamas e l’Autorità Nazionale Palestinese hanno scelto in modo equo i membri del governo tecnico che governerà Gaza.

Il primo Ministro Benjamin Netanyahu ha licenziato il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Tzachi Hanegbi, per la sua opposizione all’attacco al Qatar e all’uso di veicoli blindati a Gaza. Il Capo di Stato Maggiore israeliano agli ufficiali: “Dovete tornare ad addestrarvi e prepararvi alla guerra su tutti i fronti e mantenere prontezza”. Il deputato Amin Sherri: “Nella zona di Yaroun (Libano), il posto di frontiera ha nove soldati, un ufficiale e un solo M16, perché Israele, attraverso l’UNIFIL, sta subendo restrizioni sul numero, sul tipo di armi e sui movimenti. Quando parliamo di sovranità, intendiamo essere liberi di prendere le proprie decisioni e di possedere la propria terra”. L’esercito israeliano nella giornata del 22 ottobre inizia manovre su larga scala vicino al confine con il Libano e il Capo di Stato Maggiore ordina all’esercito di aumentare la prontezza sul fronte settentrionale.

Channel 12 ha riferito che la Knesset israeliana approva in discussione preliminare la legge per imporre la sovranità israeliana sulla Cisgiordania.

Truppe britanniche sono state inviate in Israele per unirsi a una task force multinazionale che monitorerà il fragile cessate il fuoco a Gaza su richiesta degli Stati Uniti, riporta il Times. Un colonnello e un piccolo numero di membri del personale saranno di stanza nel Paese come parte del Centro di Coordinamento Civile-Militare (CMCC), creato e guidato dagli Stati Uniti, che fornirà supporto logistico, sicurezza e monitorerà il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il colonnello ricoprirà il ruolo di vice comandante delle forze armate statunitensi e dovrebbe contribuire all’organizzazione degli aiuti umanitari per i palestinesi di Gaza.

Sky News riferisce: “Una squadra di truppe britanniche guidata da un generale di divisione è stata inviata in Israele per partecipare a una missione internazionale di monitoraggio nella Striscia di Gaza”, citando il Ministro della Difesa britannico John Healey. Secondo Healey, gli Stati Uniti avrebbero chiesto a Londra di nominare il generale di divisione come capo della squadra.

La Turchia approva in Parlamento una proroga di tre anni del mandato in Iraq e Siria durante la sessione plenaria della Grande Assemblea Nazionale turca. Contemporaneamente, è stata approvata una proroga di due anni della partecipazione del contingente turco alla forza ONU in Libano.

Dalla Russia si apprende che le date del vertice russo-arabo, rinviato a causa dell’accordo sulla Striscia di Gaza, non sono ancora state stabilite, ma la Russia non prevede di ritardarlo, ha dichiarato Dmitry Peskov ai giornalisti.

Le autorità israeliane confermano di aver identificato i resti dei corpi dei due ostaggi israeliani consegnati Hamas alla Croce Rossa a Gaza. Il nuovo portavoce militare delle Brigate Al-Quds, Abu Hamza: “Il rapporto tra le Brigate Al-Quds e le Brigate Al-Qassam non è mai stato interrotto. Dichiariamo il nostro pieno impegno nei confronti dell’accordo di cessate il fuoco e monitoreremo il rispetto da parte del nemico”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari. I militanti uzbeki hanno iniziato a mobilitarsi e ad unirsi ai militanti francesi guidati da Firqat al-Ghuraba nel loro accampamento a Idlib, temendo di poter diventare il “prossimo obiettivo” del governo siriano dopo il gruppo francese. Nel frattempo on line si sono visti i video degli attacchi siriani delle posizioni di Firqat al-Ghuraba in un campo francese vicino al confine turco, nella zona rurale di Idlib. Secondo quanto riferito, gli attacchi hanno causato gravi danni all’area e hanno intensificato gli scontri tra le due parti. Veicoli dell’esercito israeliano avanzano verso una postazione militare. Nella città di Al-Hamidiyah, nella campagna di Quneitra, nel sud della Siria.

Il Capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha visitato una manovra divisionale della 91ª Divisione al confine settentrionale. Zamir ha detto ai soldati: “Oltre a continuare il lavoro operativo, contrastare le minacce e mantenere un alto livello di vigilanza, dovete tornare ad addestrarvi e aumentare la prontezza bellica in tutti i settori”. Intensa attività di droni israeliani nel Libano meridionale e nella Bekaa suoni uditi nella città di Aitaroun sono il risultato delle esplosioni dell’UNIFIL vicino alla posizione dell’esercito libanese nella zona di Shallalah, alla periferia delle aree estrattive. Aerei da ricognizione israeliani in volo a media quota sulla periferia sud e sulla capitale, Beirut.

L’esercito libanese smantella un dispositivo di sorveglianza e telecamere piazzato da Israele sui monti Sadana, tra le città di Shebaa e Kfar Shuba. Un drone israeliano a bassa quota su Dahieh.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

